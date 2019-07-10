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اليونسكو تضيف 29 موقعا جديدا لقائمة تراثها العالمي

تضم قائمة 2019 مواقع طبيعية، مثل حديقة فاتناكوكول الوطنية في أيسلندا، والمواقع الثقافية مثل مدينة شيكي التاريخية في أذربيجان، ومواقع أثرية لمدينة هانجتشو في الصين
تحرير:فيروز ياسر ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
مواقع جديدة بقائمة التراث العالمي باليونسكو
مواقع جديدة بقائمة التراث العالمي باليونسكو
من أنقاض بابل القديمة في العراق، إلى هندسة فرانك لويد رايت المعروف عنه الفكر المعماري العصري والحديث، إلى منطقة بروسيكو في شمال شرق إيطاليا، أضافت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو 29 موقعا ثقافيا وطبيعيا جديدا إلى قائمة التراث العالمي في اجتماعها السنوي في باكو، عاصمة أذربيجان. وتجتمع الهيئة الثقافية التابعة للأمم المتحدة سنويا للموافقة على إضافة المواقع الثقافية والطبيعية ذات الأهمية المختلطة إلى قائمتها للحفظ، وهي تضم الآن 1112 موقعا ذا قيمة عالمية بارزة، وفقا لما ذكره موقع «سي إن إن» البريطاني.
تضم قائمة 2019 مواقع طبيعية، مثل حديقة فاتناكوكول الوطنية في أيسلندا، والمواقع الثقافية مثل مدينة شيكي التاريخية في أذربيجان، ومواقع أثرية لمدينة هانجتشو في جنوب شرق الصين، وموقعا مختلطا واحدا فقط هذا العام، هو جزيرة إلها جراندي في البرازيل، والتي تجمع بين العناصر الطبيعية والثقافية. اقرأ أيضا:
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«الأكل قبل النوم يسبب الكوابيس».. خرافات أصبحت حقيقة

إذا كنت تجلس كثيرا على الإنترنت للحصول على معلومات تفيدك عن الصحة وحياتك، ستجد أن هناك خرافات صحية لم تكن تعلم عنها شيئا، وأخرى صدمت لأنها لم تكن حقيقية، وبفضل الدراسات العلمية والأبحاث المتعددة، تم إثبات ما هو صحيح وخاطئ بشكل علمي بحت. «الجزر يقوي النظر» و«الأطعمة الحارة تساعد على التخسيس».. تلك جمل شائعة بين الكثير من الأشخاص دون معرفة مدى صحتها، ولهذا تضيف الأمهات الجزر للأبناء للحفاظ على العين، ومن يريد فقدان الوزن يركز على الأطعمة الحارة، لذا حان الوقت لمعرفة مدى صحة تلك الجمل الشهيرة وفقا لما ذكره موقع Listverse.
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رجل يطلب يد صديقته للزواج على ارتفاع 3000 قدم

أن ينزل الرجل على ركبتيه لطلب يد فتاة أمر مخيف بما فيه الكفاية لمعظم الشباب. لكن كريستيان ريتشارد اتخذ خطوة أبعد من ذلك، حيث طلب الزواج من صديقته على ارتفاع 3 آلاف قدم على صخرة مثبتة بشكل خطير بين اثنين من المنحدرات. أخذ ريتشارد البالغ من العمر 33 عامًا، من جزيرة شيب في كنت، صديقته بيكس مورلي إلى جبال كيراغ في النرويج، ليطرح طلب الزواج بأكثر الطرق تأثيرًا. قال ريتشاردز لصحيفة ذا صن: "معظم الناس يشعرون بالرعب؛ لأن صديقتهم قد تقول لا، لكن كان لدي أشياء أخرى تقلقني".
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كنت بدلك بطني وصدري.. مريضة تكتشف السرطان بالصدفة

للصدفة دور كبير في الكشف عن الأمراض الخبيثة والخفية، وهذا ما حدث مع هولي درينان، البالغة من العمر 27 عامًا، التي تعاني من آلام شديدة في البطن لمدة 5 أشهر، وتم تشخيصها في البداية بأنها أعراض الدورة الشهرية وعدم تحمل الجلوتين ومتلازمة القولون العصبي. وفي الوقت الذي شعرت فيه باليأس للتخلص من الآلام، حاولت تدليك جزء من بطنها بالزيت، ودلكت ثديها بالكمية الزائدة، لتكتشف وجود كتلة صلبة في ثديها الأيسر، وبعد التوجه للطبيب، اكتشفت إصابتها بسرطان الثدي في سبتمبر الماضي، وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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الحمل نصفه الآخر.. أبراج صديقة للسرطان

إذا كنت برج السرطان، ففي الغالب تتساءل عن علاقاتك بمن حولك حسب أبراجهم، فالتوافق مهم في علاقات الصداقة والحب، ولأن الصداقة باقية والحب زائل، ابحث في البداية عن من يشاركونك أحزانك ومغامراتك وأفراحك، ويكملون روحك، ويشعرونك بوجود الحياة. بالطبع يحمل السرطان العديد من المميزات التي تجعله صديقا مميزا، كما أن لديه من العيوب أو النواقص ما يجعله بحاجة إلى من يكملها ويتصالح معها، ونظرا لأنه شخصية اجتماعية، فهناك العديد من الأصدقاء حوله، لكن 3 أبراج فقط هم الأنسب للصداقة، تعرف عليهم حسبما ذكرهم موقع Elite Daily.
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مشاعره سبب مشاكله.. تعرف على برج السرطان عن قرب

في الوقت الذي يتجرد فيه العديد من الأشخاص من المشاعر، والتعبير عن الأحاسيس، كان برج السرطان وما زال يحمل داخله الكثير من العاطفة الجياشة، وبالرغم من أهميتها بالنسبة له وللمقربين من حوله، فإنها سبب كبير لمشاكله الشخصية، حيث يحتاج إلى معاملة خاصة لأن ما بداخله مميز حقا عن الآخرين. بالطبع نتساءل كثيرا حول صفات هذه الشخصية بعيدا عن الشائع عنه كونه مزاجيا وكئيبا وعنيدا في كثير من الأحيان، لذا فالأمر يتطلب منك قراءة بتركيز للحصول على جميع المعلومات التي تفيدك في التعامل مع السرطان، وإيجاد إجابات لعلامات الاستفهام.
العناية بالبشرة من التلوث

تجنبي المناديل المبللة.. كيف تنظفين بشرتك؟

تتعرض البشرة للكثير من التلوثات الموجودة حولك، سواء من عوادم السيارات أو الأتربة العالقة في الجو، ولهذه الملوثات تأثير سلبي على صحة الجلد، حيث تقلل من مضادات الأكسدة وتعطل إنتاج الكولاجين، وتؤدي إلى شيخوخة البشرة. كما كشفت إحصائيات صادرة عن إدارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية مؤخرًا أن تلوث المدن يزيد بنسبة مذهلة تبلغ 20%، ولأن التلوث له آثار خطيرة على البشرة، فيجب العناية بها من خلال التطهير والتخلص من الشوائب العالقة بها بالإضافة إلى شرب 8 أكواب من الماء بحلول الساعة 8 مساءً، وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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