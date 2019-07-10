نجل مارادونا لخاميس: لا ترتدِ الرقم 10 في نابولي

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص

خاميس رودريجز

أعرب دييجو مارادونا جونيور، نجل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية مارادونا، عن سعادته الكبيرة باختيار النجم الكولومبي خاميس رودريجز، اللعب في صفوف نابولي الإيطالي هذا الصيف، وذلك بعدما بات خاميس قريبًا للغاية من الانتقال إلى نابولي في ظل عدم رغبة فريقه ريال مدريد في بقائه. وعن ذلك قال نجل مارادونا: "دائمًا كنت أعلق على كل الصور التي ينشرها خاميس بضرورة انتقاله إلى نابولي، فلَطالما وضعت الضغط عليه في هذا الشأن، ومؤخرًا أعجب بأحد تعليقاتي"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأضاف: "من الحلم بالنسبة إليَّ انتقال خاميس إلى نابولي، فهو لاعب يملك الجودة في قدمه اليسرى، وبإمكانه تطوير مستوى الفريق، وأنا على ثقة بأن المدينة الإيطالية ستستقبله بذراعين مفتوحتين، وأنا على ثقة أيضًا بأنه سيقدم أفضل مستوى له مع نابولي". وتابع: "على حد علمي، فإن المفاوضات بين نابولي وريال مدريد اقتربت

وأضاف: "من الحلم بالنسبة إليَّ انتقال خاميس إلى نابولي، فهو لاعب يملك الجودة في قدمه اليسرى، وبإمكانه تطوير مستوى الفريق، وأنا على ثقة بأن المدينة الإيطالية ستستقبله بذراعين مفتوحتين، وأنا على ثقة أيضًا بأنه سيقدم أفضل مستوى له مع نابولي".



وتابع: "على حد علمي، فإن المفاوضات بين نابولي وريال مدريد اقتربت من الحسم، ويتبقى فقط الاتفاق على بعض التفاصيل الصغيرة".



وواصل: "عندما يتم الاتفاق بصورة نهائية، أطالبه بعدم ارتداء القميص رقم 10، فهذا ملكية خاصة لوالدي، وسبق أن أثير هذا الأمر مع جونزالو هيجوايين ولورينزو إنسيني، ولكن عندما يقرر نادٍ حجب رقم ما، فلا يجب الرجوع في ذلك القرار".



يذكر أن مارادونا لعب في صفوف نابولي في ثمانينيات القرن الماضي، وحقق نجاحًا باهرًا مع الفريق الإيطالي، دفع النادي لحجب رقم 10 الذي كان يرتديه منذ رحيله.