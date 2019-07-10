إحباط محاولة بيع كنز أثرى استخرجه مواطن من منزله

تحرير:سماح عوض الله ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص

قطع أثرية مضبوطة - أرشيفية

أحبطت قوات الأمن محاولة بيع كنز أثري، تضمن 25 قطعة حجرية يشتبه في أثريتها، إذ تم رصد عاطل له سوابق جنائية، يُشتبه فى قيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزله، وبالفعل عثر على كنز أثري، حاول ترويج قطع منه وبيعها، إلا أن معلومات وصلت إلى رجال المباحث، أكدتها تحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، وبعد استئذان النيابة العامة تمت مداهمة مسكن المتهم، وضبط بحوزته 25 قطعة أثرية، وتبين أن المتهم سبق اتهامه في 3 قضايا، شيك، تبديد، ضرب - ومحكوم عليه بالحبس في قضيتي جنح، تبديد، سرقة تيار كهربائي).

تم تحرير محضر بواقعة الضبط، ثبت فيه القبض على المشتبه به فى نطاق دائرة قسم شرطة دار السلام، حال استقلاله إحدى السيارات، وباستيقافه وتفتيش السيارة عُثر بداخلها على 25 قطعة يُشتبه في أثريتها عبارة عن 21 تمثالا أوشابتي بورسلين بأطوال 15 سم تقريباً، 1 تمثال من البازلت الأسود بطول 50سم، وتمثال بورسلين بارتفاع

تم تحرير محضر بواقعة الضبط، ثبت فيه القبض على المشتبه به فى نطاق دائرة قسم شرطة دار السلام، حال استقلاله إحدى السيارات، وباستيقافه وتفتيش السيارة عُثر بداخلها على 25 قطعة يُشتبه في أثريتها عبارة عن 21 تمثالا أوشابتي بورسلين بأطوال 15 سم تقريباً، 1 تمثال من البازلت الأسود بطول 50سم، وتمثال بورسلين بارتفاع 6 سم، تمثال بارتفاع 5 سم تقريباً، تميمة بورسلين بطول حوالي 15 سم).



وواجه رجال المباحث المتهم بارتكاب جرائم حيازة بعض القطع الأثرية بقصد الاتجار، والحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكن ملكه بمنطقة البدرشين بالجيزة، وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط أقر بصحتها، وأن القطع الأثرية المضبوطة بقصد الاتجار.



