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السيول تغرق محيط البيت الأبيض وشوارع واشنطن (فيديو)

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص
البيت الأبيض - أرشيفية
البيت الأبيض - أرشيفية
هطلت أمطار غزيرة على العاصمة الأمريكية "واشنطن" الإثنين الماضي، ما غمر أجزاء كبيرة من شوارع المدينة ومرافقها العامة. وتداولت صفحات الإنترنت وموقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، صورا وفيديوهات تظهر السيول التي غطت بعض شوارع المدينة، والتي وصل ارتفاع منسوب المياه في بعضها لأكثر من 16 سنتيمترا. ونشر رواد مواقع التواصل فيديوهات تبين شلالات المياه التي تدفقت من أسقف بعض محطات المترو في واشنطن، والتي انسكبت مياهها على القطارات مباشرة.
وتسببت مياه الأمطار في ارتفاع مناسيب المياه ببعض شوارع المدينة، حتى غمرت بعض السيارات، وتسربت إلى المنازل المجاورة وألحقت أضرارا فيها.وأظهر أحد الصحفيين التابعين لمجموعة الرئيس الأمريكي الإعلامية كيف تسربت المياه إلى المكاتب التي يعملون فيها داخل البيت الأبيض.   NOW: Morning downpour breaks
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ترامب

بعد التسريبات.. ترامب يهين سفير بريطانيا: غبي ومغفل

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السفير البريطاني كيم داروش، في واشنطن، والذي قرر قطع اتصالاته معه قبل أيام، ردا على ما ورد في المذكرات الدبلوماسية السرية المسربة التي أرسلها الأخير لحكومة بلاده، وانتقد فيها الرئيس الأمريكي وشكك في قدرته على الحكم وإدارة البيت الأبيض.. ووصف ترامب اليوم الثلاثاء، السفير بأنه "شخص غبي"، إذ كتب: "السفير السيء الذي وضعته المملكة المتحدة في الولايات المتحدة ليس بشخص نحن متحمسون للعمل معه. إنه شخص غبي جدا. يجب عليه التحدث مع حكومته بشأن فشلهم في مفاوضات بريكست، وليس التفكير بانتقاداتي لهم".
إريك سوولويل

مرشح ديمقراطي ينسحب من انتخابات الرئاسة الأمريكية

أعلن إريك سوولويل، النائب الديمقراطي بالكونجرس الأمريكي، انسحابه من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر لها 2020، ليصبح أول مرشح ينسحب من السباق الانتخابي. وجاء انسحاب سوولويل في بيان ألقاه أمام أعضاء حملته في كاليفورنيا، الإثنين، لينهي محاولته القصيرة لخوض المنافسة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي. وقال سوولويل، إنه ينهي حملته الانتخابية الرئاسية لكنه يبدأ مساعيه في الكونجرس بمنظور جديد من أجل حياة مواطنيه وما لمسه من احتياجاتهم خلال فترة حملته الرئاسية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، وتحقيق مفهوم «أمريكا لكل الأمريكيين».
ترامب

ترامب: إيران لن تمتلك أبدًا سلاحا نوويا

في أول تعليق له على رفع إيران من مستوى تخصيب اليورانيوم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن طهران لن تحصل على السلاح النووي أبدًا، بحسب "العربية.نت". وأضاف الرئيس الأمريكي أن إيران تفعل "أمورا سيئة كثيرة"، مشددا على أنه من الأفضل لنظام طهران توخي الحذر. وأعلنت إيران استعدادها للتراجع عن إجراءات تخصيب اليورانيوم فى حال وفاء الدول الأوروبية الموقعة على اتفاق فيينا بالتزاماتها، وذلك بحسب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم".
ترامب

وصلت لذروتها.. شعبية ترامب تُمهد طريقه لولاية ثانية

على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، لم يستطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يصل إلى مستويات كبيرة من التأييد أو الموافقة بين أبناء شعبه، خاصة أن العديد من الملفات السياسية والاقتصادية شهدت حالة من الجدال الواسع خلال الأشهر القليلة الماضية. وبالرغم من استمرار حالة الجدل، فإن الرئيس الأمريكي تمكن مؤخرًا من الوصول إلى ذروة التأييد الشعبي لشخصه وسياساته على حد سواء، وهو الأمر الذي يأتي في وقت جيد بالنسبة له قبل أقل من عام ونصف على انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
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البيت-الأبيض

البيت الأبيض: أمريكا لن تسمح لإيران مطلقا بحيازة سلاح نووي

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران مطلقا بحيازة السلاح النووي ومستمرة في سياسة فرض أقصى ضغط على إيران. وقال البيت الأبيض، في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إنه يجب الحيلولة دون تخصيب إيران لليورانيوم، مضيفا أن "سياسة الضغوط القصوى على إيران ستستمر، إلى أن تغير إيران مسارها".
علي خامنئي

إيران: عقوبات أمريكا تقطع طريق الدبلوماسية إلى الأبد

قال عباس موسوي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، إن قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على مرشد النظام، علي خامنئي، يغلق الطريق أمام الحلول الدبلوماسية بين البلدين. وبحسب وكالة «رويترز»، أكد موسوي في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع «تويتر» أن فرض عقوبات «عديمة الجدوى» على المرشد يعني غلق طريق الدبلوماسية بشكل دائم، مضيفا أن إدارة ترامب «اليائسة» تدمر آليات الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. جاء ذلك فيما كان الرئيس الأمريكي قد وقع، الاثنين، أمرا يفرض عقوبات «مشددة» على النظام الإيراني، تستهدف مرشد النظام وقادة في الحرس الثوري.
الصين

هل أنهت الصين النظام الاقتصادي الأمريكي عالميا؟

تراهن الأوساط السياسية العالمية على قمة مجموعة العشرين المقبلة، لتنهي بشكل كامل الحرب التجارية التي أثارت مخاوف الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي، لا سيما أن فرص التوصل إلى اتفاق لا تزال ممكنة، حسب تصريحات مسؤولي البلدين. وعلى الرغم من النيات الصادقة في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية بين البلدين، فإن بعض المتطلبات التي يسعى الجانبان إليها قد تضع العديد من العراقيل في طريق الوفود والمسؤولين الذين سيخوضون جولات تفاوضية متوقعة في قمة مجموعة العشرين باليابان، نهاية هذا الأسبوع.
البيت-الابيض

صراع في البيت الأبيض انتهى بتأجيل الهجوم على إيران

تابعت الأوساط السياسية العالمية باهتمام كبير أمر الضربة العسكرية التي كانت الولايات المتحدة بصدد شنها ضد بعض المواقع الإستراتيجية المؤثرة في إيران، وذلك على خلفية إسقاط طائرة بدون طيار صباح أمس الخميس. وعلى الرغم من التقارير الإعلامية التي استعرضت اللحظات الأخيرة التي شهدت تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إتمام الضربة، فإن القليل منها تناول بالتفاصيل المشاورات والمحطات النقاشية التي أدت للاستقرار على ضرب إيران، والمستندات التي أوقفت هذا الهجوم في اللحظات الأخيرة.
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