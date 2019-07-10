جريمة

إحباط محاولة بيع كنز أثرى استخرجه مواطن من منزله

تحرير:سماح عوض الله ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص
قطع أثرية مضبوطة - أرشيفية
قطع أثرية مضبوطة - أرشيفية
أحبطت قوات الأمن محاولة بيع كنز أثري، تضمن 25 قطعة حجرية يشتبه في أثريتها، إذ تم رصد عاطل له سوابق جنائية، يُشتبه فى قيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزله، وبالفعل عثر على كنز أثري، حاول ترويج قطع منه وبيعها، إلا أن معلومات وصلت إلى رجال المباحث، أكدتها تحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، وبعد استئذان النيابة العامة تمت مداهمة مسكن المتهم، وضبط بحوزته 25 قطعة أثرية، وتبين أن المتهم سبق اتهامه في 3 قضايا، شيك، تبديد، ضرب - ومحكوم عليه بالحبس في قضيتي جنح، تبديد، سرقة تيار كهربائي).
تم تحرير محضر بواقعة الضبط، ثبت فيه القبض على المشتبه به فى نطاق دائرة قسم شرطة دار السلام، حال استقلاله إحدى السيارات، وباستيقافه وتفتيش السيارة عُثر بداخلها على 25 قطعة يُشتبه في أثريتها عبارة عن 21 تمثالا أوشابتي بورسلين بأطوال 15 سم تقريباً، 1 تمثال من البازلت الأسود بطول 50سم، وتمثال بورسلين بارتفاع
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محكمة

السجن 10 سنوات لـ«مزوّر حكم الإدارية» في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالوهاب ووليد عبدالمنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الأربعاء، بمعاقبة شاب، في العقد الرابع من عمره، بالسجن لمدة عشر سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 2446 جنايات ههيا لسنة 2018، بالاشتراك مع آخر في تزوير حُكم تابع للمحكمة الإدارية العليا، بالإضافة إلى استمارة صرف راتب شهري منسوب صدورها للإدارة التعليمية بمركز ومدينة ههيا، وذلك سعيًا منه للتعيين في الإدارة التعليمية.
الرقابة الإدارية (1)

ضبط منتحل صفة مندوب بجهة سيادية استولى على أرض بـ5.4 مليار جنيه

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من إلقاء القبض على شخص متهم بانتحال صفة مندوب بأحد الجهات السيادية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات. وقالت الرقابة الإدارية، فى بيان اليوم الأربعاء، إنه تم إلقاء القبض على حاصل على الشهادة الإعدادية منتحل صفة مندوب بأحد الجهات السيادية، طلب من مسئولى مديرية المساحة بمحافظة دمياط، إجراء أعمال الرفع المساحي لصالح أحد المدعين على غير حق، لملكية قطعة أرض مسجلة من الأملاك الأميرية، تبلغ مساحتها 76 فدان على شاطئ مدينة رأس البر، وتبلغ قيمتها السوقية بحوالى 5,4 مليار جنيه.
حريق كنيسة الأنبا بولا

أول تعليق من الكنيسة على حريق دير الأنبا بولا

قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن حريقًا نشب، صباح اليوم، بمقر الدير الكائن في منطقة حدائق القبة بالقاهرة، ما أسفر عن تدمير مبنى المقر بالكامل بفعل النيران. وأضافت الكنيسة، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أن أجهزة الحماية المدنية استطاعت بعد ذلك إخماد النيران والسيطرة على الموقف. وبحسب بيان الكنيسة، لم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية. ومن جانبه، قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة، إن جهات التحقيق تعمل حاليا لمعرفة سبب اندلاع الحريق.
حريق كنيسة الأنبا بولا

طفيها يارب.. شهود يروون ساعات الرعب بحريق كنيسة بولا

«حد يتصل بالمطافي في نار طالعة من الكنيسة»، كان هذا النداء الأول الذي أطلقه محمد هلال، أحد شباب شارع «الدويدار»، لينذر بحريق ضخم مروع أمسك بمقر كنيسة الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة الشعبية، انطلقت بعدها شرارة الأهالي الجدعان ليقوم كل منهم بدوره في إلقاء جرادل المياه ناحية الحريق، الذي بدأ صغيرا ثم سرعان ما تحول إلى دخان كثيف وألسنة لهب غطت سماء الحى الشعبي بأكمله، وسط حالة من الذعر والهلع انتابت أهالي المنطقة خوفا من امتداد النيران للعقارات المجاورة أو سقوط ضحايا.
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دقيق (1)

المتاجرة بقوت الغلابة توقع صاحب مخبز في قبضة الشرطة

لم يكتف صاحب مخبز بلدي بتجارته المشروعة التي تدر دخلا ليس بالقليل، إذ لم يرضَ بما قُسم له من رزق، وراح يبحث عن طريقة سهلة يجني من ورائها المال غير عابئ بشرعيتها من عدمها، وأصبح كل همه زيادة دخله الشهري، فوسوس له الشيطان بأن السبيل هو المتاجرة بأموال الدعم المخصصة لمحدودي الدخل، ووقع اختياره على تهريب كميات من الدقيق البلدي المدعم من قبَل الدولة لإنتاج الخبز، وبيعه بأسعار أزيد من الأسعار الرسمية لتجار السوق السوداء محققًا أرباحا طائلة غير مشروعة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

فحص 64 مشتبها به ضبطوا في المنطقة الأثرية

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
سلاح-ومخدرات (1)

المباحث تلاحق مروجي المخدرات وحائزي السلاح في الجيزة

جهود متواصلة لقوات الشرطة في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
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3 تصادمات على طريقي السويس والفيوم الصحراويين

استقبلت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغين بوقوع حادثين مروريين بالقاهرة والجيزة، ووقع الحادث الأول فى نطاق محافظة القاهرة، على طريق السويس الصحراوى، إذ صدمت سيارة أجرة مواطنًا في أثناء عبوره الطريق، ما أدى إلى إصابته وتعطل حركة المرور على الطريق، وتم نقل المصاب للمستشفى والتدخل بأوناش المرور لرفع السيارة المتسببة فى الحادث بعد ضبط قائدها، فيما شهد طريق الفيوم الصحراوى، تصادم سيارتين، مما أسفر عن إصابة قائديهما، وتسبب الحادث فى تعطل حركة المرور، وتدخلت قوات الإدارة العامة لمرور الجيزة، لتسيير حركة السيارات.
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