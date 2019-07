السيول تغرق محيط البيت الأبيض وشوارع واشنطن (فيديو)

وتسببت مياه الأمطار في ارتفاع مناسيب المياه ببعض شوارع المدينة، حتى غمرت بعض السيارات، وتسربت إلى المنازل المجاورة وألحقت أضرارا فيها.



وأظهر أحد الصحفيين التابعين لمجموعة الرئيس الأمريكي الإعلامية كيف تسربت المياه إلى المكاتب التي يعملون فيها داخل البيت الأبيض.

NOW: Morning downpour breaks rainfall record, paralyzes D.C. with flash flooding



-- Basement of White House leaking



-- 3.3 inches of rain in 1 hour at Reagan National Airport



-- Beltway Inner Loop Closed



--Multiple calls for water rescue around the DMVhttps://t.co/cFxhomekUQ