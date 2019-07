ديزني تكتسح دور عرض العالم.. وأنجلينا جولي رهان رابح

ليس مفاجئا أن عائلة ديزني لها هيمنة كبيرة ومتعددة في هذا العالم، وذلك ليس فقط مع شركة «Walt Disney Studios»، بل أيضا مع «Marvel Studios» و«Pixar»

تحرير:إسراء سليمان ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

ما زال صراع الأفلام في شباك التذاكر لم يتوقف بعد، فيحاول كل عمل من الأعمال المتنافسة الوصول إلى أعلى إيرادات في عام 2019، ولكن اكتسحت فئة أفلام ديزني دور العرض في النصف الأول من عام 2019 محققة 5.7 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي، فما زالت في الصدارة حتى الآن، ويلعب القائمون على الشركة على بعض العناصر التي تفتقر إليها الشركات الأخرى؛ مثل الإثارة والتشويق، مع استخدام إضاءة بألوان مميزة، بمعنى آخر "ديزني" تعلم جيدًا كيف تقوم بصناعة سينمائية متنوعة، لا تجعل مشاهديها يشعرون بالملل.

ووفقا لـ"forbes"، لم يمضِ في عام 2019 سوى 6 أشهر، حتى تصدرت أفلام ديزني أعلى التصنيفات في شباك التذاكر "box office"، بمجموع إيرادات مقارب بشكل كبير لمنافسيهم، وخلال نهاية شهر يونيو، جمعت عائلة أستوديوهات ديزني ما يقرب من 5.7 مليار دولار من إجمالي إيرادات شباك التذاكر حول العالم، وإذا قمنا ببعض المقارنات، فسنجد أن إجمالي الإيرادات لشركة وارنر بروس 1.5 مليار دولار، واحتلت المركزين الثاني والثالث من حيث التصنيفات.

كما تملك ديزني أكبر بلوك باستر (العمل الذي يحظى بميزانية ضخمة) ليس فقط في هذا العام، بل في العام الماضي أيضا، ومن أكثر الأفلام التي جعلت اسم ديزني لامعًا هو Avengers: Endgame الذي ظل على قمة شباك التذاكر بقيمة تصل إلى 2.767 مليار دولار، وجاء أيضا في المركز الثاني فيلم Captain Marvel محققا 1.128 مليار دولار، ويتبعه Aladdin الذي بلغ 900 مليون دولار في السادس من يوليو، وما زال يسير بنهج سريع متخذًا بعض الخطوات الجدية للوصول إلى 950 مليون دولار، أما في المركز الخامس فجاء الفيلم الشهير Toy Story 4، ويتوقع حصوله على ما يقرب من 900 مليون دولار إلى مليار دولار بحلول نهاية عرضه في دور العرض.

كما حطم Dumbo توقعات الجميع، فما زال في معدل مناسب (351 مليون دولار)، كما أضاف فيلم Dark Phoenix الأقل إيرادًا، 245 مليون دولار من "الأموال المجانية" بشكل أساسي إلى خزائن ديزني، ويحاول فيلم The Lion King التصدر مع قائمة الأفلام محاولا تحقيق أكثر من مليار دولار، بل إن البعض يراهن على تحقيقه أكثر من 1.5 مليار دولار في شباك التذاكر، ومن المؤكد أن Frozen 2 سيجلب أيضا أكثر من مليار دولار.

وبطبيعة الحال، تحتل أنجلينا جولي أعلى تصنيفات في شباك التذاكر، فعند الحديث عن فيلمها "Maleficent: Mistress of Evil" نجد أنها تتصدر بقيمة 750 مليون دولار، ومن المحتمل أن ينتهي Star Wars: The Rise of Sky walker في هذا العام محققا من 1 إلى 1.5 مليار دولار.

كل ما نشير إليه هو نتائج محتملة، إذ تتطلع ديزني إلى حصد 9 مليارات دولار لإصداراتها لعام 2019، وربما تصل إلى 10 مليارات دولار، وربما تتخطى كل هذه التوقعات من خلال بلوغ رقم قياسي جديد ضخم، وتوجد أيضا بعض المؤشرات لأن Marvel Studios ستكون مسؤولة عن نحو 40% أو أكثر من الإيرادات، على الرغم من أن شركة Marvel للإنتاج السينمائي تعتمد على مساهمات Spider Man: Far From Home التي تتجاوز 900 مليون دولار، وحقق الفيلم أيضا أرباحا بقيمة مليار دولار، ولكن هذا يتم حسابه على الإيرادات السنوية لشركة Sony للإنتاج السينمائي.

ليس مفاجئا أن عائلة ديزني لها هيمنة كبيرة ومتعددة في هذا العالم، وذلك ليس فقط مع شركة Walt Disney Studios، بل أيضا مع "Marvel Studios" و"Pixar Lucas film"، فلا عجب أن تجلس عائلة ديزني على ما يزيد على 37% من إيرادات التذاكر المحلية لهذا العام.

