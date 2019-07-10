نجوم المنتخب يستفزون الجماهير بإعلان جديد

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م

أحمد المحمدي

فتحت الجماهير المصرية النار على لاعبي المنتخب الوطني، بعد الإعلان المستفز الذي أذيع منذ ساعات، عقب توديع الفراعنة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت الماضي على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة. وظهر السداسي "أحمد المحمدي، محمود علاء، محمود حسن تريزيجيه، طارق حامد، أحمد حسن كوكا، نبيل عماد دونجا"، في إعلان لشركة "بيبسي"، وهم يقدمون اعتذارًا للجماهير بعد الخروج من كأس الأمم.

وقال السداسي خلال الإعلان: "بصوا إحنا ممكن نديكم حجج السنين، وممكن نقول الحكام، وإنتم عارفين، بس أسلم حاجة نعتذر، آسفين". واستفز الإعلان مشاعر الجماهير المصرية، الذين يرون أن الاعتذار تأخر كثيرًا، علاوة على أن البعض يرى أن هؤلاء اللاعبين يستغلون الموقف من خلال إعلان يعتذرون فيه بمقابل مالي. ورغم