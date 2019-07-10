مجدي عبد الغني: مصر لم تكن مستعدة فنياً لكأس الأمم

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

منتخب مصر

أكد مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل من منصبه، أن اللاعبين يتحملون النسبة الأكبر من مسؤولية الوداع المبكر لمنتخب مصر لبطولة الأمم الإفريقية، مشيرًا إلى أن المنتخب لم يكن مستعد فنياً للبطولة. وودع الفراعنة كأس الأمم، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا (1-0) على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ16، وهو ما ترتب عليه إقالة الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري. وقال عبد الغني في تصريحات تليفزيونية: "مصر لم تكن مستعدة فنياً للبطولة، نجحنا في التنظيم الإداري بمساعدة الدولة التي دعمت وحققت طفرة كبيرة في تنظيم البطولة".

وأشار إلى أن اتحاد الكرة لم يكن يطالب المنتخب بالفوز بلقب أمم أفريقيا لو أقيمت البطولة خارج مصر، موضحًا أن الحصول على وصافة النسخة الماضية لا يعني قوة المنتخب فقط لأن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق كان يعلم جيدًا أن الفريق لا يستطيع بناء الهجمات وهو ما ألزمه بالطريقة الدفاعية. وأضاف

وأشار إلى أن اتحاد الكرة لم يكن يطالب المنتخب بالفوز بلقب أمم أفريقيا لو أقيمت البطولة خارج مصر، موضحًا أن الحصول على وصافة النسخة الماضية لا يعني قوة المنتخب فقط لأن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق كان يعلم جيدًا أن الفريق لا يستطيع بناء الهجمات وهو ما ألزمه بالطريقة الدفاعية.



وأضاف مجدي عبد الغني: "طريقة لعب كوبر كانت ممتازة وواقعية ومناسبة لمنتخب مصر، ومع ثورة الجماهير المصرية ضد كوبر وطريقة لعبه تعاقدنا مع مدرب يلعب كرة جميلة ولم ينجح ذلك بسبب اللاعبين أيضًا".



وواصل عبد الغني بأن هناك محاولات فردية من بعض اللاعبين مثل محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وطارق حامد، لكن الفريق افتقد الروح القتالية والأداء الجماعي وهو ما أدى لظهور اللاعبين بهذا المستوى.

