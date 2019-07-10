تريزيجيه يرفض إيفرتون وواتفورد.. ويحدد وجهته

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص

تريزيجيه

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن أن الدولي محمود حسن (تريزيجيه) نجم المنتخب الوطني، والمحترف في صفوف فريق قاسم باشا التركي، رفض العروض المقدمة إليه للانتقال إلى صفوف فريقي ناديي إيفرتون وواتفورد الإنجليزيين، مفضلا الرحيل لأستون فيلا، خلال فترة الانتقالات الجارية (الميركاتو الصيفي)، وبحسب صحيفة «ميرور» الإنجليزية في تقرير لها، فإن الدولي المصري يرغب في الانتقال إلى فريق أستون فيلا، الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)؛ من أجل المشاركة بصورة منتظمة.

وأشارت «ميرور» إلى أن المدير الفني لأستون فيلا دين سميث، يرغب في ضم اللاعب المصري صاحب الـ(24 عامًا)، الذي أثار الاهتمام في بطولة كأس أمم إفريقيا مع المنتخب المصري، خاصة بعدما حرص سميث على متابعته في مباراة مصر الأخيرة أمام جنوب إفريقيا، في كأس أمم إفريقيا. وتابعت الصحيفة أن تريزيجيه تلقى

وأشارت «ميرور» إلى أن المدير الفني لأستون فيلا دين سميث، يرغب في ضم اللاعب المصري صاحب الـ(24 عامًا)، الذي أثار الاهتمام في بطولة كأس أمم إفريقيا مع المنتخب المصري، خاصة بعدما حرص سميث على متابعته في مباراة مصر الأخيرة أمام جنوب إفريقيا، في كأس أمم إفريقيا.



وتابعت الصحيفة أن تريزيجيه تلقى العديد من العروض، من أبرزها إيفرتون وواتفورد الإنجليزيان، بجانب فنربخشة وجالطة سراي التركيين، إلا أن اللاعب حدد وجهته المقبلة وهي الرحيل إلى أستون فيلا.



ونجح تريزيجيه في تسجيل هدف مع المنتخب المصري خلال بطولة كأس أمم إفريقيا، كان في شباك منتخب زيمبابوي، بجانب صناعته هدفا في مباراة الكونغو الديمقراطية.



يذكر أن أستون فيلا يضم بين صفوفه أحمد المحمدي، ظهير منتخب مصر، الذي نجح في قيادة الفريق للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي.

