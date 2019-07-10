رياضة

نجل مارادونا لخاميس: لا ترتدِ الرقم 10 في نابولي

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص
خاميس رودريجز
خاميس رودريجز
أعرب دييجو مارادونا جونيور، نجل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية مارادونا، عن سعادته الكبيرة باختيار النجم الكولومبي خاميس رودريجز، اللعب في صفوف نابولي الإيطالي هذا الصيف، وذلك بعدما بات خاميس قريبًا للغاية من الانتقال إلى نابولي في ظل عدم رغبة فريقه ريال مدريد في بقائه. وعن ذلك قال نجل مارادونا: "دائمًا كنت أعلق على كل الصور التي ينشرها خاميس بضرورة انتقاله إلى نابولي، فلَطالما وضعت الضغط عليه في هذا الشأن، ومؤخرًا أعجب بأحد تعليقاتي"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وأضاف: "من الحلم بالنسبة إليَّ انتقال خاميس إلى نابولي، فهو لاعب يملك الجودة في قدمه اليسرى، وبإمكانه تطوير مستوى الفريق، وأنا على ثقة بأن المدينة الإيطالية ستستقبله بذراعين مفتوحتين، وأنا على ثقة أيضًا بأنه سيقدم أفضل مستوى له مع نابولي". وتابع: "على حد علمي، فإن المفاوضات بين نابولي وريال مدريد اقتربت
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نيمار يثير غضب سان جيرمان بمقابلة رونالدو

التقى نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، مع نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، في مدينة تورينو الإيطالية أمس الثلاثاء، وذلك من أجل تصوير أحد الإعلانات مع النجم البرتغالي. ويملك النجمان عقد رعاية مع نفس شركة الملابس الرياضية، ولكن لم توضح صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ما إذا كان الثنائي التقيا من أجل التصوير لنفس الشركة أم لأمر آخر، وتأتي تلك المقابلة في الوقت الذي تحوم فيه الكثير من الشكوك حول مستقبل النجم البرازيلي مع باريس سان جيرمان، لرغبته الشديدة في الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي.
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نجوم المنتخب يستفزون الجماهير بإعلان جديد

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«ليوناردو» يرفض تأكيد بقاء «مبابي»

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نابولي يستعد لإتمام صفقة خاميس اليوم

سافر كريستيانو جينتولي، المدير الرياضي لنادي نابولي إلى العاصمة الإسبانية مدريد من أجل إنهاء التعاقد مع النجم الكولومبي خاميس رودريجز لاعب ريال مدريد الإسباني، ويطالب الفريق الملكي بالحصول على 42 مليون يورو للتفريط في خدمات لاعبه، إلا أن نابولي يرغب في ضم النجم الكولومبي على سبيل الإعارة، مع وضع بند في العقد يتيح للفريق الإيطالي ضمه بصورة نهائية لاحقًا، وسبق أن صرح مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي عن خاميس: "فكرتنا هي اللعب بجودة عالية، وفريقنا اعتاد على تقديم هذا النوع من كرة القدم".
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والد خاميس رودريجز متحمس لانتقال نجله إلى نابولي

يرى ويلسون خاميس رودريجز بيدويا، والد صانع ألعاب ريال مدريد خاميس رودريجز، أن الخيار الأفضل لنجله هو الانتقال إلى فريق نابولي الإيطالي هذا الصيف، إذ يمكن للنجم الكولومبي حينها العمل من جديد مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وهو المدرب الذي تعاقد معه في صفوف ريال مدريد في صيف 2014، كما تعاقد معه على سبيل الإعارة في صفوف بايرن ميونيخ عام 2017، وقال والد رودريجز في هذا الشأن: "خاميس يكنّ الكثير من الاحترام لأنشيلوتي، نظرًا لمعرفة الأخير بقيمته وكيفية تقديرها".
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نابولي يحاول ضم خاميس برقم مارادونا المحجوب

يحاول نابولي إقناع النجم الكولومبي خاميس رودريجز بالانضمام إلى الفريق من خلال منحه الرقم 10، ذلك القميص التاريخي الذي حجبه الفريق عن جميع اللاعبين منذ أن ارتداه أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، ويضع نابولي التعاقد مع رودريجز كأولوية قصوى في الميركاتو الصيفي الجاري، ويرغب الفريق الإيطالي في إقناع رودريجز بأن يكون أسطورة الفريق الجديد، بعد مارادونا الذي قاد نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي مرتين وكأس إيطاليا مرة واحدة وكأس الاتحاد الأوروبي مرة واحدة، قبل أن يرحل في عام 1991 بعد 7 سنوات قضاها في صفوف الفريق.
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خاميس رودريجز: لا أملك قرار البقاء في ريال مدريد

تحدث النجم الكولومبي خاميس رودريجز عن مستقبله مشيرًا إلى أن القرار الأخير بيد إدارة ريال مدريد وليس بيده، منوها بوجود القليل من الأشخاص في قلعة سانتياجو بيرنابيو الذين يملكون القوة لاتخاذ هذا القرار، وقال خاميس في هذا الشأن بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في الوقت الحالي أفكر في كوبا أمريكا فقط، ولا أعرف ما وجهتي المقبلة، القرار يتوقف بيد النادي فقط، وأعتقد أن هناك بعض الأشخاص داخل النادي الذين يتخذون الكثير من القرارات ولا يمكنني فعل أي شيء تجاههم"، وعند سؤاله عما إذا كان تحدث مع زيدان حول موقفه، أكد النجم الكولومبي أنه لم يتحدث معه.
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