فرج عامر يحسم الجدول حول رحيل أبو جبل

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص

محمد أبو جبل

أكد محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن حارس الأمواج الزرقاء، محمد أبو جبل، لن يرحل عن صفوف الفريق في الموسم المقبل، لافتًا إلى أن الزمالك غير جاد في تفاوضه لشراء اللاعب. محمد أبو جبل صاحب الـ30 عامًا سبق وأن لعب في صفوف الزمالك قبل أن يرحل لفريق سموحة في 2016 حيث يمتلك عقدًا مع الأمواج الزرقاء حتى صيف 2021، علمًا بأنه خاض مع سموحة في الموسم الحالي 33 مباراة في مسابقة الدوري. وكتب رئيس نادي سموحة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء :"لن يرحل أبو جبل عن سموحة، والزمالك غير جاد في التفاوض".

يشار إلى أن فرج عامر، أكد مساء أمس الثلاثاء، أن ناديه طلب ضم هشام محمد، وإسلام محارب، ثنائي النادي الأهلي أكثر من مرة، وينتظر رد مجلس إدارة النادي الأحمر. لن يرحل ابو جبل عن سموحة والزمالك غير جاد في التفاوض — Farag Amer (@FaragAmer_) July 10, 2019 وقال عامر، خلال حواره ببرنامج «الماتش»