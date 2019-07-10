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ابنة أمل رزق تتعرض لحادث مروع..والدتها تهاجم النقابة

تحرير:التحرير ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص
أمل رزق
أمل رزق
كشفت الفنانة أمل رزق عن تعرض ابنتها الفنانة الشابة لمى كتكت، وأصدقائها لحادث سير مروع، موضحة أنها في المستشفى حاليا وحالتها حرجة للغاية، وهاجمت "رزق" نقابة المهن التمثيلية التي يترأسها الفنان الدكتور أشرف زكي بسبب عدم مساندتها في محنتها حتى الآن، خاصة أن ابنتها هي الأخرى عضوة بالنقابة. وكتبت أمل رزق عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صباح اليوم الأربعاء: "إلى كل الناس الجدعة اللي بتحبني.. بنتي وأصحابها عملوا حادثة موت وحاليا في المستشفى وكعادة النقابة لم تفعل شيئا وبنتي لوحدها وبطولها، ربنا فوق الكل وحمينا".
وأضافت أمل رزق: "إلى كل الصحفيين الجدعان اللي وقفوا معايا في شدتي، مستنياكوا في المستشفى لأنه لا قدر الله لو بنتي جرى لها حاجة هقول كلام هيزعل ومش هسكت، وللعلم بنتي أصغر نقابية وهصور الكارنيه، مش قادرة أكتب أكتر من كده، من إمبارح مش عارفة أتمالك أعصابي والعربية اترمت على الطريق". لمى كتكت ابنة الفنانة
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وفاة الأمريكي ريب تورن الحاصل على جائزة «إيمي»

ذكرت تقارير إعلامية، صباح اليوم الأربعاء، أن الممثل الأمريكي ريب تورن، الحاصل على جائزة إيمي، توفي ليلة أمس الثلاثاء، عن عمر 88 عاما، وقالت عائلته لمجلة "هوليوود ريبورتر" ووسائل إعلام أخرى، إن «تورن» توفي بهدوء في منزله، ولم يتم الإفصاح عن سبب الوفاة، لكن الممثل الأمريكي كان محاطا لحظة وفاته ببناته وزوجته، الممثلة إيمي رايت. وريب تورن هو ممثل ومخرج أفلام، حصل على جوائز عديدة خلال مشواره الفني، من بينها جائزة المسرح العالمي عام 1959، كما ترشح لجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن فيلم "Cross Creek" عام 1983.
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أحمد فلوكس يرد على شائعات انفصاله عن هنا شيحة (صور)

نشر الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، مجموعة من الصور لأصدقائه وأحبابه الداعمين له فى مشواره، ومن بينهم صورة مع زوجته الفنانة هنا شيحة، ليأتي ذلك ردا ضمنيا منه على الأخبار المتداولة بشأن انفصال الثنائي. وعلق قائلًا: "دول القلوب الطاهرة اللي باشكر ربنا عليهم.. الحبايب والأقارب والأصدقاء والأخوات اللي داعمين ليا في حياتي وفي شغلي طول الوقت.. وفي ناس تانية كتير بس للأسف مش لاقي صور ليهم.. ربنا يخليكو ليا.. ونجاح دوري في الممر، باهدي ليكم ولأبويا لأنكم كنتو سبب فيه لدعمكم وحبكم ليا.. هذه هي معنى القلوب الطاهرة".
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رانيا يوسف تطالب بإسقاط الولاية عن الفتيات بعد الـ18

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وفاة المنتج عادل الميهي عن عمر ناهز الـ69 عامًا

رحل عن عالمنا المنتج السينمائى عادل الميهى، مساء اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ69 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية، حسب تصريحات من مقربين لأسرته. وأنتج الميهى العديد من الأفلام السينمائية المهمة، لعل من أبرزها عبده مواسم، جمال عبد الناصر، ليه يا هرم، الملعوب، السادة الرجال. وعادل هو شقيق الراحل رأفت الميهي مخرج وكاتب مصري، دخل مجال السينما مع بداية سبعينيات القرن العشرين ككاتب سيناريو في فيلم "شروق وغروب"، من أهم أعماله: "سمك لبن تمر هندى، ست الستات، الأفوكاتو".
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حضور ضعيف من أهل الفن في وداع عزت أبو عوف (صور)

أُقيمت صلاة الجنازة على الفنان الراحل عزت أبو عوف عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة، وسط حضور اقتصر على أسرته في مقدمتهم شقيقته الفنانة مها أبو عوف، وعدد قليل من الفنانين ومحبيه، منهم: الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنان خالد النبوي، ويسرا اللوزي، محمد ثروت، منير مكرم، بسام رجب، وسوف يواري الثرى جثمان الفقيد بمقابر الأسرة بمنطقة المجاورين بمصر القديمة والتى تقع بمحيط مسجد السيدة نفيسة والتي أُقيمت بها صلاة الجنازة.
عزت-ابو-عوف

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لعزت أبو عوف

طمأن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، محبي الفنان عزت أبو عوف على صحته، وقال فى تصريحات لـ«التحرير»: إن حالته مستقرة، وطلب من الجمهور الدعاء له. وكان الفنان عزت أبوعوف نُقل إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، ولم تكشف أسرته وقتها تفاصيل حالته الصحية، وطالبت شقيقته الفنانة مها أبو عوف، خلال مداخلة مع برنامج «الحكاية»، عبر فضائية mbc مصر، جميع وسائل الإعلام بضرورة توخي الحذر وتحري الدقة فيما يتم نشره عن الحالة الصحية لأبو عوف لأن له أسرة ومحبين ومعجبين وتهمهم حالته الصحية ويتابعون كل حرف ينشر عنه باهتمام شديد.
محمد-ابو الوفا

تشييع جثمان الفنان محمد أبو الوفا من الفيوم

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان محمد أبو الوفا، الذي توفي صباح اليوم السبت، بعد صراع مع المرض بمستشفى الفيوم العام، وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن صلاة الجنازة على الراحل ستكون بعد صلاة الظهر، ودفنه بمدافن الأسرة في الفيوم، كما أن العزاء سيكون اليوم في الفيوم. وكان محمد أبو الوفا تعرض لوعكة صحية شديدة منذ فترة، دخل إثرها العناية المركزة بالمستشفى، ويعرض له حاليا الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس" على إحدى القنوات المشفرة، وهو من بطولة جمال سليمان وصابرين.
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