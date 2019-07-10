انخفاض معدل التضخم في مصر لأدنى مستوى منذ 3 سنوات

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص

خضروات

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بيانا، اليوم الأربعاء، أظهر تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في مصر خلال يونيو الماضي إلى أقل مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأشار البيان إلى أن معدل التضخم السنوي بلغ خلال الشهر الماضي 9.4% وهو أقل مستوى له منذ مارس 2016، فيما بلغ معدل التضخم الشهري خلال يونيو الماضي 0.8% وهو أقل مستوى له منذ ديسمبر 2018. وأرجع البيان أسباب انخفاض معدل التضخم الشهري إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (10.0%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.2%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.6%).

وتابع: "هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسـبة (1.9%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (%9.7)، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (%11.4) ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (%0.9)، فإن التضخم الشهري لشهر يونيو 2019 سجل تراجعا عن الشهر السابق له". وتراجع معدل التضخم السنوي مرة أخرى