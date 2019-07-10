ماس وتكييف.. النيابة تكشف سبب حريق كنيسة الحدائق

تحرير:سماح عوض الله ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص

حريق الكنيسة

أمرت النيابة العامة بانتداب خبراء المعمل الجنائي، لفحص آثار الحريق الذى شب، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، فى كنيسة ودير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة، وذلك لتحديد سبب الحريق، ومكان بدايته وانتهائه، وحصر التلفيات والخسائر، بينما أنهى فريق من النيابة معاينة آثار الحريق، بينما رجحت المعاينة اندلاع ماس كهربائي بأحد كابلات التكييف تسبب فى اندلاع النيران، وتبين احتراق الطابق الأخير واحتواؤه على بقايا مواد خشبية وأثاث، وطلبت النيابة استدعاء شهود العيان لسماع إفادتهم.

كانت غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت استغاثة باندلاع النيران فى كنيسة ومقر دير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين اشتعال النيران فى الطابق الأخير، ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق وإخماد النيران. ومع