محصلو مياه الشرب يضربون عن العمل في البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص

وقفة احتجاجية لانقطاع المياه - أرشيفية

أضرب العشرات من محصلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة عن العمل، وامتنعوا عن تحصيل الفواتير لتظلمهم من قرار ربط معدل التحصيل بنسبة 85% من الإصدار الجديد ونسبة 15% من الفواتير القديمة بالرواتب، ما ترتب عليه خصم حوافز الشهرين الماضيين، رغم عدم توفر المياه عند المشتركين في عدد من القرى بمركز كفر الدوار، الأمر الذي يعرض المحصلين للمعاملة السيئة من المشتركين وعدم تحقيق المعدل المطلوب في القرار، نظرا لأنه مطالب بتحقيق معدل 100% من الإجمالي، مطالبين بتوحيد اللائحة مع لائحة الشركة القابضة لمياه الشرب بالقاهرة.

وقال المحصلون، إنهم مضربون عن العمل لحين التراجع عن القرار وتخفيض نسبة التحصيل من المواطن حتي يحققوا المعدل المطلوب منهم، مشيرين إلى أن هذا القرار يتسبب في أعباء كثيرة على المحصل، ما قد يؤثر على عدم وضع قراءات العدادات الفعلية وتراكم القراءات لدى الأهالي ومحاسبتهم على شريحة عالية أو يتم إهدار القراءة