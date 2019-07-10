مجدي عبد الغني يكشف موقفه من رئاسة اتحاد الكرة

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص

مجدي عبد الغني

أوضح مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل، أن قرار عودة عمرو وردة إلى معسكر منتخب مصر أمر طبيعي وجاء بالموافقة من جانب مجلس إدارة اتحاد الكرة، مؤكدًا أنه تحقق من أن ما حدث كان قديما قبل معسكر البطولة وكان هناك تسرع في اتخاذ قرار استبعاده نهائيا من البطولة، والأمر لم يتم بمعرفة مجلس الإدارة، بل رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة. وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "اللاعبون رفضوا استبعاد عمرو وردة وتحققنا من أن ما حدث كان أمرا قديما، لكن منتخب مصر تعرض لمؤامرة تسببت في تشتيت تركيزه، ونجحت هذه المؤامرة في أزمة وردة".

وأكد أن المنتخب افتقر إلى القدرة على بذل المجهود وتحقيق الانتصار، نافيا ما تردد عن سفر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، للغردقة لتصوير إعلان مع الإسباني سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد. وتبرأ عبد الغني من علاقته بخافيير أجيري، مدرب الفراعنة السابق، موضحا أن قرار التعاقد مع أجيري كان بمعرفة هاني

وأكد أن المنتخب افتقر إلى القدرة على بذل المجهود وتحقيق الانتصار، نافيا ما تردد عن سفر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، للغردقة لتصوير إعلان مع الإسباني سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد.



وتبرأ عبد الغني من علاقته بخافيير أجيري، مدرب الفراعنة السابق، موضحا أن قرار التعاقد مع أجيري كان بمعرفة هاني أبو ريدة، وأنه لا يعلم عن أجيري أي شيء قبل ذلك ولم يحصل على أي عمولات مالية من هذه الصفقة.



وأوضح عبد الغني أنه لم يتم القبض عليه ولم يتم منعه من السفر، كما أنه لم يتجه إلى مطار برج العرب لمغادرة مصر، مشددا على أن الشائعات طالته بلا سبب، وكأنه يدير اتحاد الكرة وحده.



وأتم: "أملك خبرات طويلة وحصلت على الأوسمة ونجحت في تحقيق بطولات أمم إفريقيا في عهد المجلس الأسبق بقيادة سمير زاهر، ولن أبتعد عن كرة القدم، وترشحي لرئاسة الاتحاد أمر سابق لأوانه".

