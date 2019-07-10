تعطل شبكة الغازات بمستشفى سوهاج.. ونقل 8 حالات
١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م
عناية مركزة - صورة أرشيفية
تعطلت شبكة الغازات بمستشفى سوهاج العام، ما أثر فى المرضى الموضوعين على أجهزة التنفس الصناعي، وتم إعلان حالة الطوارئ في مديرية الصحة واستدعاء الأطقم الطبية والتمريض، وجرى توفير 7 سيارات إسعاف مجهزة ونقل الحالات إلى عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة في وقت قياسي، قبل تدهور حالاتهم الصحية.
وقال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إنه تم نقل حالة إلى مستشفى سوهاج العسكري، وحالة إلى مستشفى مصر الخاص، وحالتين إلى مستشفى طيبة رويال الخاص، وحالة إلى مستشفى "الخاصة"، وحالة إلى مركز الصفا للحضانات، وحالة إلى الجمعية الشرعية.
وأشار جميعة إلى أن جهاز توليد الغازات حدث به عطل جزئي، والأكسجين يعمل بشكل طبيعي، لكن توليد الهواء الذي يُحدث التوازن في الغازات لا يعمل، وهذا العطل يؤثر بشكل مباشر فى الحالات الموجودة على أجهزة التنفس الصناعي، الموجودة في العناية المركزة والحضانات، وعناية الكبار.
وأضاف أن إيجاد سرير عناية مركزة بأجهزة
وأشار جميعة إلى أن جهاز توليد الغازات حدث به عطل جزئي، والأكسجين يعمل بشكل طبيعي، لكن توليد الهواء الذي يُحدث التوازن في الغازات لا يعمل، وهذا العطل يؤثر بشكل مباشر فى الحالات الموجودة على أجهزة التنفس الصناعي، الموجودة في العناية المركزة والحضانات، وعناية الكبار.
وأضاف أن إيجاد سرير عناية مركزة بأجهزة تنفس صناعي هو أمر في غاية الصعوبة، والبحث عن 8 أسرّة في وقت واحد هو أمر كارثي بكل المقاييس؛ لأنه في حال عدم إيجاد أسرّة لتلك الحالات سيتسبب ذلك في وفاة جميع الحالات.
وتابع جميعة أن جميع الحالات مستقرة، وجرى التواصل مع شركة الصيانة بالقاهرة لإصلاح العطل ويجرى حاليا التأكد من عمل الجهاز بشكل تام، وبعدها يتم نقل الحالات مرة أخرى، مؤكدا أن جميع الحالات يجرى علاجها في المستشفيات التي نُقلت إليها بالمجان.