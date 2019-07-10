رياضة

مجدي عبد الغني يكشف موقفه من رئاسة اتحاد الكرة

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص
مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
أوضح مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل، أن قرار عودة عمرو وردة إلى معسكر منتخب مصر أمر طبيعي وجاء بالموافقة من جانب مجلس إدارة اتحاد الكرة، مؤكدًا أنه تحقق من أن ما حدث كان قديما قبل معسكر البطولة وكان هناك تسرع في اتخاذ قرار استبعاده نهائيا من البطولة، والأمر لم يتم بمعرفة مجلس الإدارة، بل رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة. وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "اللاعبون رفضوا استبعاد عمرو وردة وتحققنا من أن ما حدث كان أمرا قديما، لكن منتخب مصر تعرض لمؤامرة تسببت في تشتيت تركيزه، ونجحت هذه المؤامرة في أزمة وردة".
وأكد أن المنتخب افتقر إلى القدرة على بذل المجهود وتحقيق الانتصار، نافيا ما تردد عن سفر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، للغردقة لتصوير إعلان مع الإسباني سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد.   وتبرأ عبد الغني من علاقته بخافيير أجيري، مدرب الفراعنة السابق، موضحا أن قرار التعاقد مع أجيري كان بمعرفة هاني
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نيمار يثير غضب سان جيرمان بمقابلة رونالدو

التقى نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، مع نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، في مدينة تورينو الإيطالية أمس الثلاثاء، وذلك من أجل تصوير أحد الإعلانات مع النجم البرتغالي. ويملك النجمان عقد رعاية مع نفس شركة الملابس الرياضية، ولكن لم توضح صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ما إذا كان الثنائي التقيا من أجل التصوير لنفس الشركة أم لأمر آخر، وتأتي تلك المقابلة في الوقت الذي تحوم فيه الكثير من الشكوك حول مستقبل النجم البرازيلي مع باريس سان جيرمان، لرغبته الشديدة في الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي.
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نجوم المنتخب يستفزون الجماهير بإعلان جديد

فتحت الجماهير المصرية النار على لاعبي المنتخب الوطني، بعد الإعلان المستفز الذي أذيع منذ ساعات، عقب توديع الفراعنة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت الماضي على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة. وظهر السداسي "أحمد المحمدي، محمود علاء، محمود حسن تريزيجيه، طارق حامد، أحمد حسن كوكا، محمود دونجا"، في إعلان لشركة "بيبسي"، وهم يقدمون اعتذارًا للجماهير بعد الخروج من كأس الأمم.
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«ليوناردو» يرفض تأكيد بقاء «مبابي»

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الفراغ اللائحي سلاح الأولمبية لتجنب الصدام مع «فيفا»

ترك مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، المشهد الكروي في مصر من الباب الصغير، بعدما حفلت فترة إدارتهم الجبلاية بالعديد من الفضائح الكروية والأخلاقية. وتقدم هاني أبو ريدة باستقالته من منصبه، عقب إخفاق المنتخب الوطني في التأهل لربع نهائي أمم إفريقيا، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، كما استقال كل من "أحمد شوبير، أحمد مجاهد، سيف زاهر، حازم إمام، خالد لطيف، دينا الرفاعي، محمد أبو الوفا"، ثم كرم كردي، بشكل رسمي، ويبقى موقف الثنائي مجدي عبد الغني وعصام عبد الفتاح غامضًا، لكن تأكد عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس.
مصر-وزيمبابوي (7)

كان 2019.. أرقام لا تفوتك من فوز مصر على زيمبابوي

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي أرقاما من اللقاء.
الافتتاح (4)

صحف المغرب.. بين الافتتاح الأسطوري والفوز الباهت

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف المغربية؟
الافتتاح (8)

انتصار الفراعنة والافتتاح في عيون الصحف التونسية

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف التونسية؟
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