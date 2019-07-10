صراع في «المتوسط».. مصر تحذر من تنقيب تركيا عن الغاز

الخارجية المصرية تعرب عن قلقها من عزم تركيا التنقيب عن النفط في محيط جمهورية قبرص.. عبد العاطي: التصرفات التركية تمثل انتهاكا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

تحرير:خالد وربي ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص

عبرت وزارة الخارجية المصرية، أمس الثلاثاء، عن قلقها من إعلان تركيا عزمها التنقيب عن النفط في محيط جمهورية قبرص. وذكر بيان صادر عن الخارجية المصرية: "أعربت مصر عن قلقها لما أُعلن عن اعتزام تركيا التنقيب في محيط جمهورية قبرص، ما يعد إصرارا على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط". وأكدت الخارجية المصرية ضرورة عدم التصعيد والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي. وكانت سفينة تركية تعتزم التنقيب عن النفط والغاز رست قرب قبرص قبالة ساحلها، الإثنين، ما دفع عددًا من الدول إلى توجيه احتجاجات شديدة.

كان زعماء الاتحاد الأوروبي دعوا تركيا، الشهر الماضي، إلى وقف أعمال التنقيب عن الغاز في المياه المتنازع عليها حول الجزيرة، حتى لا يتخذ الاتحاد إجراءً ضدها بعد ضغوط من اليونان وقبرص للتدخل. وصدر بيان شديد اللهجة عن الرئاسة القبرصية يتهم تركيا بـ"الاعتداء السافر" على سيادة الجزيرة. وأضاف البيان: "عمليات

كان زعماء الاتحاد الأوروبي دعوا تركيا، الشهر الماضي، إلى وقف أعمال التنقيب عن الغاز في المياه المتنازع عليها حول الجزيرة، حتى لا يتخذ الاتحاد إجراءً ضدها بعد ضغوط من اليونان وقبرص للتدخل.

وصدر بيان شديد اللهجة عن الرئاسة القبرصية يتهم تركيا بـ"الاعتداء السافر" على سيادة الجزيرة.

وأضاف البيان: "عمليات الحفر المزمع تنفيذها تصعيد من قبل تركيا لانتهاكاتها المتكررة لحقوق قبرص السيادية بموجب قانون البحار التابع للأمم المتحدة والقانون الدولي، وهو أحد أخطر الاعتداءات على سيادة جمهورية قبرص".

وكانت تركيا قد أعلنت في 30 أكتوبر الماضي، عن بدء أول عملية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، حيث أطلقت سفينة "فاتح" للتنقيب، وحذر وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي من التعرض لها.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، خلال مراسم إطلاق سفينة "فاتح"، إن التنقيب سيبدأ في البحر المتوسط على بُعد 100 كم قبالة ساحل أنطاليا اعتبارا من اليوم التالي، وأكد الوزير أن هذه الخطوة مهمة في تاريخ قطاع الطاقة التركي.

وأضاف: "سنباشر التنقيب في المياه العميقة في المتوسط بسفينتنا محلية الصنع التي تعد أكبر خطوة في حملة تتريك قطاع الطاقة".

وحذر من التعرض للسفينة، قائلا: "قواتنا البحرية ستقوم بما يلزم في حال تعرُّض سفينتنا لأي تحرش".

وحذرت مصر تركيا، فبراير الماضي، من المساس بحقوقها الاقتصادية في منطقة شرق البحر المتوسط بموجب اتفاقية أبرمتها مع قبرص لترسيم الحدود البحرية عام 2013، تسمح بالتنقيب عن الغاز في المنطقة.



وأكدت الخارجية المصرية أن جميع خطوات التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط قانونية، كما أن اتفاقها مع قبرص يحظى بشرعية دولية، وجرى تسليم الوثائق اللازمة للأمم المتحدة.



ويرتبط تجدد الصراع المصري- التركي هذه المرة بساحة صراع اقتصادي محتمل تظهر تجلياته على فترات، وتعاملت مصر معه مبكرا عبر إستراتيجية استباقية استهدفت تحويل الصراع المحتمل حول ثروات المتوسط إلى إطار للتعاون الجماعي، يحقق مكاسب لأطرافه، لا تغليب مصالح طرف على آخر.



وارتبط ذلك بتحركات دبلوماسية مصرية مكثفة حيال كل من اليونان وقبرص، استهدفت توثيق العلاقات على مستويات مختلفة وصولا إلى التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، وهو ما ساهم في تسريع وتيرة الاستثمارات الأجنبية داخل المياه الإقليمية المصرية، ما أفضى إلى اكتشاف حقل "ظهر" الذي يمثل أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط، حيث تقدر احتياطاته بنحو 30 تريليون قدم مكعب.

وكانت مصر أعادت ترسيم الحدود البحرية بينها وبين قبرص في منطقة شرق المتوسط، وذلك بعد ظهور اكتشافات جديدة للغاز في منطقة المياه الاقتصادية بين مصر وقبرص.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أثناء الافتتاح التشغيلي للحقل مؤخرا، أنه يمثل أحد مكاسب اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص.

وكانت مصر استضافت، مطلع العام الجاري، الاجتماع التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط "EMGF"، بهدف تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق مع مبادئ القانون الدولي، وتدعم جهودهم في الاستفادة من احتياطاتهم واستخدام البنية التحتية وبناء بنية جديدة، بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم، وذلك بمشاركة كل من وزراء الطاقة القبرصي واليوناني والإسرائيلي والإيطالي والأردني والفلسطيني؛ لمناقشة إنشاء المنتدى، ويكون مقره القاهرة.

وأعلنت تركيا الجمعة الماضية، أن سفنها ستجري عمليات حفر في البحر المتوسط حتى سبتمبر المقبل للتنقيب عن الغاز واستخراجه.

وأعربت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، عن "قلقها البالغ" حيال إعلان تركيا نيتها القيام بأنشطة تنقيب في المنطقة، وقالت: "في مارس عام 2018، ندد المجلس الأوروبي بشدة بمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط".

وأضافت: "ندعو تركيا إلى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص والامتناع عن أي عمل غير قانوني"، كما أكدت "استعداد الاتحاد الأوروبي التام للرد، في حال حدوث أي عمل من هذا النوع، ردا ملائما يجسد التضامن الكامل مع قبرص".



ويبدو الموقف التركي مرتبكا ليس لقدرة مصر السريعة على تحويل الاكتشافات إلى آبار منتجة تدر عليها مكاسب اقتصادية هائلة، إنما لكون القاهرة نجحت أيضا في الترويج لمقاربة تعاونية عزلت تركيا، وأفشلت إستراتيجياتها التي كانت تبتغي توظيف مصر وتوريطها في الصراع التركي- القبرصي حول الحدود البحرية.



وتعليقا على هذه التطورات يقول الدكتور مساعد عبد العاطي شتيوي، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي، إن التصرفات التركية تمثل انتهاكا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والتي دخلت حيز النفاذ في عام 1994، وإن وجه المخالفة التركية للاتفاقية المشار إليها يكمن في أن تركيا تعد دولة ساحلية تطل على بحار دولية، ومن ثم فهي معنية بالأحكام الواردة بالاتفافية، خاصة (إلزامية تعيين العلامات البحرية المحددة لبحرها الإقليمي وكذا المنطقة الاقتصادية الخالصة لها، وتعيين الحدود البحرية مع كل الدول المتجاورة والمتقابلة معها قبل الشروع في عمليات التنقيب)، كما أن تركيا لم تقم بتحديد النقاط والعلامات المحددة لحدودها البحرية وإيداعها مشفوعة بالخرائط الهندسية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن تركيا أيضا لم تنضم للاتفاقية، وعلى الرغم من عدم الانضمام إليها فإن تركيا تعد ملتزمة بكل الأحكام الواردة بها لكون الاتفافية مقننة لأعراف راسخة عامة ملزمة للجميع.



وأوضح "شتيوي" أن القانون الدولي يؤكد شرعية وقانونية الاتفاقية المصرية القبرصية لتعيين الحدود البحرية بينهما، فضلا عن إجراءات تعيين الحدود البحرية المصرية اليونانية.

وتابع: "يبقى التعاون الإستراتيجي بين مصر وقبرص واليونان، والقائم على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، صخرة في مواجهة التصرفات التركية غير المسؤولة".