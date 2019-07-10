جريمة

قتيل وساعة رعب ببورسعيد بسبب معركة بالأسلحة النارية

تحرير:شيماء رشاد ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٣ ص
مشاجرة
مشاجرة
قتل شخص، مساء أمس الثلاثاء، في محافظة بورسعيد، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية في حي الشرق، بسبب خلاف على إحدى اللافتات الإعلانية لمحله وأحد المحال المجاورة له، حيث تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد مقتل شخص يبلغ من العمر 43 عامًا؛ بعد إصابته بطلق ناري وقطع بالشريان الرئيسي للفخذ بعد مشاجرة وقعت بينه وبين شخص آخر، وقام الأهالي بنقله إلى المستشفى آل سليمان لتلقي العلاج ودخوله غرفة العمليات إلا أنه لقي مصرعه.
وكانت مستشفى آل سليمان قد استقبلت عن طريق الشباب والأهالي المصاب "أحمد. رجب. عبد. ال. ح" وشهرته «مروان محسن»، مصاب بطلق ناري؛ بعد الاعتداء عليه من شخص آخر بسلاح ناري بجوار مطعم في نطاق دائرة الشرق. وقام أطباء المستشفى بفحص المصاب، وتبين أنه يعاني من إصابته بطلق ناري بالفخذ وقطع بالشريان
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حريق كنيسة الأنبا بولا

طفيها يارب.. شهود يروون ساعات الرعب بحريق كنيسة بولا

«حد يتصل بالمطافي في نار طالعة من الكنيسة»، كان هذا النداء الأول الذي أطلقه محمد هلال، أحد شباب شارع «الدويدار»، لينذر بحريق ضخم مروع أمسك بمقر كنيسة الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة الشعبية، انطلقت بعدها شرارة الأهالي الجدعان ليقوم كل منهم بدوره في إلقاء جرادل المياه ناحية الحريق، الذي بدأ صغيرا ثم سرعان ما تحول إلى دخان كثيف وألسنة لهب غطت سماء الحى الشعبي بأكمله، وسط حالة من الذعر والهلع انتابت أهالي المنطقة خوفا من امتداد النيران للعقارات المجاورة أو سقوط ضحايا.
حريق كنيسة الأنبا بولا

ماس وتكييف.. النيابة تكشف سبب حريق كنيسة الحدائق

أمرت النيابة العامة بانتداب خبراء المعمل الجنائي، لفحص آثار الحريق الذى شب، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، فى كنيسة ودير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة، وذلك لتحديد سبب الحريق، ومكان بدايته وانتهائه، وحصر التلفيات والخسائر، بينما أنهى فريق من النيابة معاينة آثار الحريق، بينما رجحت المعاينة اندلاع ماس كهربائي بأحد كابلات التكييف تسبب فى اندلاع النيران، وتبين احتراق الطابق الأخير واحتواؤه على بقايا مواد خشبية وأثاث، وطلبت النيابة استدعاء شهود العيان لسماع إفادتهم.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

انقلاب ميكروباص في مطروح.. وإصابة 14 شخصا

أصيب 14 شخصا صباح اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بمنطقة الزيتون على طريق "الإسكندرية - مطروح" الساحلي، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى رأس الحكمة للإغاثة. وأعلنت مديرية الصحة بمطروح، دخول 14 مصابا إلى مستشفى رأس الحكمة بمطروح نتيجة انقلاب سيارة بمنطقة الزيتون صباح اليوم الأربعاء. وحصلت "التحرير" على أسماء المصابين في الحادث، وذلك بعد نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة للطوارئ.
قطار - أرشيفية

مصرع عامل سقط من القطار أثناء زيارة صديقه بالقليوبية

لقى عامل مصرعه متأثرا بإصابته إثر سقوطه من قطار، في طريقه لزيارة أحد أصدقائه بالقناطر الخيرية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات. البداية، بتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد ورود بلاغ لقسم شرطة قليوب من عمليات النجدة بوجود جثة لأحد الأشخاص على شريط السكة الحديد بناحية عرب شركس دائرة القسم. على الفور، انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ لكشف هوية الجثة وملابسات الحادث بالكامل.
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جثة-فتاة

مقتل ربة منزل في مشاجرة بسبب «حد زراعي» في الشرقية

لقيت ربة منزل، في بداية العقد السادس من عمرها، مصرعها، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ متأثرةً بإصابتها بطعنة نافذة في الصدر، بسبب مشاجرة بين عائلتها وجيرانها لخلافات على الحد الزراعي الفاصل بين أراضيهم بناحية عزبة «بايرلي» التابعة لقرية «كفر دنوهيا» بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
القبض-على-متهم

«أنبوبة» يطلق النار على نجل خالته بسبب خلافات بشبرا

أطلق عاطل النار من فرد خرطوش على نجل خالته بشبرا الخيمة، اليوم الخميس، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة فسقط غارقا فى دمائه وسط ذهول المارة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بورود إشارة لقسم شرطة أول شبرا الخيمة من مستشفى ناصر العام بوصول المدعو "سيد. ا" وشهرته "أدهم - 20 عامًا"، عاطل، المطلوب التنفيذ عليه في 7 أحكام متنوعة مصابًا بطلق ناري خرطوش بالكتف الأيمن.
حرقت زوجها

فتاة «جامعة قمامة» تحرق طالبا بمولوتوف في شبرا

أصيب طالب بحروق خطيرة متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، على أثر نشوب مشاجرة بينه وبين جامعي قمامة، على خلفية معاتبته إياهما لجمع القمامة أمام منزله في منطقة منشية الحرية بشبرا الخيمة، فقذفته فتاة بزجاجة مشتعلة ممتلئة بالبنزين. بدأت الواقعة بتلقي اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من مستشفى شبرا العام بوصول المدعو "علي. و" 17 عامًا، مصابا بحروق متفرقة بالجسم.
طفل-يصاب-برصاصة-برأسه-أثناء-لعب-الكرة-في-عين-شمس (1)

سقط في الملعب.. من أطلق الرصاص على الطفل عمار؟

في مايو من العام قبل الماضي، سقط «الطفل يوسف» فجأة وسط أصدقائه أمام أحد المحال بمدينة 6 أكتوبر، وظلت إصابته برصاصة مجهولة استقرت في رأسه محل جدل مع الجهل بالجاني، وحديث السوشيال ميديا حتى حلت المباحث اللغز، وتبين أن أحد الأشخاص أطلق النار ابتهاجا في حفل عرس، وأصابت رصاصة الطفل فقتلته.. سيناريو مشابه تكرر مؤخرا في عين شمس بالقاهرة، حينما سقط «الطفل عمار» وسط أقرانه على أرضية ملعب هربوا إليه ليستمتعوا بالإجازة وانتهاء الامتحانات، لكن «رصاصة مجهولة» نامت في راسه غيرت مصيره.
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