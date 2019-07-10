رياضة

سكاي: إنتر يقترب من حسم صفقة لوكاكو

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص
روميلو لوكاكو
روميلو لوكاكو
يستعد مسؤولو نادي إنتر الإيطالي للسفر إلى بريطانيا هذا الأسبوع، من أجل إجراء مباحثات مع مانشستر يونايتد حول إمكانية ضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ويعاني إنتر من ضغوطات كبيرة لإتمام تلك الصفقة، حيث يتوجب على النيراتزوري رفع قيمة العرض المقدم بعدما أبدى يوفنتوس أيضًا اهتمامًا بضم لوكاكو، وذلك في الوقت الذي يرغب فيه مانشستر يونايتد الحصول على 75 مليون جنيها إسترلينيا للموافقة على رحيل مهاجمه البلجيكي، الذي يتواجد في الوقت الحالي مع الفريق في فترة الإعداد للموسم الجديد.
وأشار موقع "سكاي سبورتس" إلى أن عقد لوكاكو يمتد مع مانشستر يونايتد حتى عام 2022، إلا أنه يرغب في الرحيل عن الشياطين الحمر، ولن يوافق اليونايتد على ذلك إلا إذا تلقى العرض المناسب. ويتواجد لوكاكو مع مانشستر يونايتد في أستراليا في الوقت الحالي، ويرغب في حسم مصيره في أسرع وقت ممكن. وانتقل لوكاكو إلى مانشستر
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نيمار يثير غضب سان جيرمان بمقابلة رونالدو

التقى نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، مع نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، في مدينة تورينو الإيطالية أمس الثلاثاء، وذلك من أجل تصوير أحد الإعلانات مع النجم البرتغالي. ويملك النجمان عقد رعاية مع نفس شركة الملابس الرياضية، ولكن لم توضح صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ما إذا كان الثنائي التقيا من أجل التصوير لنفس الشركة أم لأمر آخر، وتأتي تلك المقابلة في الوقت الذي تحوم فيه الكثير من الشكوك حول مستقبل النجم البرازيلي مع باريس سان جيرمان، لرغبته الشديدة في الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي.
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نجوم المنتخب يستفزون الجماهير بإعلان جديد

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«ليوناردو» يرفض تأكيد بقاء «مبابي»

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BBC: أستون فيلا يشعل مزاد تريزيجيه بعرض ضخم جديد

يبدو أن النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، المحترف في صفوف نادي قاسم باشا التركي، أصبح على أعتاب الانتقال إلى نادي أستون فيلا الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأفادت شبكة BBC البريطانية، اليوم الأحد، بأن أستون فيلا قدم عرضًا ماليا كبيرًا للنادي التركي مقابل الاستغناء عن خدمات تريزيجيه، تبلغ قيمته 10 ملايين جنيه إسترليني، كاشفة أن دين سميث المدير الفني للنادي الإنجليزي، وخيسوس جارسيا، المدير الرياضي حضرا إلى مصر لمتابعة النجم الدولي المصري في مباريات منتخب الفراعنة قبل خروجه من بطولة الأمم الإفريقية.
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أسباب عائلية تدفع مورينيو لرفض أموال الصين

رفض المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عرضًا ضخمًا لتدريب نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني، وذلك لأسباب عائلية، ووفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، وعلى الرغم من ضخامة العرض الصيني الذي كان من المنتظر أن يتخطى الـ15 مليون جنيه إسترليني، قيمة عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد، إلا أن المدرب البرتغالي لا يرغب في التسبب في أي مشاكل لعائلته بالانتقال إلى القارة الآسيوية، فالبرتغالي لا يزال يرغب في التدريب في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، الدوري الإنجليزي والفرنسي والإيطالي والإسباني والألماني.
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كشف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، عن وجود مخطط لتغيير طريقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ويهدف ذلك المخطط إلى حماية الفرق التي تذهب بعيدًا في البطولة الأعرق على صعيد القارة العجوز، ويرغب تشيفرين في أن تتأهل الفرق التي وصلت إلى نصف نهائي البطولة، إلى دور المجموعات في الموسم التالي مباشرة، بصرف النظر عن نتائجها في دورياتها المحلية، بل وربما يصل التغيير إلى الفرق التي وصلت إلى ربع نهائي المسابقة، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية.
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أوباميانج يوافق على الرحيل إلى مانشستر يونايتد

يبدو أن جماهير أرسنال على موعد مع تلقي صدمة جديدة، وذلك بعدما أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى موافقة مهاجم الفريق الجابوني بيير إيميريك أوباميانج على الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد، لتعويض الرحيل المنتظر للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ليعيد للأذهان من جديد رحيل مهاجم الفريق السابق روبن فان بيرسي إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2012، وأنهى أوباميانج الموسم الماضي في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا مناصفةً مع كل من محمد صلاح وساديو ماني.
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