تعطل شبكة الغازات بمستشفى سوهاج.. ونقل 8 حالات

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م

عناية مركزة - صورة أرشيفية

تعطلت شبكة الغازات بمستشفى سوهاج العام، ما أثر فى المرضى الموضوعين على أجهزة التنفس الصناعي، وتم إعلان حالة الطوارئ في مديرية الصحة واستدعاء الأطقم الطبية والتمريض، وجرى توفير 7 سيارات إسعاف مجهزة ونقل الحالات إلى عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة في وقت قياسي، قبل تدهور حالاتهم الصحية. وقال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إنه تم نقل حالة إلى مستشفى سوهاج العسكري، وحالة إلى مستشفى مصر الخاص، وحالتين إلى مستشفى طيبة رويال الخاص، وحالة إلى مستشفى "الخاصة"، وحالة إلى مركز الصفا للحضانات، وحالة إلى الجمعية الشرعية.

وأشار جميعة إلى أن جهاز توليد الغازات حدث به عطل جزئي، والأكسجين يعمل بشكل طبيعي، لكن توليد الهواء الذي يُحدث التوازن في الغازات لا يعمل، وهذا العطل يؤثر بشكل مباشر فى الحالات الموجودة على أجهزة التنفس الصناعي، الموجودة في العناية المركزة والحضانات، وعناية الكبار. وأضاف أن إيجاد سرير عناية مركزة بأجهزة