رياضة

فرج عامر يحسم الجدول حول رحيل أبو جبل

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص
محمد أبو جبل
محمد أبو جبل
أكد محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن حارس الأمواج الزرقاء، محمد أبو جبل، لن يرحل عن صفوف الفريق في الموسم المقبل، لافتًا إلى أن الزمالك غير جاد في تفاوضه لشراء اللاعب. محمد أبو جبل صاحب الـ30 عامًا سبق وأن لعب في صفوف الزمالك قبل أن يرحل لفريق سموحة في 2016 حيث يمتلك عقدًا مع الأمواج الزرقاء حتى صيف 2021، علمًا بأنه خاض مع سموحة في الموسم الحالي 33 مباراة في مسابقة الدوري. وكتب رئيس نادي سموحة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء :"لن يرحل أبو جبل عن سموحة، والزمالك غير جاد في التفاوض".
يشار إلى أن فرج عامر، أكد مساء أمس الثلاثاء، أن ناديه طلب ضم هشام محمد، وإسلام محارب، ثنائي النادي الأهلي أكثر من مرة، وينتظر رد مجلس إدارة النادي الأحمر. لن يرحل ابو جبل عن سموحة والزمالك غير جاد في التفاوض — Farag Amer (@FaragAmer_) July 10, 2019 وقال عامر، خلال حواره ببرنامج «الماتش»
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نيمار

نيمار يثير غضب سان جيرمان بمقابلة رونالدو

التقى نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، مع نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، في مدينة تورينو الإيطالية أمس الثلاثاء، وذلك من أجل تصوير أحد الإعلانات مع النجم البرتغالي. ويملك النجمان عقد رعاية مع نفس شركة الملابس الرياضية، ولكن لم توضح صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ما إذا كان الثنائي التقيا من أجل التصوير لنفس الشركة أم لأمر آخر، وتأتي تلك المقابلة في الوقت الذي تحوم فيه الكثير من الشكوك حول مستقبل النجم البرازيلي مع باريس سان جيرمان، لرغبته الشديدة في الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي.
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نجوم المنتخب يستفزون الجماهير بإعلان جديد

فتحت الجماهير المصرية النار على لاعبي المنتخب الوطني، بعد الإعلان المستفز الذي أذيع منذ ساعات، عقب توديع الفراعنة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت الماضي على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة. وظهر السداسي "أحمد المحمدي، محمود علاء، محمود حسن تريزيجيه، طارق حامد، أحمد حسن كوكا، محمود دونجا"، في إعلان لشركة "بيبسي"، وهم يقدمون اعتذارًا للجماهير بعد الخروج من كأس الأمم.
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«ليوناردو» يرفض تأكيد بقاء «مبابي»

أكد ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، عدم ضمانه تجديد النجم الفرنسي كيليان مبابي عقده مع الفريق. ويأتي ذلك في الوقت الذي يرتبط فيه بشدة اسم مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد، بعدما صرح برغبته في تحمل المزيد من المسؤولية، وقال ليوناردو في هذا الشأن: "الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن ما إذا كان تجديد عقد مبابي يمثل أولوية لنا أم لا، فهو يوجد معنا الآن، وهو لاعب مهم للغاية بالنسبة للفريق بدون شك، وعاد إلى التدريبات بمعنويات مرتفعة وبفكر إيجابي، الكل يحبه، ومن المهم وجود لاعب مثله معنا في الفريق".
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فرج عامر يعلن عن صفقة جديدة بين سموحة والزمالك

أعلن محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة وعضو مجلس النواب، عن موافقة رئيس نادي الزمالك على إعارة محمد فاروق "روقا" لاعب وسط القلعة البيضاء، وزميله مصطفى محمد مهاجم الفريق، إلى صفوف الفريق السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إذ نشر فرج عامر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة تجمعه مع رئيس الزمالك في مجلس النواب، وعلق عليها: "شكرا سيادة المستشار مرتضى منصور، الزمالك يوافق على إعارة روقا ومصطفى محمد لسموحة، الموسم المقبل".
جنش

محمود جنش يكشف سر غضبه من مسؤولي الزمالك

قدم محمود عبدالرحيم «جنش»، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطني، الشكر لجماهير القلعة البيضاء التي ساندته عقب تعرضه للإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال مران المنتخب الأسبوع الماضي. وقال جنش: «إن أنا كملت في نادي الزمالك دة هيبقى بسبب الحب والتقدير اللي أنا شوفته من الجماهير، مش عارف أقولهم إيه لكن بجد بشكرهم جدا». كما قدم جنش الشكر لإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، ومحمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ورامي بكر، وبدر مطر، ومحمد محمود.
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سموحة يتقدم بعرض رسمي لضم نجم الأهلي

علمت «التحرير» من مصادر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن نادي سموحة تقدم بطلب رسمي من أجل الحصول على خدمات هشام محمد، لاعب خط وسط القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتواصل محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، طلب فيه بشكل رسمي الحصول على خدمات هشام محمد بيع نهائي، بعد أن أعرب حسام حسن المدير الفني للنادي السكندري إعجابه بقدرات اللاعب الفنية وطلب التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، في ظل عدم اعتماد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على اللاعب في الفترة الماضية.
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سموحة: خروج أبو جبل وفتوح من قائمة المنتخب ظلم

دعم محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، ثنائي الأمواج الزرقاء محمد أبو جبل وأحمد فتوح، بعد استبعادهما من قائمة المنتخب الوطني النهائية، لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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