السيول تغرق محيط البيت الأبيض وشوارع واشنطن (فيديو)

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص

البيت الأبيض - أرشيفية

هطلت أمطار غزيرة على العاصمة الأمريكية "واشنطن" الإثنين الماضي، ما غمر أجزاء كبيرة من شوارع المدينة ومرافقها العامة. وتداولت صفحات الإنترنت وموقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، صورا وفيديوهات تظهر السيول التي غطت بعض شوارع المدينة، والتي وصل ارتفاع منسوب المياه في بعضها لأكثر من 16 سنتيمترا. ونشر رواد مواقع التواصل فيديوهات تبين شلالات المياه التي تدفقت من أسقف بعض محطات المترو في واشنطن، والتي انسكبت مياهها على القطارات مباشرة.

وتسببت مياه الأمطار في ارتفاع مناسيب المياه ببعض شوارع المدينة، حتى غمرت بعض السيارات، وتسربت إلى المنازل المجاورة وألحقت أضرارا فيها.وأظهر أحد الصحفيين التابعين لمجموعة الرئيس الأمريكي الإعلامية كيف تسربت المياه إلى المكاتب التي يعملون فيها داخل البيت الأبيض. NOW: Morning downpour breaks