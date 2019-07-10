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محصلو مياه الشرب يضربون عن العمل في البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص
وقفة احتجاجية لانقطاع المياه - أرشيفية
وقفة احتجاجية لانقطاع المياه - أرشيفية
أضرب العشرات من محصلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة عن العمل، وامتنعوا عن تحصيل الفواتير لتظلمهم من قرار ربط معدل التحصيل بنسبة 85% من الإصدار الجديد ونسبة 15% من الفواتير القديمة بالرواتب، ما ترتب عليه خصم حوافز الشهرين الماضيين، رغم عدم توفر المياه عند المشتركين في عدد من القرى بمركز كفر الدوار، الأمر الذي يعرض المحصلين للمعاملة السيئة من المشتركين وعدم تحقيق المعدل المطلوب في القرار، نظرا لأنه مطالب بتحقيق معدل 100% من الإجمالي، مطالبين بتوحيد اللائحة مع لائحة الشركة القابضة لمياه الشرب بالقاهرة.
وقال المحصلون، إنهم مضربون عن العمل لحين التراجع عن القرار وتخفيض نسبة التحصيل من المواطن حتي يحققوا المعدل المطلوب منهم، مشيرين إلى أن هذا القرار يتسبب في أعباء كثيرة على المحصل، ما قد يؤثر على عدم وضع قراءات العدادات الفعلية وتراكم القراءات لدى الأهالي ومحاسبتهم على شريحة عالية أو يتم إهدار القراءة
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جثة (4)

عطف آخرته سرقة ودم.. حكاية الأشقاء الثلاثة وصراف بورسعيد

كشفت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي المكلف من اللواء هشام خطاب، مدير أمن محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة في قضية مقتل صراف أثناء عمله داخل مكتب مقاولات التأمينات بمجمع البريد الكائن فى حى الشرق، إذ تبين أن المجني عليه اعتاد الحضور لصرف المعاشات ليلا، تيسيرا على المواطنين من كبار السن، وأن المتهمين استغلوا الهدوء الذي يشهده المبني في هذا التوقيب لتنفيذ جريمتهم، وأوضحت التحريات، أن 3 أشقاء هم من قاموا بالجريمة بينهم امرأة يعطف عليها القتيل لظروفها المالية الصعبة.
محمد-سمير (1)

المتحدث العسكري السابق وزوجته يكشفان حقيقة علاقتهما بـ«دابسي»

رفض العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، كل ما تم تداوله مؤخرا عن علاقته وزوجته الإعلامية إيمان أبو طالب بشركة "دابسي"، مؤكدا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه لا توجد أي علاقة تربطهما بالشركة، وأنهما اعتذرا عن تولي أي مناصب فيها، موضحا أن إدارة الشركة عرضت عليه تولي منصب مدير تطوير الموارد البشرية، وتعيين زوجته كمستشارة إعلامية، واتفقا بالفعل مع "دابسي" يوم 1 يوليو الجاري، لكنهما اعتذرا يوم 7 يوليو الجاري، عن عدم تولي المنصبين سواء هو أو زوجته.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

متهم بالرشوة.. «تشريعية النواب» ترفع الحصانة عن نائب

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب في اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسى عيسى، بناء على الطلب المقدم من النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب المتهم بالرشوة، والذي سيخضع لتحقيقات النيابة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، حيث توجه للنائب اتهامات باستغلال نفوذه كعضو برلماني وعضو بالمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، فى تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان م. ا. ولطفى ف. ج، نظير مبلغ مالي قدره مليون جنيه على سبيل الرشوة.
على عبد العال (4)

«سنناقش الطوارئ غدا».. عبد العال يرفع جلسة البرلمان

شدد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ضرورة حضور النواب جلسة الغد، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في البلاد، جاء ذلك قبل أن يرفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعاود المجلس عقد جلساته غدا الاربعاء، فيما قرر مجلس النواب، أيضا، إرجاء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لغير السكن، إلى جلسة لاحقة بسبب الخلاف الكبير الذي نشب بين الأعضاء. حيث رأت الأغلبية البرلمانية وحزب مستقبل وطن، أن يتم الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة ليتم تطبيقه على الأشخاص الإعتبارية دون الأشخاص العادية.
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عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

حقيقة وقف تنفيذ مشروعات الصرف بالقرى الأكثر احتياجا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول اعتزام الحكومة وقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي للقرى الأكثر احتياجا لعدم توافر التمويل اللازم، وتواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي أكدت أن الحكومة حريصة كل الحرص على رفع كفاءة البنية الأساسية وتحسين جودة الخدمات بكافة القرى المصرية، إذ تم تخصيص مليار جنيه للوزارة لإنهاء مشروعات الصرف الصحي بالقرى الأكثر فقرا كدعم إضافي للخطة الأصلية للعام المالي 2019 - 2020.
انقطاع-مياه

الإسكان: قطع المياه عن مدينة الشيخ زايد 8 ساعات

قال رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد المهندس مصطفى فهمي، إنه سيتم قطع المياه عن المدينة، ما عدا الحيين (16 - 17)، وذلك ابتداءً من الساعة العاشرة مساء اليوم حتى السادسة صباح غدِ الأحد؛ نظرًا لإصلاح كسر مفاجئ بخط المياه المغذى للمدينة. وأوضح فهمي في بيان لوزارة الإسكان اليوم السبت، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.
تلوث-مياه-الشرب

الحكومة: لا صحة لتلوث «مياه القليوبية» بسبب الكلور

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء حول تلوث مياه الشرب بمحافظة القليوبية نتيجة لزيادة نسبة الكلور بالمياه، تواصل المركز مع محافظة القليوبية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتلوث مياه الشرب بمحافظة القليوبية نتيجة لزيادة نسبة الكلور بها، مُشددةً على أن نسبة الكلور بالمياه لا تتخطى المعدلات الطبيعية والمسموح بها، وأن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق بين المواطنين، وأن شركة المياه تقوم بشكل دورى بعملية غسيل لشبكات مياه الشرب.
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