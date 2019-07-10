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ديزني تكتسح دور عرض العالم.. وأنجلينا جولي رهان رابح

ليس مفاجئا أن عائلة ديزني لها هيمنة كبيرة ومتعددة في هذا العالم، وذلك ليس فقط مع شركة «Walt Disney Studios»، بل أيضا مع «Marvel Studios» و«Pixar»
تحرير:إسراء سليمان ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
أنجلينا جولي
أنجلينا جولي
ما زال صراع الأفلام في شباك التذاكر لم يتوقف بعد، فيحاول كل عمل من الأعمال المتنافسة الوصول إلى أعلى إيرادات في عام 2019، ولكن اكتسحت فئة أفلام ديزني دور العرض في النصف الأول من عام 2019 محققة 5.7 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي، فما زالت في الصدارة حتى الآن، ويلعب القائمون على الشركة على بعض العناصر التي تفتقر إليها الشركات الأخرى؛ مثل الإثارة والتشويق، مع استخدام إضاءة بألوان مميزة، بمعنى آخر "ديزني" تعلم جيدًا كيف تقوم بصناعة سينمائية متنوعة، لا تجعل مشاهديها يشعرون بالملل.
ووفقا لـ"forbes"، لم يمضِ في عام 2019 سوى 6 أشهر، حتى تصدرت أفلام ديزني أعلى التصنيفات في شباك التذاكر "box office"، بمجموع إيرادات مقارب بشكل كبير لمنافسيهم، وخلال نهاية شهر يونيو، جمعت عائلة أستوديوهات ديزني ما يقرب من 5.7 مليار دولار من إجمالي إيرادات شباك التذاكر حول العالم، وإذا قمنا ببعض المقارنات،
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طارق العريان: انتهاء تصوير «ولاد رزق 2»

أعلن المخرج طارق العريان انتهاء تصوير الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق 2"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في عيد الأضحى المقبل. ونشر العريان صورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام" تضم أبطال الفيلم، وكتب: "انتهينا من آخر مشاهد فيلم ولاد رزق، إن شاء الله (سيعرض) فى عيد الأضحى". ويستكمل حاليا عمليات مكساج ومونتاج للفيلم، كما يجهز لطرح بروموهات تشويقية ضمن الحملة الدعائية له، ويحرص النجوم المشاركون في العمل على الترويج له عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر صور من الكواليس، لتحميس الجمهور للعمل.
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حفيد عمر الشريف يحيي ذكراه بصور وكلمات مؤثرة

أحيا الشاب عمر جونيور، حفيد الفنان الراحل عمر الشريف، ذكرى رحيل جده التي توافق اليوم الأربعاء، 10 يوليو، إذ نشر عدة صور تجمعه به منذ طفولته وحتى شبابه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلا: "أربع سنوات من دون أعز صديق لي. أفتقدك كل يوم". وحرص الكثير من متابعيه على مؤازرته والدعاء لجده بالرحمة والمغفرة. وعمر جونيور هو حفيد عمر الشريف وسيدة الشاشة فاتن حمامة، من نجلهما "طارق"، واشتهر سابقا بالعمل عارض أزياء، وهو نصف مصري حيث يحمل الجنسية الكندية، فقد ولد لأم مغربية يهودية، ويعيش خارج مصر منذ عام 2012.
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السينما التونسية ضيف شرف مهرجان مالمو

أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن اختيار السينما التونسية لتكون ضيف شرف الدورة التاسعة من المهرجان، والمقامة بمدينة مالمو السويدية في الفترة بين 4 و8 أكتوبر المقبل. البرنامج سيشهد عرض مجموعة من الأنشطة السينمائية والثقافية المتنوعة التي تلقي الضوء على تاريخ السينما التونسية وحاضرها ومستقبلها. ويقام برنامج ضيف الشرف بالتعاون بين مهرجان مالمو للسينما العربية والمركز الوطني التونسي للسينما والصورة؛ حيث قام الطرفان بتوقيع بروتوكول تعاون يتضمن مختلف الفاعليات التونسية التي سيحتضنها المهرجان.
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Spider Man يتصدر الإيرادات بـ342 مليون دولار

حقق فيلم Spider-Man: Far From Home إيرادات كبيرة في عطلة نهاية الأسبوع، وصلت إلى 180 مليون دولار، وبذلك تصل إيرادات الفيلم الإجمالية في شباك التذاكر العالمي إلى 342 مليون دولار، إذ حقق في شباك التذاكر يوم الجمعة نحو 32.5 مليون دولار من مبيعات شباك التذاكر المحلية، ليصل إجمالي مبيعاتها المحلية لمدة أربعة أيام إلى 124 مليون دولار، على الرغم من أن التقديرات الأولية كانت تتوقع أن يحقق الفيلم من 125 إلى 150 مليون دولار بعطلة نهاية الأسبوع، ليتفوق بذلك على الجزء السابق Spider-Man: Homecoming الذي حقق 117 مليون دولار في العروض الافتتاحية عام 2017.
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Toy Story 4 يحقق نصف مليار دولار في أسبوعين

ارتفعت إيرادات فيلم Toy Story 4 إلى نصف مليار دولار، في أسبوعه الثاني بدور العرض السينمائي العالمي، حيث حقق الفيلم 519 مليون دولار، وهو من إخراج جوش كولى، وتأليف بيتى دوكتر ولى أونكريتش وجون لاستير وأندرو ستانتون، وبطولة مجموعة مميزة من الممثلين الذين يقومون بالأداء الصوتى، على رأسهم: توم هانكس، تيم ألين، جوردى بينسون، باتريشيا أركيت، بونى هانت، تونى هايل، كيانو ريفز، جوان كوزاك، كريستين شال، لورى ميتكالف، جيف بيدجون، إستيل هاريس، وآنى بوتس، من إنتاج شركة "ديزنى".
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مينا مسعود يصل لـ900 مليون دولار بـAladdin

نجح فيلم Aladdin الذي أنتجته شركة ديزني، في اكتساح شباك التذاكر العالمي، محققًا إيرادات بلغت نحو 900 مليون دولار أمريكي حول العالم، وهي مفاجأة لم يتوقعها كثيرون، خاصة أن الفيلم واجه انتقادات كثيرة قبل عرضه، بسبب اعتماده على كثير من الوجوه الصاعدة، وتقديمه نسخة حية بدلًا من النسخة الكرتونية التي وقع الجمهور في حبها في التسعينيات. وأعلنت "ديزني"، أن إيرادات "Aladdin" تضمه إلى أعلى ستة أفلام تصوير حي، إعادة إنتاج أفلام رسوم متحركة، يأتي في مقدمتها فيلم "Beauty and the Beast" الذي حقق إيرادات قدرت بـ مليار و26 مليون دولار.
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Men in Black International يتصدر البوكس أوفيس

تصدر فيلم "Men in Black International" شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ"بوكس أوفيس" بما يُقدر بنحو 28.5 مليون دولار هذا الأسبوع في أمريكا الشمالية، على الرغم أنه كان من المتوقع أن يحقق في البداية 30 مليون دولار، كما حقق حوالي 102 مليون دولارعلى مستوى العالم، وفقا لما ذكرت مجلة «فوربس». ولكن من المحتمل أن يفقد صدارته في شباك التذاكر نتيجة الانتقادات التي تعرض لها على موقع التقييمات Rotten Tomatoes، بسبب تغير الأبطال، حيث قام بالبطولة في الأجزاء السابقة ويل سميث وتومي لي جونز، والجزء الحالي من بطولة كريس هيمسوورث وتيسا تومبسون.
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