رياضة

مجدي عبد الغني: مصر لم تكن مستعدة فنياً لكأس الأمم

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص
منتخب مصر
منتخب مصر
أكد مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل من منصبه، أن اللاعبين يتحملون النسبة الأكبر من مسؤولية الوداع المبكر لمنتخب مصر لبطولة الأمم الإفريقية، مشيرًا إلى أن المنتخب لم يكن مستعد فنياً للبطولة. وودع الفراعنة كأس الأمم، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا (1-0) على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ16، وهو ما ترتب عليه إقالة الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري. وقال عبد الغني في تصريحات تليفزيونية: "مصر لم تكن مستعدة فنياً للبطولة، نجحنا في التنظيم الإداري بمساعدة الدولة التي دعمت وحققت طفرة كبيرة في تنظيم البطولة".
وأشار إلى أن اتحاد الكرة لم يكن يطالب المنتخب بالفوز بلقب أمم أفريقيا لو أقيمت البطولة خارج مصر، موضحًا أن الحصول على وصافة النسخة الماضية لا يعني قوة المنتخب فقط لأن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق كان يعلم جيدًا أن الفريق لا يستطيع بناء الهجمات وهو ما ألزمه بالطريقة الدفاعية.   وأضاف
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