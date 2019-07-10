ديزني تكتسح دور عرض العالم.. وأنجلينا جولي رهان رابح

ليس مفاجئا أن عائلة ديزني لها هيمنة كبيرة ومتعددة في هذا العالم، وذلك ليس فقط مع شركة «Walt Disney Studios»، بل أيضا مع «Marvel Studios» و«Pixar»

تحرير:إسراء سليمان ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

أنجلينا جولي

ما زال صراع الأفلام في شباك التذاكر لم يتوقف بعد، فيحاول كل عمل من الأعمال المتنافسة الوصول إلى أعلى إيرادات في عام 2019، ولكن اكتسحت فئة أفلام ديزني دور العرض في النصف الأول من عام 2019 محققة 5.7 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي، فما زالت في الصدارة حتى الآن، ويلعب القائمون على الشركة على بعض العناصر التي تفتقر إليها الشركات الأخرى؛ مثل الإثارة والتشويق، مع استخدام إضاءة بألوان مميزة، بمعنى آخر "ديزني" تعلم جيدًا كيف تقوم بصناعة سينمائية متنوعة، لا تجعل مشاهديها يشعرون بالملل.

ووفقا لـ"forbes"، لم يمضِ في عام 2019 سوى 6 أشهر، حتى تصدرت أفلام ديزني أعلى التصنيفات في شباك التذاكر "box office"، بمجموع إيرادات مقارب بشكل كبير لمنافسيهم، وخلال نهاية شهر يونيو، جمعت عائلة أستوديوهات ديزني ما يقرب من 5.7 مليار دولار من إجمالي إيرادات شباك التذاكر حول العالم، وإذا قمنا ببعض المقارنات،