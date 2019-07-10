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انخفاض معدل التضخم في مصر لأدنى مستوى منذ 3 سنوات

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص
خضروات
خضروات
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بيانا، اليوم الأربعاء، أظهر تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في مصر خلال يونيو الماضي إلى أقل مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأشار البيان إلى أن معدل التضخم السنوي بلغ خلال الشهر الماضي 9.4% وهو أقل مستوى له منذ مارس 2016، فيما بلغ معدل التضخم الشهري خلال يونيو الماضي 0.8% وهو أقل مستوى له منذ ديسمبر 2018. وأرجع البيان أسباب انخفاض معدل التضخم الشهري إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (10.0%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.2%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.6%).
وتابع: "هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسـبة (1.9%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (%9.7)، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (%11.4) ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (%0.9)، فإن التضخم الشهري لشهر يونيو 2019 سجل تراجعا عن الشهر السابق له". وتراجع معدل التضخم السنوي مرة أخرى
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بحضور-وزيرا الاستثمار-والتعاون الدولى-والنقل والسفير-السعودى لدى-القاهرة‎ (2)

بـ125 مليون جنيه.. مصر توقع 3 اتفاقيات مع السعودية

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ثلاث اتفاقيات تمويل مع لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية التابعة للصندوق السعودي للتنمية، مع شركات المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى وجلوبال ليس للتأجير التمويلي ويو أى فاينانس، بقيمة إجمالية 125 مليون جنيه، بحضور فريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسفير أسامة النقلى، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، وذلك فى إطار مبادرة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لدعم برامج تمويل المشروعات،
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 يوليو 2019

شهدت أسعار الذهب استقرارا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، وسجل سعر الأوقية نحو 1396 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 10 يوليو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.56 جنيه، ونحو 16.56 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد، وبنك الأسكندرية، وبنك مصر إيران، وبنك الاستثمار العربي نحو 16.64 جنيه للبيع، و16.54 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك المشرق، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الكويت الوطني، وبنك عودة، وبنك بركة ليسجل نحو 16.67 جنيه للبيع، و16.57 جنيه للشراء.
بورصة (2)

هل ينهي البرلمان معاناة البورصة بتثبيت الدمغة؟

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إنه ينتظر عرض قانون تثبيت ضريبة الدمغة للتصويت في الجلسة العامة للبرلمان قبل انتهاء الدورة الحالية خلال أيام. وتابع أن ما تم التوصل إليه أمس خطوة أولى فقط؛ إذ تعكف لجنة ثلاثية حاليا على دراسة كل ما يتعلق بالضرائب على تعاملات البورصة، بغرض وضع تصور كامل للأمر. وأكد أن الاجتماع شهد استجابة جيدة من جميع الحضور، ومناقشات إيجابية حول البورصة المصرية، وسبل تنشيطها، وتأثير الضرائب على جاذبية السوق.. فهل يعيد هذا القانون الاستقرار للبورصة؟.. أم يظل مجرد إجراء على ورق؟
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بنزين

بعد زيادة أسعار البنزين.. هل تتأثر معدلات التضخم؟

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا، الأربعاء، بيانات التضخم خلال شهر يونيو الماضي، وسط توقعات صعوده بشكل طفيف، نظرا لارتفاع أسعار السلع خلال شهر رمضان الكريم، فيما تشير التوقعات إلى استمرار صعوده بشكل ملحوظ خلال شهري يوليو وأغسطس كنتيجة لزيادة أسعار الوقود والكهرباء. وارتفع معدل التضخم خلال شهر مايو الماضي مسجلا مستوى 13.2%، في مقابل نحو 12.5% خلال أبريل 2019، كما ارتفع معدل التضخم السنوي العام بالمدن إلى 14.1 % في مايو من 13% في أبريل الماضي بحسب بيانات البنك المركزي.
البنك-المركزى

بعد رفع أسعار الوقود.. توقعات بتثبيت أسعار الفائدة

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس المقبل، وسط توقعات بالاتجاه إلى التثبيت، خاصة عقب قيام الحكومة برفع أسعار الوقود، بحسب بنوك استثمار. وفي مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بـ"المركزي"، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، عند مستوى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، كما قررت اللجنة الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.
خضار-الشتاء

شعبة الخضار تكشف نسب ارتفاع الأسعار بعد زيادة الوقود

اجتمع أمس، بعض ممثلى شعبة الخضراوات والفاكهة، ومن بينهم رئيس الشعبة والسكرتير العام وبعض الأعضاء؛ لمناقشة التأثير السلبي لارتفاع أسعار المواد البترولية فى جلسة مغلقة أسفرت عن عدد من التوصيات، تصدّرها عدم وجود زيادة ملموسة فى أسعار الخضراوات والفاكهة، وأنها لن تمثل سوى بعض القروش التى يجب ألا يشعر بها المواطن، معتبرين أن ارتفاع تكلفة النقل يتم توزيعه على أطنان وليس كيلوجرامات، مشددين على أن أى زيادة ستظهر فى الأسواق هى مجرد استغلال يجب أن تتم مواجهته من الجهات الرقابية.
معاشات

ربط «علاوة المعاش» بالتضخم في قانون التأمينات الجديد

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع الوضع فى الاعتبار ما تم طرحه من ملاحظات لعدد من الوزارات، ومن المقرر أن تتم إحالة القانون الجديد إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة لمناقشته وإقراره. ويتضمن القانون الجديد نظاما اقتصاديا واستثماريا لأموال المعاشات والتأمينات لوقف تحمل خزانة الدولة الأعباء المالية الخاصة بها، مقابل سداد جميع المديونيات المتعلقة بها. ويُقدر إجمالي أموال التأمينات بنحو 841 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2018.
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