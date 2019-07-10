ابنة أمل رزق تتعرض لحادث مروع..والدتها تهاجم النقابة

تحرير:التحرير ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص

أمل رزق

كشفت الفنانة أمل رزق عن تعرض ابنتها الفنانة الشابة لمى كتكت، وأصدقائها لحادث سير مروع، موضحة أنها في المستشفى حاليا وحالتها حرجة للغاية، وهاجمت "رزق" نقابة المهن التمثيلية التي يترأسها الفنان الدكتور أشرف زكي بسبب عدم مساندتها في محنتها حتى الآن، خاصة أن ابنتها هي الأخرى عضوة بالنقابة. وكتبت أمل رزق عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صباح اليوم الأربعاء: "إلى كل الناس الجدعة اللي بتحبني.. بنتي وأصحابها عملوا حادثة موت وحاليا في المستشفى وكعادة النقابة لم تفعل شيئا وبنتي لوحدها وبطولها، ربنا فوق الكل وحمينا".

وأضافت أمل رزق: "إلى كل الصحفيين الجدعان اللي وقفوا معايا في شدتي، مستنياكوا في المستشفى لأنه لا قدر الله لو بنتي جرى لها حاجة هقول كلام هيزعل ومش هسكت، وللعلم بنتي أصغر نقابية وهصور الكارنيه، مش قادرة أكتب أكتر من كده، من إمبارح مش عارفة أتمالك أعصابي والعربية اترمت على الطريق". لمى كتكت ابنة الفنانة