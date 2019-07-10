رياضة

نجوم المنتخب يستفزون الجماهير بإعلان جديد

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م
أحمد المحمدي
أحمد المحمدي
فتحت الجماهير المصرية النار على لاعبي المنتخب الوطني، بعد الإعلان المستفز الذي أذيع منذ ساعات، عقب توديع الفراعنة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت الماضي على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة. وظهر السداسي "أحمد المحمدي، محمود علاء، محمود حسن تريزيجيه، طارق حامد، أحمد حسن كوكا، نبيل عماد دونجا"، في إعلان لشركة "بيبسي"، وهم يقدمون اعتذارًا للجماهير بعد الخروج من كأس الأمم.
وقال السداسي خلال الإعلان: "بصوا إحنا ممكن نديكم حجج السنين، وممكن نقول الحكام، وإنتم عارفين، بس أسلم حاجة نعتذر، آسفين". واستفز الإعلان مشاعر الجماهير المصرية، الذين يرون أن الاعتذار تأخر كثيرًا، علاوة على أن البعض يرى أن هؤلاء اللاعبين يستغلون الموقف من خلال إعلان يعتذرون فيه بمقابل مالي. ورغم
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بعد فضيحة الاعتذار.. وائل جمعة يهين لاعبي المنتخب

فتح وائل جمعة، مدافع المنتخب الوطني والنادي الأهلي، النار على لاعبي الفراعنة، بعد الإعلان المستفز الذي تم تداوله منذ ساعات، عقب توديع الفراعنة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة. الإعلان ظهر فيه السداسي (أحمد المحمدي، محمود علاء، محمود تريزيجيه، طارق حامد، أحمد حسن كوكا، نبيل عماد دونجا)، وهم يقدمون اعتذارًا للجماهير بعد الخروج من "كان" 2019، إذ قال السداسي: «بصوا إحنا ممكن نديكم حجج السنين، وممكن نقول الحكام، وإنتم عارفين، بس أسلم حاجة نعتذر، آسفين».
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مدرب مدغشقر: مواجهة تونس لها حسابات خاصة

أكد نيكولا ديبوي، المدير الفني الفرنسي لمنتخب مدغشقر، تقديره للمنتخب التونسي، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم الأربعاء، فى استاد السلام، قبل انطلاق مباراة منتخب مدغشقر أمام نسور قرطاج، غدا الخميس، في الساعة التاسعة مساءً، ضمن مباريات دور الـ8 بمنافسات كأس الأمم الإفريقية 2019. وأضاف مدرب مدغشقر: "المباراة غدا لها حسابات خاصة، فالمنتخب التونسى من الفرق القوية التي تلعب كرة هجومية، بالإضافة إلى نجاحه في الإطاحة بمنتخب قوي مثل المنتخب الغاني، ولديهم الطموح لبلوغ الدور قبل النهائى".
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فضيحة جديدة للاعبي المنتخب.. أول اعتذار مدفوع الأجر

لم تمر سوى أيام قليلة على الخروج المهين للمنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت الماضي على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة، ما تسبب في بكاء وحسرة وغضب الجماهير المصرية في ليلة خروج المنتخب، حتى خرج لاعبو الفراعنة واستفزوا الجماهير المصرية من جديد، من خلال ظهورهم في إعلان أذيع منذ ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي.
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أمونيكي: هذه ميزة لعب أمم إفريقيا في مصر

تحدث إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا، عن مواجهة السنغال في الجولة الأولى من منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
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كان 2019.. أرقام لا تفوتك من فوز مصر على زيمبابوي

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي أرقاما من اللقاء.
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صحف المغرب.. بين الافتتاح الأسطوري والفوز الباهت

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف المغربية؟
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انتصار الفراعنة والافتتاح في عيون الصحف التونسية

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف التونسية؟
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