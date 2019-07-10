سكاي: إنتر يقترب من حسم صفقة لوكاكو

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص

روميلو لوكاكو

يستعد مسؤولو نادي إنتر الإيطالي للسفر إلى بريطانيا هذا الأسبوع، من أجل إجراء مباحثات مع مانشستر يونايتد حول إمكانية ضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ويعاني إنتر من ضغوطات كبيرة لإتمام تلك الصفقة، حيث يتوجب على النيراتزوري رفع قيمة العرض المقدم بعدما أبدى يوفنتوس أيضًا اهتمامًا بضم لوكاكو، وذلك في الوقت الذي يرغب فيه مانشستر يونايتد الحصول على 75 مليون جنيها إسترلينيا للموافقة على رحيل مهاجمه البلجيكي، الذي يتواجد في الوقت الحالي مع الفريق في فترة الإعداد للموسم الجديد.

وأشار موقع "سكاي سبورتس" إلى أن عقد لوكاكو يمتد مع مانشستر يونايتد حتى عام 2022، إلا أنه يرغب في الرحيل عن الشياطين الحمر، ولن يوافق اليونايتد على ذلك إلا إذا تلقى العرض المناسب. ويتواجد لوكاكو مع مانشستر يونايتد في أستراليا في الوقت الحالي، ويرغب في حسم مصيره في أسرع وقت ممكن. وانتقل لوكاكو إلى مانشستر

وأشار موقع "سكاي سبورتس" إلى أن عقد لوكاكو يمتد مع مانشستر يونايتد حتى عام 2022، إلا أنه يرغب في الرحيل عن الشياطين الحمر، ولن يوافق اليونايتد على ذلك إلا إذا تلقى العرض المناسب.



ويتواجد لوكاكو مع مانشستر يونايتد في أستراليا في الوقت الحالي، ويرغب في حسم مصيره في أسرع وقت ممكن.



وانتقل لوكاكو إلى مانشستر يونايتد في صيف عام 2017، قادمًا من صفوف إيفرتون، وفشل على مدار موسمين في التتويج بأي لقب مع الشياطين الحمر.



وخاض مع مانشستر يونايتد 96 مباراة في جميع المسابقات ما بين الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والكؤوس المحلية، وسجل في تلك البطولات 42 هدفًا، ولكنه فشل في تكرار المستويات التي قدمها مع إيفرتون، والتي مكنته من الدخول في تشكيل العام في الدوري الإنجليزي في موسم 2016- 2017.