«ليوناردو» يرفض تأكيد بقاء «مبابي»

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص

كيليان مبابي

أكد ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، عدم ضمانه تجديد النجم الفرنسي كيليان مبابي عقده مع الفريق. ويأتي ذلك في الوقت الذي يرتبط فيه بشدة اسم مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد، بعدما صرح برغبته في تحمل المزيد من المسؤولية، وقال ليوناردو في هذا الشأن: "الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن ما إذا كان تجديد عقد مبابي يمثل أولوية لنا أم لا، فهو يوجد معنا الآن، وهو لاعب مهم للغاية بالنسبة للفريق بدون شك، وعاد إلى التدريبات بمعنويات مرتفعة وبفكر إيجابي، الكل يحبه، ومن المهم وجود لاعب مثله معنا في الفريق".

ويتبقى في عقد مبابي 3 سنوات، وعن ذلك قال ليوناردو: "لا أعد بأي شيء بشأن تجديد عقد مبابي، لسببين، الأول أنني لا أمثل كل شخص في النادي، أما الأمر الثاني فهو أنني لا أعد بشيء لست متأكدا بنسبة 100% من قدرتي على الوفاء به، فالأمر الوحيد الذي يهمني الآن هو الحاضر وليس المستقبل". ومن أسباب رغبة مبابي في الرحيل،

ويتبقى في عقد مبابي 3 سنوات، وعن ذلك قال ليوناردو: "لا أعد بأي شيء بشأن تجديد عقد مبابي، لسببين، الأول أنني لا أمثل كل شخص في النادي، أما الأمر الثاني فهو أنني لا أعد بشيء لست متأكدا بنسبة 100% من قدرتي على الوفاء به، فالأمر الوحيد الذي يهمني الآن هو الحاضر وليس المستقبل".



ومن أسباب رغبة مبابي في الرحيل، رغبته في اللعب مهاجما صريحا على حساب إدينسون كافاني وليس جناحا، وعن ذلك قال ليوناردو: "عند النظر إلى مسيرة الكثير من اللاعبين العظماء، نجد أنهم لعبوا في الكثير من المراكز".



وأضاف: "زين الدين زيدان وكريستيانو رونالدو لعبا على اليمين وعلى اليسار، وفي الأمام، وكذلك الحال مع رونالدينيو، وبإمكان مبابي فعل ما يريد، واللعب في أي مركز، فهو يملك الكثير من الجودة والسرعة، ويملك الحس التهديفي، ويتمتع بالذكاء، هذا كل شيء".