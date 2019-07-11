قبل المصري «ماكو»| 6 أفلام تناولت مآسي وحوادث البحار
السينما المصرية على موعد مع فيلم «ماكو» هو مغامرة جديدة فى عرض البحر الأحمر، حول عبارة سالم إكسبريس التي غرقت بعد اصطدامها بالشعب المرجانية، قائد تلك السفينة هو قصي خولي
تحرير:ريهام عبد الوهاب١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
فيلم In the Heart of the Sea
تحظى أفلام المغامرات فى البحار بقاعدة جماهيرية كبيرة، حيث يعشق محبو تلك الأفلام التشويق والإثارة والأحداث غير المتوقعة، وهناك أفلام كثيرة دارت كل أحداثها فى البحر وتحت الماء، بعضها استوحى قصصها من مأساة حقيقية حدثت بالفعل والبعض الآخر اعتمد على الروايات الأكثر مبيعًا، والجمهور على موعد مع فيلم جديد تدور جميع أحداثه بالمياه، وهو «ماكو» الذى من المقرر طرحه قريبًا، وتدور أحداثه حول 8 أشخاص في رحلة مثيرة تحت مياه البحر الأحمر العميقة، الفيلم قصته مستوحاة من حادث العبارة سالم إكسبريس التي غرقت فى ديسمبر 1991، بعد اصطدامها في الشعب المرجانية.
فيلم «ماكو» من إنتاج شركة «بيراميدز» للإنتاج الفني، تأليف أحمد حليم وإخراج محمد هشام الرشيدي، بطولة قصي خولي، ناهد السباعي، خالد أنور، سارة الشامي، التركي مراد يلدريم، يتناول حادث (سالم إكسبريس) الذى راح ضحيته 476 شخصًا، ومن المنتظر أن يتم طرحه بدور العرض العربية والمصرية خلال
فيلم «ماكو» من إنتاج شركة «بيراميدز» للإنتاج الفني، تأليف أحمد حليم وإخراج محمد هشام الرشيدي، بطولة قصي خولي، ناهد السباعي، خالد أنور، سارة الشامي، التركي مراد يلدريم، يتناول حادث (سالم إكسبريس) الذى راح ضحيته 476 شخصًا، ومن المنتظر أن يتم طرحه بدور العرض العربية والمصرية خلال صيف 2019، وروجت أسرة الفيلم بأنه سيكون عملًا مختلفًا على السينما المصرية خاصة أنهم استعانوا بطاقم عمل أجنبي لكي يخرج الفيلم على مستوى أعمال هوليوود، وكانت هناك محاولات مصرية سابقة لتقديم أفلام المغامرات، أبرزها: «جزيرة الشيطان» بطولة عادل إمام ويسرا.
وإليكم قائمة بأبرز أفلام المغامرات البحرية:
1- فيلم تيتانك
ويعد فيلم Titanic هو الأشهر على الإطلاق، الذى أنتج عام 1997، وتناول قصة غرق السفينة الشهيرة (آر إم إس تيتانيك ظ)، التى اصطدمت بجبل جليدي، وغرقت فى أبريل 1912، وراح ضحيتها 1517 راكبا، بينما نجا منها 706، وكانت هذه أول رحلة للسفينة وآخر رحلة.
الفيلم انطلق من خلال (روز) تلك السيدة المسنة التي أخذت تتذكر رحلتها على متن السفينة تيتانك، وقام ببطولة الفيلم ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت، والإخراج لجيمس كاميرون، وحقق الفيلم نجاحا كبيرًا وحطمت إيراداته شباك التذاكر، حيث تخطت المليار دولار، كما فاز الفيلم بأربع جوائز جولدن جلوب.
2- فيلم مغامرة بوسيدون
وينضم إلى القائمة فيلم The Poseidon Adventure، الذى عرض عام 1972، ودارت أحداثه حول مجموعة من المسافرين إلى ظهر سفينة عملاقة للاحتفال بالكريسماس، ولكن تحدث عاصفة شديدة تتسبب فى انقلابها، وتزهق الكثير من الأرواح، لكن يحاول الناجون الخروج من البحر وإنقاذ أنفسهم من الموت المحقق، الفيلم شارك فى بطولته؛ «جين هاكمان، ريد بوتونس، آرنست بورجنين ورودي ماكدويل»، وعرض فى مصر باسم «رحلة الجحيم» وحقق حينها نجاحا كبيرًا.
3- فيلم في قلب البحر
ويستند فيلم In the Heart of the Sea، الذي أنتج عام 2015، إلى القصة الحقيقية لسفينة صيد الحيتان (إيسكس) التي غرقت بعد أن هاجمها حوت فى عرض المحيط الهادي عام 1820، الفيلم مأخوذ عن رواية ناثانيال فيلبريك، وإخراج رون هوارد وبطولة «كريس هيمسورث، بنجامين وكر، جوردي مولا، كيليان مورفي، بريندان جليسون وميشيل فايرلي».
4- فيلم الهاوية
وينطلق فيلم THE ABYSS الذى أنتج عام 1989، وقام ببطولته: «ماري إليزابيث ماسترانتونيو، مايكل بيهن، إد هاريس، جيه سي كوين، جون بيدفورد لويد وتود جراف» تأليف وإخراج جيمس كاميرون، حول غواصة نووية أمريكية تغرق فى قاع المحيط، بسبب أجسام غريبة أحدثت خللا كهربيا أفقدها توازنها، وتحاول القوات البحرية الأمريكية البحث عن طاقم الغواصة المفقودة.
5- فيلم العاصفة المثالية
وقبل 19 عاما تم إنتاج فيلم The Perfect Storm الذى بنيت أحداثه على الواقعة الحقيقية التي حدثت فى بداية التسعينيات حيث تعرضت سفينة (أندريا جيل) إلى عاصفة مدمرة، أثناء رحلة صيد فى عرض البحر، يحاولون النجاة من الموت، الفيلم شارك فى بطولته: «شيري جونز، ماري إليزابيث ماسترانتونيو، وليام فيشتنر، جون سي رايلي، ديان لين ومارك ويلبرج».
6- فيلم ضاع كل شيء
بينما يقوم فيلم All Is Lost حول (ريدفورد) الذي خرج على متن يخته إلى رحلة بالمحيط الهادي ويصطدم اليخت ويفشل فى إصلاحه بعد قدوم عاصفة قوية، وتحوطه أسماء القرش ويحاول أن يبقى على قيد الحياة رغم كل شيء، الفيلم من إخراج جي سي شاندور وبطولة روبرت ريدفورد.
وغيرها من الأفلام التي تناولت مغامرات البحار، لذلك فكرة تقديم فيلم مصري يسير فى نفس الاتجاه شيء جيد، خاصة أنه ليس هناك أفلام مصرية وعربية، تقوم على تلك المغامرات.