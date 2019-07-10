اليونسكو تضيف 29 موقعا جديدا لقائمة تراثها العالمي

تضم قائمة 2019 مواقع طبيعية، مثل حديقة فاتناكوكول الوطنية في أيسلندا، والمواقع الثقافية مثل مدينة شيكي التاريخية في أذربيجان، ومواقع أثرية لمدينة هانجتشو في الصين

تحرير:فيروز ياسر ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

مواقع جديدة بقائمة التراث العالمي باليونسكو

من أنقاض بابل القديمة في العراق، إلى هندسة فرانك لويد رايت المعروف عنه الفكر المعماري العصري والحديث، إلى منطقة بروسيكو في شمال شرق إيطاليا، أضافت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو 29 موقعا ثقافيا وطبيعيا جديدا إلى قائمة التراث العالمي في اجتماعها السنوي في باكو، عاصمة أذربيجان. وتجتمع الهيئة الثقافية التابعة للأمم المتحدة سنويا للموافقة على إضافة المواقع الثقافية والطبيعية ذات الأهمية المختلطة إلى قائمتها للحفظ، وهي تضم الآن 1112 موقعا ذا قيمة عالمية بارزة، وفقا لما ذكره موقع «سي إن إن» البريطاني.

تضم قائمة 2019 مواقع طبيعية، مثل حديقة فاتناكوكول الوطنية في أيسلندا، والمواقع الثقافية مثل مدينة شيكي التاريخية في أذربيجان، ومواقع أثرية لمدينة هانجتشو في جنوب شرق الصين، وموقعا مختلطا واحدا فقط هذا العام، هو جزيرة إلها جراندي في البرازيل، والتي تجمع بين العناصر الطبيعية والثقافية. اقرأ أيضا: