رياضة

تريزيجيه يرفض إيفرتون وواتفورد.. ويحدد وجهته

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص
تريزيجيه
تريزيجيه
كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن أن الدولي محمود حسن (تريزيجيه) نجم المنتخب الوطني، والمحترف في صفوف فريق قاسم باشا التركي، رفض العروض المقدمة إليه للانتقال إلى صفوف فريقي ناديي إيفرتون وواتفورد الإنجليزيين، مفضلا الرحيل لأستون فيلا، خلال فترة الانتقالات الجارية (الميركاتو الصيفي)، وبحسب صحيفة «ميرور» الإنجليزية في تقرير لها، فإن الدولي المصري يرغب في الانتقال إلى فريق أستون فيلا، الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)؛ من أجل المشاركة بصورة منتظمة.
وأشارت «ميرور» إلى أن المدير الفني لأستون فيلا دين سميث، يرغب في ضم اللاعب المصري صاحب الـ(24 عامًا)، الذي أثار الاهتمام في بطولة كأس أمم إفريقيا مع المنتخب المصري، خاصة بعدما حرص سميث على متابعته في مباراة مصر الأخيرة أمام جنوب إفريقيا، في كأس أمم إفريقيا. وتابعت الصحيفة أن تريزيجيه تلقى
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نيمار يثير غضب سان جيرمان بمقابلة رونالدو

التقى نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، مع نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، في مدينة تورينو الإيطالية أمس الثلاثاء، وذلك من أجل تصوير أحد الإعلانات مع النجم البرتغالي. ويملك النجمان عقد رعاية مع نفس شركة الملابس الرياضية، ولكن لم توضح صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ما إذا كان الثنائي التقيا من أجل التصوير لنفس الشركة أم لأمر آخر، وتأتي تلك المقابلة في الوقت الذي تحوم فيه الكثير من الشكوك حول مستقبل النجم البرازيلي مع باريس سان جيرمان، لرغبته الشديدة في الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي.
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نجوم المنتخب يستفزون الجماهير بإعلان جديد

فتحت الجماهير المصرية النار على لاعبي المنتخب الوطني، بعد الإعلان المستفز الذي أذيع منذ ساعات، عقب توديع الفراعنة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت الماضي على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة. وظهر السداسي "أحمد المحمدي، محمود علاء، محمود حسن تريزيجيه، طارق حامد، أحمد حسن كوكا، محمود دونجا"، في إعلان لشركة "بيبسي"، وهم يقدمون اعتذارًا للجماهير بعد الخروج من كأس الأمم.
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«ليوناردو» يرفض تأكيد بقاء «مبابي»

أكد ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، عدم ضمانه تجديد النجم الفرنسي كيليان مبابي عقده مع الفريق. ويأتي ذلك في الوقت الذي يرتبط فيه بشدة اسم مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد، بعدما صرح برغبته في تحمل المزيد من المسؤولية، وقال ليوناردو في هذا الشأن: "الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن ما إذا كان تجديد عقد مبابي يمثل أولوية لنا أم لا، فهو يوجد معنا الآن، وهو لاعب مهم للغاية بالنسبة للفريق بدون شك، وعاد إلى التدريبات بمعنويات مرتفعة وبفكر إيجابي، الكل يحبه، ومن المهم وجود لاعب مثله معنا في الفريق".
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إبراهيم سعيد لقائد الفراعنة: «أي متخاذل ياخد بالقلم»

انتقد إبراهيم سعيد، مدافع المنتخب الوطني السابق، أحمد المحمدي، قائد الفراعنة، بعد ساعات من تقديم الأخير اعتذاره عن خروج المنتخب مبكرا من كأس الأمم. وكتب المحمدي: "أعتذر لكل الناس على الخروج المبكر من كأس الأمم.. وبشكر كل الجماهير اللي كانت ورانا وساندتنا في كل وقت. وبالتوفيق في ما هو قادم". ورد إبراهيم على المحمدي: "المفروض إنك اكتسبت خبرة كبيرة يا محمدي معانا، وكان المفروض إنك كابتن الفريق وأي حد متخاذل في الملعب وجاي رحلة ومش عارف قيمة فانلة منتخب مصر، كان ياخد بالقلم على وشه ويطلع عين أهله كمان ويسكت.. وفي الآخر ده للمصلحة العامة".
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BBC: أستون فيلا يشعل مزاد تريزيجيه بعرض ضخم جديد

يبدو أن النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، المحترف في صفوف نادي قاسم باشا التركي، أصبح على أعتاب الانتقال إلى نادي أستون فيلا الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأفادت شبكة BBC البريطانية، اليوم الأحد، بأن أستون فيلا قدم عرضًا ماليا كبيرًا للنادي التركي مقابل الاستغناء عن خدمات تريزيجيه، تبلغ قيمته 10 ملايين جنيه إسترليني، كاشفة أن دين سميث المدير الفني للنادي الإنجليزي، وخيسوس جارسيا، المدير الرياضي حضرا إلى مصر لمتابعة النجم الدولي المصري في مباريات منتخب الفراعنة قبل خروجه من بطولة الأمم الإفريقية.
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إيفرتون يزاحم أستون فيلا وواتفورد لضم تريزيجيه

دخلت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) في صراع الحصول على خدمات الدولي المصري محمود حسن (تريزيجيه)، المحترف في صفوف فريق قاسم باشا التركي، حيث ذكر موقع «ليفربول إيكو» أن إيفرتون يراقب تريزيجيه من خلال مباريات مصر في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا منذ الفترة من 21 يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري ومن المتوقع أن يواجه إيفرتون منافسة قوية من قبل واتفورد وأستون فيلا، اللذين يتابعان اللاعب أيضًا. وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد كشفت الثلاثاء الماضي، عن رغبة نادي أستون فيلا الذي يحترف في صفوفه أحمد المحمدي، في التعاقد مع تريزيجيه.
تريزيجيه-ومحمد-صلاح

هل يسحب تريزيجيه البساط من تحت أقدام صلاح في الكان؟

ساهم محمود حسن (تريزيجيه)، نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف قاسم باشا التركي، في قطع المنتخب المصري الخطوة الأولى على طريق استعادة العرش الإفريقي، وتأهل بجدارة إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) في بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019)، عندما سجل هدف الفوز على منتخب زيمبابوي، في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، من عمر المباراة التي انتهت بنتيجة (1-0)، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وشارك أيضًا في فوز الفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2/ صفر، أمس الأربعاء، عندما صنع هدف محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.
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