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بـ125 مليون جنيه.. مصر توقع 3 اتفاقيات مع السعودية

بهدف المساهمة في خلق فرص العمل وتوسيع دائرة التكافل الاجتماعى، وتقديم خدمات التأجير التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تم توقيع 3 اتفاقيات
تحرير:التحرير ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص
سحر نصر
سحر نصر
وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ثلاث اتفاقيات تمويل مع لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية التابعة للصندوق السعودي للتنمية، مع شركات المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى وجلوبال ليس للتأجير التمويلي ويو أى فاينانس، بقيمة إجمالية 125 مليون جنيه، بحضور فريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسفير أسامة النقلى، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، وذلك فى إطار مبادرة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لدعم برامج تمويل المشروعات،
ونصت الاتفاقية الأولى على تقديم لجنة إدارة منحة المملكة تمويلا بقيمة 75 مليون جنيه للمجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى، على أن يتم توجيه 50% من التمويل نحو القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، ووقع الاتفاقية الوزيرة، مع الدكتور شهاب مرزبان، رئيس الجانب المصرى فى لجنة إدارة المنحة السعودية، والمهندس
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