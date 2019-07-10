رياضة

ساحر بنيني يتوعد ماني بالموت حال مشاركته مع السنغال

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م
ماني
ماني
كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن أن هناك ساحرا من بنين، توعد ساديو ماني، نجم منتخب السنغال، وليفربول الإنجليزي، بأنه سيتسبب له في أزمة قلبية، وذلك حال مشاركة هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، أمام بنينن، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب 30 يونيو، في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية في نسختها رقم 32 المقامة حاليًا في مصر، حيث قال موقع «24 jours» الفرنسي، في تقرير له، إن ساحرا بنينيا هدد ساديو ماني بأنه سيتسبب في إصابته بأزمة قلبية قد تؤدي إلى وفاته، حال المشاركة أمام بنين.
وذكر تقرير الموقع الفرنسي، أن الساحر البنيني كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مشاركة ماني في اللقاء يعني نهاية مسيرته، وبنين ستفوز بهدف من تصويبة بعيدة». وتابع التقرير المنشور، أن هذا الإنذار جاء بعد أيام فقط من اتهام بنين باستخدام السحر في جميع مبارياتها
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وائل-جمعة

بعد فضيحة الاعتذار.. وائل جمعة يهين لاعبي المنتخب

فتح وائل جمعة، مدافع المنتخب الوطني والنادي الأهلي، النار على لاعبي الفراعنة، بعد الإعلان المستفز الذي تم تداوله منذ ساعات، عقب توديع الفراعنة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة. الإعلان ظهر فيه السداسي (أحمد المحمدي، محمود علاء، محمود تريزيجيه، طارق حامد، أحمد حسن كوكا، نبيل عماد دونجا)، وهم يقدمون اعتذارًا للجماهير بعد الخروج من "كان" 2019، إذ قال السداسي: «بصوا إحنا ممكن نديكم حجج السنين، وممكن نقول الحكام، وإنتم عارفين، بس أسلم حاجة نعتذر، آسفين».
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مدرب مدغشقر: مواجهة تونس لها حسابات خاصة

أكد نيكولا ديبوي، المدير الفني الفرنسي لمنتخب مدغشقر، تقديره للمنتخب التونسي، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم الأربعاء، فى استاد السلام، قبل انطلاق مباراة منتخب مدغشقر أمام نسور قرطاج، غدا الخميس، في الساعة التاسعة مساءً، ضمن مباريات دور الـ8 بمنافسات كأس الأمم الإفريقية 2019. وأضاف مدرب مدغشقر: "المباراة غدا لها حسابات خاصة، فالمنتخب التونسى من الفرق القوية التي تلعب كرة هجومية، بالإضافة إلى نجاحه في الإطاحة بمنتخب قوي مثل المنتخب الغاني، ولديهم الطموح لبلوغ الدور قبل النهائى".
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فضيحة جديدة للاعبي المنتخب.. أول اعتذار مدفوع الأجر

لم تمر سوى أيام قليلة على الخروج المهين للمنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت الماضي على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة، ما تسبب في بكاء وحسرة وغضب الجماهير المصرية في ليلة خروج المنتخب، حتى خرج لاعبو الفراعنة واستفزوا الجماهير المصرية من جديد، من خلال ظهورهم في إعلان أذيع منذ ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي.
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الجزائر-والسنغال-الشوط الاول (8)

عقدة ربع نهائي الكان تطارد السنغال أمام بنين اليوم

تنطلق اليوم الأربعاء، مباريات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية في نسختها رقم 32 المقامة حاليا في مصر، وستكون ضربة البداية من ملعب 30 يونيو عندما تواجه السنغال نظيرتها بنين الساعة 6:00 مساءً، وتأهلت السنغال إلى هذا الدور بعدما حلت ثانية في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بالفوز على كل من تنزانيا وكينيا، والخسارة من الجزائر، وتخطت في دور الـ16 منتخب أوغندا، أما بنين فحلت ثالثة في المجموعة السادسة بالتعادل مع كل من الكاميرون وغانا وغينيا بيساو، قبل تحقيق مفاجأة مدوية بالإطاحة بالمغرب من دور الـ16.
السنغال-وكينيا‎ (3)

ماني يقود السنغال للتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا

فوز صعب حققه المنتخب السنغالي على نظيره أوغندا بهدف مقابل لاشيء أحرزه ساديو ماني، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة ضمن مباريات دور ال16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية ليتأهل أسود التيرانجا لمواجهة منتخب بنين في دور الثمانية بعدما نجح منتخب السناجب في إقصاء المغرب بركلات الترجيح. المباراة جاءت متوسطة المستوى لم يقدم نجوم منتخب السنغال فيها العرض المنتظر منهم، وأهدر السنغالي ساديو ماني ركلة جزاء في الشوط الثاني من اللقاء.
السنغال-وكينيا‎ (2)

مفاجآت في تشكيل منتخبي السنغال وأوغندا

تنطلق في التاسعة مساء اليوم الجمعة مباراة السنغال واوغندا على استاد القاهرة الدولي في مباراة من مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر حتى 19 من شهر يوليو الجاري، حيث أعلن أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال تشكيل اسود التيرانجا لمواجهة نظيره أوغندا والذي جاء بالقوة الضاربة في اللقاء الذي ينطلق بعد قليل، حيث جاءت أختيارات سيسيه كالتالي:- في حراسة المرمى: جوميز، خط الدفاع: جاساما، يوسف سابالي، خاليدو كوليبالي، شيخو كوياتي، خط الوسط: نديياي، إدريسا جاي، سافيت، خط الهجوم: سار، مباي نيانج، ساديو ماني.
السنغال-وكينيا‎ (6)

أوغندا تبحث عن أول انتصار أمام السنغال بالكان اليوم

تنطلق اليوم الجمعة، مباريات دور الـ16 للنسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، وستكون ثاني مباريات اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد القاهرة، عندما تواجه السنغال نظيرتها أوغندا، واحتلت أوغندا المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالتغلب على الكونغو الديمقراطية 2-0، والتعادل مع زيمبابوي 1-0 قبل الخسارة أمام مصر بهدفين دون رد، أما السنغال فاحتلت المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بالفوز على تنزانيا 2-0 والخسارة أمام الجزائر 1-0 قبل الفوز على كينيا بثلاثية نظيفة.
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