قتيل وساعة رعب ببورسعيد بسبب معركة بالأسلحة النارية

تحرير:شيماء رشاد ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٣ ص

مشاجرة

قتل شخص، مساء أمس الثلاثاء، في محافظة بورسعيد، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية في حي الشرق، بسبب خلاف على إحدى اللافتات الإعلانية لمحله وأحد المحال المجاورة له، حيث تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد مقتل شخص يبلغ من العمر 43 عامًا؛ بعد إصابته بطلق ناري وقطع بالشريان الرئيسي للفخذ بعد مشاجرة وقعت بينه وبين شخص آخر، وقام الأهالي بنقله إلى المستشفى آل سليمان لتلقي العلاج ودخوله غرفة العمليات إلا أنه لقي مصرعه.

وكانت مستشفى آل سليمان قد استقبلت عن طريق الشباب والأهالي المصاب "أحمد. رجب. عبد. ال. ح" وشهرته «مروان محسن»، مصاب بطلق ناري؛ بعد الاعتداء عليه من شخص آخر بسلاح ناري بجوار مطعم في نطاق دائرة الشرق. وقام أطباء المستشفى بفحص المصاب، وتبين أنه يعاني من إصابته بطلق ناري بالفخذ وقطع بالشريان