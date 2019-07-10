صحف سعودية: أوروبا تعاقب إيران.. ولا شعارات في الحج

الصحف تناولت إدراج واشنطن ثلاث شخصيات بارزة في حزب الله اللبناني ضمن المشمولين بالعقوبات، في خطوة طالت لأول مرة عنصرين من الجناح السياسي للحزب

تحرير:وفاء بسيوني ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص

لا تزال الأزمة بين واشنطن وطهران تتصدر عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم الأربعاء، كما تناولت رفض المملكة رفع أي شعارات في الحج واستعرضت أيضا العقوبات الأمريكية على حزب الله وغيرها من القضايا والموضوعات الأخرى. تحت عنوان "تفاهم أمريكي ـ روسي في سوريا لإضعاف إيران ومحاربة القاعدة"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن المفاوضات بين واشنطن وموسكو أسفرت عن "تفاهمات" تسمح للجيش الأمريكي بتوجيه "ضربات جراحية" في سوريا، تستهدف متطرفين قريبين من تنظيم القاعدة، يشكلون خطرا على الأمن القومي الأمريكي، بالتزامن مع قيام روسيا بـ"خطوات هادئة" لتحجيم نفوذ إيران.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد قدم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين منتصف مايو الماضي، خطة من 8 نقاط، بينها تنفيذ القرار "2254"، ومحاربة الإرهاب و"داعش"، وإضعاف نفوذ إيران. وبعد ذلك، عُقد في القدس الغربية اجتماع رؤساء مجالس الأمن القومي الأمريكي والروسي والإسرائيلي، إضافة إلى محادثات المبعوث

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد قدم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين منتصف مايو الماضي، خطة من 8 نقاط، بينها تنفيذ القرار "2254"، ومحاربة الإرهاب و"داعش"، وإضعاف نفوذ إيران.

وبعد ذلك، عُقد في القدس الغربية اجتماع رؤساء مجالس الأمن القومي الأمريكي والروسي والإسرائيلي، إضافة إلى محادثات المبعوث الأمريكي جيمس جيفري مع الروس.

وحدد جيفري "النجاح الأمريكي" بتحقيق أهداف، تشمل مغادرة إيران، ومحاربة الإرهاب، ووقف تهديدات "داعش". وأبلغ محاوريه بأن واشنطن تدرك تعقيدات البيئة التي يعمل فيها بوتين، وهي تريد مساعدته.

بينما أشارت صحيفة "سبق" إلى أن الدول الأوروبية اتخذت أولى خطواتها، أمس الثلاثاء، نحو معاقبة إيران على انتهاك الاتفاق النووي واستندت في ذلك إلى آلية حل الخلافات في الاتفاق، حسب رويترز.

وتفصيلا، قال وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان إن إيران "تمارس أنشطة لا تتفق مع التزاماتها" بموجب الاتفاق المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة.

وأضافوا: "هذه القضايا المتعلقة بالالتزام لا بد من تناولها داخل إطار خطة العمل الشاملة المشتركة ويجب عقد لجنة مشتركة على وجه السرعة لبحث الخلاف".

والدول الأوروبية الثلاث الموقعة على اتفاق عام 2015 هي الأطراف الغربية الباقية فيه بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في العام الماضي، بالإضافة إلى روسيا والصين.

وكشفت صحيفة "الحياة" عن إدراج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية، رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب في البرلمان اللبناني محمد رعد، والنائب أمين شري، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا على قائمة العقوبات. مطالبة الحكومة اللبنانية "بقطع اتصالاتها بأعضاء حزب الله المدرجين على العقوبات"، وهذه هي المرة الأولى التي تشمل فيها العقوبات الأمريكية، شخصيات نيابية في "حزب الله".

وأشارت "الشرق الأوسط" إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية، أوضحت أن الشخصيات الثلاث هم النائبان محمد رعد وأمين شري، إضافة إلى وفيق صفا رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب، والمسؤول عن الاتصالات الأمنية للحزب مع مختلف القوى اللبنانية.

واتهمت الخزانة الأمريكية شري بالارتباط بقاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري" الإيراني، والعمل على زعزعة المؤسسات المالية اللبنانية.

وتحت عنوان "مجلس الوزراء: لا شعارات سياسية أو مذهبية في الحج"، ذكرت صحيفة "عكاظ" أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رحب خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس، بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأت طلائعهم تصل إلى المملكة لأداء مناسك الحج.

ووجه مختلف القطاعات الحكومية والأهلية بالحرص على تيسير أداء جميع الحجاج مناسكهم وتوفير الأمن والاستقرار والهدوء لهم والارتقاء بالخدمات المقدمة في المنافذ البرية والبحرية والجوية وفي مختلف المرافق على طرق رحلتهم إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

وجدد دعوته لحجاج بيت الله الحرام ليتفرغوا لأداء شعائر الحج ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية، وأنه لن تقبل مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال وسيتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة، للحيلولة دون القيام بها وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات.

وبالانتقال إلى السودان، ذكرت "الشرق الأوسط" أن خدمة الإنترنت عادت إلى السودان بعد إصدار محكمة أمرا يقضي بإعادة هذه الخدمة إثر انقطاع دام أكثر من شهر، وعلى الفور، عمت الفرحة السودانيين الذين حرموا من التواصل مع العالم طوال الفترة الماضية. وصدر الحكم من محكمة الخرطوم الجزئية، بناء على دعوى رفعتها جهات عدة بينها الجمعية السودانية لحماية المستهلك، ضد شركات اتصالات في البلاد.

وكانت خدمة الإنترنت قد قطعت بعد الأحداث الدامية التي نتجت عن فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو الماضي، وراح ضحيتها أكثر من مئة قتيل ومئات الجرحى.

وتحت عنوان "وحدات كوماندوز تركية إلى الحدود السورية"، ذكرت "الحياة" أن أنقرة عززت أمس من قواتها المنتشرة على الحدود الجنوبية مع سوريا، ونشرت وحدات خاصة "كوماندوز".

ونشرت وكالة "الأناضول" التركية شريط فيديو وثق عملية إرسال الجيش التركي تعزيزات جديدة من وحدات من قوات "كوماندوز" الخاصة إلى الحدود مع سوريا.

وأوضحت الوكالة، نقلا عن مصادر عسكرية، أن قافلة مؤلفة من 50 مدرعة تحمل عناصر من قوات "كوماندوز" وصلت أمس الإثنين، إلى قضاء قرقخان بولاية هطاي المحاذية لحدود سورية، قادمة من قواعد مختلفة في البلاد وسط تدابير أمنية مشددة.

وكشفت "الشرق الأوسط" عن تصعيد الرئيس الأمريكي أمس، حملته ضد السفير البريطاني في واشنطن ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بعد نشر مذكرات دبلوماسية مسربة تتضمن انتقادات وجهها السفير كيم داروك إلى إدارة ترمب وتسببت في توتر بين البلدين.