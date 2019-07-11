قبل المصري «ماكو»| 6 أفلام تناولت مآسي وحوادث البحار

السينما المصرية على موعد مع فيلم «ماكو» هو مغامرة جديدة فى عرض البحر الأحمر، حول عبارة سالم إكسبريس التي غرقت بعد اصطدامها بالشعب المرجانية، قائد تلك السفينة هو قصي خولي

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

فيلم In the Heart of the Sea

تحظى أفلام المغامرات فى البحار بقاعدة جماهيرية كبيرة، حيث يعشق محبو تلك الأفلام التشويق والإثارة والأحداث غير المتوقعة، وهناك أفلام كثيرة دارت كل أحداثها فى البحر وتحت الماء، بعضها استوحى قصصها من مأساة حقيقية حدثت بالفعل والبعض الآخر اعتمد على الروايات الأكثر مبيعًا، والجمهور على موعد مع فيلم جديد تدور جميع أحداثه بالمياه، وهو «ماكو» الذى من المقرر طرحه قريبًا، وتدور أحداثه حول 8 أشخاص في رحلة مثيرة تحت مياه البحر الأحمر العميقة، الفيلم قصته مستوحاة من حادث العبارة سالم إكسبريس التي غرقت فى ديسمبر 1991، بعد اصطدامها في الشعب المرجانية.

فيلم «ماكو» من إنتاج شركة «بيراميدز» للإنتاج الفني، تأليف أحمد حليم وإخراج محمد هشام الرشيدي، بطولة قصي خولي، ناهد السباعي، خالد أنور، سارة الشامي، التركي مراد يلدريم، يتناول حادث (سالم إكسبريس) الذى راح ضحيته 476 شخصًا، ومن المنتظر أن يتم طرحه بدور العرض العربية والمصرية خلال