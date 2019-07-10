اليونسكو تضيف 29 موقعا جديدا لقائمة تراثها العالمي

تضم قائمة 2019 مواقع طبيعية، مثل حديقة فاتناكوكول الوطنية في أيسلندا، والمواقع الثقافية مثل مدينة شيكي التاريخية في أذربيجان، ومواقع أثرية لمدينة هانجتشو في الصين
من أنقاض بابل القديمة في العراق، إلى هندسة فرانك لويد رايت المعروف عنه الفكر المعماري العصري والحديث، إلى منطقة بروسيكو في شمال شرق إيطاليا، أضافت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو 29 موقعا ثقافيا وطبيعيا جديدا إلى قائمة التراث العالمي في اجتماعها السنوي في باكو، عاصمة أذربيجان.
وتجتمع الهيئة الثقافية التابعة للأمم المتحدة سنويا للموافقة على إضافة المواقع الثقافية والطبيعية ذات الأهمية المختلطة إلى قائمتها للحفظ، وهي تضم الآن 1112 موقعا ذا قيمة عالمية بارزة، وفقا لما ذكره موقع «سي إن إن» البريطاني.
تضم قائمة 2019 مواقع طبيعية، مثل حديقة فاتناكوكول الوطنية في أيسلندا، والمواقع الثقافية مثل مدينة شيكي التاريخية في أذربيجان، ومواقع أثرية لمدينة هانجتشو في جنوب شرق الصين، وموقعا مختلطا واحدا فقط هذا العام، هو جزيرة إلها جراندي في البرازيل، والتي تجمع بين العناصر الطبيعية والثقافية. اقرأ أيضا:
تضم قائمة 2019 مواقع طبيعية، مثل حديقة فاتناكوكول الوطنية في أيسلندا، والمواقع الثقافية مثل مدينة شيكي التاريخية في أذربيجان، ومواقع أثرية لمدينة هانجتشو في جنوب شرق الصين، وموقعا مختلطا واحدا فقط هذا العام، هو جزيرة إلها جراندي في البرازيل، والتي تجمع بين العناصر الطبيعية والثقافية. اقرأ أيضا: خلال 70 يوما.. كيف يتم تحنيط الموتى أيام الفراعنة؟
ومن ضمن المواقع غير المعتادة التي أضيفت إلى قائمة التراث العالمي متحف العلوم في إنجلترا، الذي يعد موطنا لبعض التليسكوبات الفلكية الرائدة في الكوكب، كما وافقت اللجنة على تمديد موقع قائم في ألبانيا، يحمل تراثا طبيعيا وثقافيا لمنطقة أوهريد في شمال مقدونيا.
تحفة بشرية أو عجائب طبيعية
هناك معيار أو أكثر لا بد من وجودها في تلك المواقع المدرجة في قائمة التراث العالمي تتمثل في أن يكون عملا مميزا من عبقرية البشر، أو جمالا طبيعيا استثنائيا، أو مثالا بارزا غير مستوطن حتى الآن، لكن يمكن أن يعيش البشر داخله. يهمك أن تعرف: اليابان وسنغافورة تتصدران قائمة أقوى جوازات السفر
تضيف اليونسكو مواقع إلى قائمة التراث العالمي منذ عام 1978، حيث تم إدراج أول 12 موقعا، بما في ذلك جزر جالاباجوس في الإكوادور ومنتزه يلوستون الوطني في الولايات المتحدة وجزيرة جوري في السنغال.
عندما تصوت اللجنة بـ«لا»، لبعض الأماكن فهذا لا يعني أنها لا تستحق أو لن تحصل على تصنيف في السنوات المقبلة، لكن يمكن أن تقضي الدول سنوات في تطوير تلك الأماكن حتى يتم إدراجها في القائمة، كما على الدول إقناع لجنة اليونسكو بأنها ستحمي مواقعها وتدعمها ماليا.
علاقة مضطربة بين الولايات المتحدة ولجنة اليونسكو
على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تعد عضوا بداخل لجنة اليونسكو، فإنها كان لديها ترشيح واحد أدرجته في اللجنة لهذا العام تحت مسمى الهندسة المعمارية للقرن العشرين فرانك لويد رايت.
مواقع التراث العالمي في خطر
تمت إضافة الجزر والمناطق المحمية في خليج كاليفورنيا في المكسيك إلى قائمة "التراث العالمي في خطر"، التي توثق التهديدات للمواقع الثقافية والطبيعية وتحاول لفت الانتباه إليها. تعرف على أغلى المدن للمغتربين
في الوقت نفسه، تمت إزالة مسقط رأس يسوع في بيت لحم بالضفة الغربية من القائمة العرضة للخطر، كما أشارت لجنة التراث العالمي إلى عملية الترميم التي أجريت في كنيسة المهد، وقرار عدم حفر نفق تحت ميدان المهد وإنشاء خطة لصيانة والحفاظ على الموقع.
ومن ناحية أخرى، تم حذف مضمار السباق المسمى Humberstone Speedway في كندا، ومصانع نترات الصوديوم في همبرستون وسانتا لاورا بتشيلي، من القائمة؛ بسبب التدابير التي اتخذت على مدار الـ15 عاما الماضية لحماية الموقع.
ومن أحدث مواقع التراث العالمي لعام 2019
المنظر الثقافي في بودج بيم بأستراليا.
مدافن دلمون الأثرية بالبحرين.
الأطلال الأثرية لمدينة ليانجاتشو بالصين.
مدينة جايبور في الهند.
منجم أمبلين للفحم في سواهلونتو.
تلال بروسيكو دي كونجليانو وفالدوبياديني بإيطاليا.
موقع أعمال فرانك لويد رايت المعماري.
محمية الطيور المهاجرة على طول ساحل خليج بوهاي الأصفر في الصين.
مرصد بنك جودريل في المملكة المتحدة.
مقابر Mozu -Furuichi Kofun Group في اليابان.
حديقة فاتناكوكول الوطنية في أيسلندا.