بـ125 مليون جنيه.. مصر توقع 3 اتفاقيات مع السعودية

بهدف المساهمة في خلق فرص العمل وتوسيع دائرة التكافل الاجتماعى، وتقديم خدمات التأجير التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تم توقيع 3 اتفاقيات

تحرير:التحرير ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ثلاث اتفاقيات تمويل مع لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية التابعة للصندوق السعودي للتنمية، مع شركات المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى وجلوبال ليس للتأجير التمويلي ويو أى فاينانس، بقيمة إجمالية 125 مليون جنيه، بحضور فريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسفير أسامة النقلى، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، وذلك فى إطار مبادرة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لدعم برامج تمويل المشروعات،

ونصت الاتفاقية الأولى على تقديم لجنة إدارة منحة المملكة تمويلا بقيمة 75 مليون جنيه للمجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى، على أن يتم توجيه 50% من التمويل نحو القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، ووقع الاتفاقية الوزيرة، مع الدكتور شهاب مرزبان، رئيس الجانب المصرى فى لجنة إدارة المنحة السعودية، والمهندس

ونصت الاتفاقية الأولى على تقديم لجنة إدارة منحة المملكة تمويلا بقيمة 75 مليون جنيه للمجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى، على أن يتم توجيه 50% من التمويل نحو القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، ووقع الاتفاقية الوزيرة، مع الدكتور شهاب مرزبان، رئيس الجانب المصرى فى لجنة إدارة المنحة السعودية، والمهندس حسن العطاس، رئيس الجانب السعودى فى لجنة إدارة المنحة السعودية، وأحمد الخولى، العضو المنتدب لشركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى، وطلال محمد حمزة العياط، المدير العام لشركة المجموعة.

ونصت الاتفاقية الثانية على تقديم لجنة إدارة منحة السعودية، تمويلا بقيمة 25 مليون جنيه لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي، ووقع الاتفاقية، الوزيرة، مع رئيسى الجانبين المصرى والسعودى فى لجنة إدارة المنحة السعودية وحاتم محمد سمير عبد الحميد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى.

ونصت الاتفاقية الثالثة على تقديم لجنة إدارة منحة المملكة تمويلا بقيمة 25 مليون جنيه لشركة يو أي فاينانس، ووقع الاتفاقية، الوزيرة، مع رئيسى الجانبين المصرى والسعودى فى لجنة إدارة المنحة السعودية، وأحمد عبد المنعم شعراوي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة يو أي فاينانس.

وتنص الاتفاقيات على أن يستفيد من هذا التمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والرعاية الصحية والصناعة والزراعة والثروة الحيوانية بمحافظات الصعيد والدلتا، وستشمل خدمات التأجير التمويلي شراء الآلات والمعدات والإنشاءات اللازمة ووسائل النقل للمشروعات المستفيدة، سواء كانت مشاريع قائمة أو حديثة الإنشاء.

وقد تصل قيمة التمويل الممنوح لأصحاب المشروعات إلى 100% من التكلفة الاستثمارية للمشروع، بما يُسرع من نمو هذه الشركات، ويعظم من نتائج أعمالها.

سحر نصر: هذه المنحة تعطى دورا أكبر للقطاع الخاص فى إطار تنوع الأدوات المالية التى تساهم فى دعم رواد الأعمال.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن هذه الاتفاقيات هى منح مقدمة من الصندوق السعودى للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، موضحة أن هذه المنحة تساهم فى إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص فى إطار تنوع الأدوات المالية التى تساهم فى دعم رواد الأعمال.

وذكرت الوزيرة أن هناك اتفاقا مع السعودية على المساهمة فى مشروعات البنية الأساسية وتمويلا أكبر للقطاع الخاص وضخ استثمارات جديدة، مؤكدة على العلاقات القوية بين مصر والسعودية.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا بين مصر والسعودية فى قطاع النقل.

أسامة النقلى: السعودية تعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر سواء عن طريق الصندوق السعودى للتنمية أو عبر القطاع الخاص.

وأشار السفير أسامة النقلى، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، إلى أن السعودية تعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، موضحا أن هذه الاستثمارات هى إضافة للاستثمارات السعودية لمصر، سواء عن طريق الصندوق السعودى للتنمية أو استثمارات على مستوى القطاع الخاص.

وأوضح المهندس حسن العطاس، رئيس الجانب السعودى فى لجنة إدارة المنحة السعودية، أن المنحة عملت على دعم حضانات ريادة الأعمال والتى تخرج منها الشركات الناشئة والكبيرة، مشيرا إلى أن هذه المنحة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.