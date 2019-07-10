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صراع في «المتوسط».. مصر تحذر من تنقيب تركيا عن الغاز

الخارجية المصرية تعرب عن قلقها من عزم تركيا التنقيب عن النفط في محيط جمهورية قبرص.. عبد العاطي: التصرفات التركية تمثل انتهاكا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
تحرير:خالد وربي ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص
حقل ظهر
حقل ظهر
عبرت وزارة الخارجية المصرية، أمس الثلاثاء، عن قلقها من إعلان تركيا عزمها التنقيب عن النفط في محيط جمهورية قبرص. وذكر بيان صادر عن الخارجية المصرية: "أعربت مصر عن قلقها لما أُعلن عن اعتزام تركيا التنقيب في محيط جمهورية قبرص، ما يعد إصرارا على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط". وأكدت الخارجية المصرية ضرورة عدم التصعيد والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي. وكانت سفينة تركية تعتزم التنقيب عن النفط والغاز رست قرب قبرص قبالة ساحلها، الإثنين، ما دفع عددًا من الدول إلى توجيه احتجاجات شديدة.
كان زعماء الاتحاد الأوروبي دعوا تركيا، الشهر الماضي، إلى وقف أعمال التنقيب عن الغاز في المياه المتنازع عليها حول الجزيرة، حتى لا يتخذ الاتحاد إجراءً ضدها بعد ضغوط من اليونان وقبرص للتدخل. وصدر بيان شديد اللهجة عن الرئاسة القبرصية يتهم تركيا بـ"الاعتداء السافر" على سيادة الجزيرة. وأضاف البيان: "عمليات
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الاتحاد الأوروبي: عقاب صارم ضد تركيا بسبب أنشطتها بمياه قبرص

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بعد تراجعه 11%.. خبراء: هذا مستقبل سوق العقارات

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