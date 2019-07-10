ساحر بنيني يتوعد ماني بالموت حال مشاركته مع السنغال

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م

ماني

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن أن هناك ساحرا من بنين، توعد ساديو ماني، نجم منتخب السنغال، وليفربول الإنجليزي، بأنه سيتسبب له في أزمة قلبية، وذلك حال مشاركة هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، أمام بنينن، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب 30 يونيو، في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية في نسختها رقم 32 المقامة حاليًا في مصر، حيث قال موقع «24 jours» الفرنسي، في تقرير له، إن ساحرا بنينيا هدد ساديو ماني بأنه سيتسبب في إصابته بأزمة قلبية قد تؤدي إلى وفاته، حال المشاركة أمام بنين.

وذكر تقرير الموقع الفرنسي، أن الساحر البنيني كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مشاركة ماني في اللقاء يعني نهاية مسيرته، وبنين ستفوز بهدف من تصويبة بعيدة». وتابع التقرير المنشور، أن هذا الإنذار جاء بعد أيام فقط من اتهام بنين باستخدام السحر في جميع مبارياتها