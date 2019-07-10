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تعطل شبكة الغازات بمستشفى سوهاج.. ونقل 8 حالات

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م
عناية مركزة - صورة أرشيفية
عناية مركزة - صورة أرشيفية
تعطلت شبكة الغازات بمستشفى سوهاج العام، ما أثر فى المرضى الموضوعين على أجهزة التنفس الصناعي، وتم إعلان حالة الطوارئ في مديرية الصحة واستدعاء الأطقم الطبية والتمريض، وجرى توفير 7 سيارات إسعاف مجهزة ونقل الحالات إلى عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة في وقت قياسي، قبل تدهور حالاتهم الصحية. وقال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إنه تم نقل حالة إلى مستشفى سوهاج العسكري، وحالة إلى مستشفى مصر الخاص، وحالتين إلى مستشفى طيبة رويال الخاص، وحالة إلى مستشفى "الخاصة"، وحالة إلى مركز الصفا للحضانات، وحالة إلى الجمعية الشرعية.
وأشار جميعة إلى أن جهاز توليد الغازات حدث به عطل جزئي، والأكسجين يعمل بشكل طبيعي، لكن توليد الهواء الذي يُحدث التوازن في الغازات لا يعمل، وهذا العطل يؤثر بشكل مباشر فى الحالات الموجودة على أجهزة التنفس الصناعي، الموجودة في العناية المركزة والحضانات، وعناية الكبار. وأضاف أن إيجاد سرير عناية مركزة بأجهزة
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تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

120 شهرا.. شروط استحقاق المعاش في قانون التأمينات الجديد

استأنفت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، ووافق أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على المادة الخاصة بشروط استحقاق المعاش، وجاء حسم المادة بالتوافق مع الحكومة، بالنص على تحديد مرحلة انتقالية يكون خلالها شرط استحقاق المعاش، هو الاشتراك بالتأمينات لمدة لا تقل عن 120 شهرا، على أن تزداد لـ180 شهرا بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد، وحددت المادة 21 الخاصة باستحقاق المعاش بعد تعديلها الحالات والشروط.
النائب-صلاح-عيسى

البرلمان يوافق على رفع الحصانة عن صلاح عيسى

وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، على تقرير اللجنة التشريعية في اجتماعها مساء أمس، الخاص برفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى، بناء على الطلب المقدم من النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب المتهم بالرشوة، والذي سيخضع لتحقيقات النيابة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، إذ توجه للنائب اتهامات باستغلال نفوذه كعضو برلماني وعضو بالمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، فى تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان م. ا. ولطفى ف. ج، نظير مبلغ مالي قدره مليون جنيه على سبيل الرشوة.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب

صلاح عيسى يغيب عن جلسة رفع الحصانة البرلمانية

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم، الجلسة العامة، بعرض تقرير اللجنة التشريعية الخاص برفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى، ومن المقرر أن يواصل المجلس خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة ثلاث شهور جديدة، ومن المتوقع، أيضا، أن يستكمل المجلس مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى، وذلك بعدما تم ارجاء مناقشته بالجلسة العامة أمس لجلسة مقبلة، بعدما نشب خلاف حول إضافة تطبيقه على الأشخاص الطبيعين، بالإضافة للأشخاص الاعتباريين الواردة فى حكم المحكمة الدستورية.
ضياء-رشوان (2)

الاستعلامات تطلق منصة بـ3 لغات لتوضيح «حقوق الإنسان»

أطلقت الهيئة العامة للاستعلامات منصة إلكترونية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، تتضمن قاعدة بيانات محلية وإقليمية ودولية عن كل ما يتعلق بموضوعات حقوق الإنسان. وقال الكاتب ضياء رشوان رئيس الهيئة، إن الهدف من إصدار هذه المنصة هو إرساء المفاهيم الصحيحة عن حقوق الإنسان ومضمونها الحقيقي الشامل بأبعاده ومكوناته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وشرح الأسس القانونية والثقافية والعالمية لهذا المفهوم وتطبيقاته، من أجل مواجهة محاولات التسييس والاستخدام المغرض لتحقيق أهداف سياسية، وتنفيذ أجندات مشبوهة بتوظيف زائف لشعارات حقوق الإنسان.
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التحقيق-مع-مسؤولين بمستشفى-ميت سلسسيل-بسبب تخزين-أجهزة طبية

بسبب تخزين أجهزة| التحقيق مع مسؤولي مستشفى ميت سلسيل

أحال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، أمين المخازن بمستشفى ميت سلسيل، للتحقيق، بعد اكتشاف أجهزة ومعدات -لم تُستخدم- داخل المخازن، وتبين سوء التشوين وحالة التخزين، وعدم استخدامها في الغرض الذي تم شراؤها من أجله، كما قرر إحالة مدير المستشفى و8 أطباء للتحقيق؛ لتغيبهم عن العمل وتدنّي مستوى الخدمة الطبية بالمستشفى. يأتي هذا عقب زيارة المحافظ المفاجئة للمستشفى، أمس، واطلاعه على كشوف الحضور والانصراف، وتبين تغيب الأطباء عن العمل، وعدم وجود سوى طبيبين، وتردّي الحالة العامة للمستشفى.
اصابة 9سيدات وطفل فى حريق (5)

مستشفى الشاطبي تكشف سبب وفاة «مريضة الحريق»

لقيت سيدة مصرعها بمستشفى الأميري الجامعي التابع لجامعة الإسكندرية، بعد نقلها من مستشفى الشاطبي الجامعي للنساء والتوليد، إثر حريق شب في قسم الطوارئ مساء أمس الجمعة بالمستشفى، وذكرت إدارة المستشفيات الجامعية أن الحالة المتوفاة لسيدة بعد نقلها إلى المستشفى الرئيسي الجامعي، وكانت محجوزة في العناية المركزة على جهاز تنفس صناعي نتيجة موت جذع المخ منذ أسبوعين وتوفيت نتيجة توقف عضلة القلب بسبب الحالة المرضية المتقدمة التي كانت عليها وليس بسبب الحريق الذي نشب.
مواقف-ميكروباصات-وتكسى- (2)

التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة في محافظة سوهاج

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لركوب سيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية. وأكد المحافظ أن التعريفة الجديدة تم وضعها من قبل لجنة متخصصة وهي اللجنة العليا للمواقف، حيث راعت تطبيق التوازن بين أسعار الوقود الجديدة والمسافات، موجها إدارة المرور ورؤساء المدن ومديرية التموين ومديري المواقف بمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وأن يتم تعليق لافتات بجميع المواقف بالأسعار الجديدة المعتمدة، ولصق لافتات مدون عليها التعريفة الجديدة على الميكروباص منعًا لاستغلال الجمهور.
بنزين

التعريفة الجديدة للمواصلات في محافظة دمياط

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس وذلك بعد تحريك أسعار المواد البترولية على مستوى الجمهورية. وتابعت محافظ دمياط مع رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية للقرى تنفيذ التعريفة الجديدة والتصدى لأية زيادات غير حقيقية أو محاولات لفرض مبالغ مالية اكبر من المخصصة، مشددة على إعلان تعريفة الركوب الجديدة في أماكن ظاهرة بمختلف مواقف السيارات، وإلزام السائقين بوضع ملصقات على كل سيارة، مدون فيه التسعيرة الجديدة وخط سر المركبة وعدد الركاب.
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