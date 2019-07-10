جريمة

طفيها يارب.. شهود يروون ساعات الرعب بحريق كنيسة بولا

الأهالي والشهود: كنا فاكرين النار مولعة في شوية زبالة بس لقينا الدخان طالع من الكنيسة وجرينا عشان نتأكد إن مفيش حد داخل المكان ومشهد النار كان يرعب
تحرير:تهامى البندارى ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
حريق الكنيسة
حريق الكنيسة
«حد يتصل بالمطافي في نار طالعة من الكنيسة»، كان هذا النداء الأول الذي أطلقه محمد هلال، أحد شباب شارع «الدويدار»، لينذر بحريق ضخم مروع أمسك بمقر كنيسة الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة الشعبية، انطلقت بعدها شرارة الأهالي الجدعان ليقوم كل منهم بدوره في إلقاء جرادل المياه ناحية الحريق، الذي بدأ صغيرا ثم سرعان ما تحول إلى دخان كثيف وألسنة لهب غطت سماء الحى الشعبي بأكمله، وسط حالة من الذعر والهلع انتابت أهالي المنطقة خوفا من امتداد النيران للعقارات المجاورة أو سقوط ضحايا.
بينما كان عم أشرف محروس، يمتلك محل سوبر ماركت، بشارع سكة الوايلي، عائدا من محل عمله، قرب الثانية عشرة والنصف من فجر اليوم الأربعاء، معلنا انتهاء يومه الشاق الذي بدأه في السابعة صباحا، إذا بصوت محمد يدق في أذنيه، يلتفت الحاج الخمسيني الذي يقطن بالشارع محل حريق الكنيسة، ليتحقق من مصدر الاستغاثة، ليرى
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محكمة

السجن 10 سنوات لـ«مزوّر حكم الإدارية» في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالوهاب ووليد عبدالمنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الأربعاء، بمعاقبة شاب، في العقد الرابع من عمره، بالسجن لمدة عشر سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 2446 جنايات ههيا لسنة 2018، بالاشتراك مع آخر في تزوير حُكم تابع للمحكمة الإدارية العليا، بالإضافة إلى استمارة صرف راتب شهري منسوب صدورها للإدارة التعليمية بمركز ومدينة ههيا، وذلك سعيًا منه للتعيين في الإدارة التعليمية.
الرقابة الإدارية (1)

ضبط منتحل صفة مندوب بجهة سيادية استولى على أرض بـ5.4 مليار جنيه

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من إلقاء القبض على شخص متهم بانتحال صفة مندوب بأحد الجهات السيادية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات. وقالت الرقابة الإدارية، فى بيان اليوم الأربعاء، إنه تم إلقاء القبض على حاصل على الشهادة الإعدادية منتحل صفة مندوب بأحد الجهات السيادية، طلب من مسئولى مديرية المساحة بمحافظة دمياط، إجراء أعمال الرفع المساحي لصالح أحد المدعين على غير حق، لملكية قطعة أرض مسجلة من الأملاك الأميرية، تبلغ مساحتها 76 فدان على شاطئ مدينة رأس البر، وتبلغ قيمتها السوقية بحوالى 5,4 مليار جنيه.
حريق كنيسة الأنبا بولا

أول تعليق من الكنيسة على حريق دير الأنبا بولا

قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن حريقًا نشب، صباح اليوم، بمقر الدير الكائن في منطقة حدائق القبة بالقاهرة، ما أسفر عن تدمير مبنى المقر بالكامل بفعل النيران. وأضافت الكنيسة، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أن أجهزة الحماية المدنية استطاعت بعد ذلك إخماد النيران والسيطرة على الموقف. وبحسب بيان الكنيسة، لم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية. ومن جانبه، قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة، إن جهات التحقيق تعمل حاليا لمعرفة سبب اندلاع الحريق.
مشاجرة - أرشيفية

قتيل وساعة رعب ببورسعيد بسبب معركة بالأسلحة النارية

قتل شخص، مساء أمس الثلاثاء، في محافظة بورسعيد، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية في حي الشرق، بسبب خلاف على إحدى اللافتات الإعلانية لمحله وأحد المحال المجاورة له، حيث تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد مقتل شخص يبلغ من العمر 43 عامًا؛ بعد إصابته بطلق ناري وقطع بالشريان الرئيسي للفخذ بعد مشاجرة وقعت بينه وبين شخص آخر، وقام الأهالي بنقله إلى المستشفى آل سليمان لتلقي العلاج ودخوله غرفة العمليات إلا أنه لقي مصرعه.
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جلسة-محاكمة-سائق-القطار-والمتهمين-فى-حادث-محطة-مصر-تصوير-سامح-ابو-حسن (5)

المتهمون في حريق محطة مصر: «طول عمرنا شغالين كده»

باشرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد وعضوية المستشار محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط وأمانة سر محمد طه، أولى جلسات محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر الذي أودى بحياة 35 من الركاب والمواطنين على رصيف المحطة عقب دخول أحد جرارات القطار مسرعا للمحطة وتسبب في حريق هائل، أثبتت المحكمة حضور جميع المتهمين وواجهتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم من الإهمال والقتل الخطأ والإصابة الخطأ وحيازة وتعاطي مخدرات لأحدهم، والتزوير في المحررات الرسمية، وإهدار المال العام.
جلسة-محاكمة-سائق-القطار-والمتهمين-فى-حادث-محطة-مصر-تصوير-سامح-ابو-حسن (8)

سائق قطار محطة مصر للقاضي: محصلش.. والجرارات بايظة

شهدت أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث حريق محطة مصر، المتهم فيها 14 شخصا بينهم سائق القطار المتسبب في الفاجعة، التي أودت بحياة 31 شخصا وإصابة العشرات بحروق مختلفة، توافد عدد من المحامين للدفاع عن موكليهم والتحدث إليهم في قفص الاتهام قبل بدء الجلسة، كما شهد قفص الاتهام حالة من الترقب من قبل المتهمين الذين ألقوا باللوم على سائق القطار في وقوع الحادث مؤكدين في حديثهم لـ "التحرير" عدم مسؤوليتهم عن الكارثة، كما حضر ذوو المتهمين لجلسة المحاكمة وسط إجراءات أمنية بالجلسة.
زجاجات-مولوتوف

«ابني بيموت»| مأساة طالب شوهته فتاة بسبب شهامته -صور

كعادته كل صباح ينتظر "علي" أصدقاءه أسفل منزله قبل الذهاب لأداء الامتحانات، لكن صباح الثلاثاء الماضي لم يكن كسابقيه، بعدما شاهد الشاب مشاجرة بين جامعي القمامة أمام مقهى "شرف" بمنطقة شبرا الخيمة، وحاول أحدهم وشقيقته حرق طفل بالنار، فتدخل الشاب وطالبهم بالتوقف عما هما بصدد ارتكابه، فتطورت الأحداث سريعًا ووقعت مشاجرة بينهم، سحبت على أثرها الفتاة زجاجة مولوتوف حارقة، وألقتها على "علي" ليتجمع قاطنو المنطقة ذات الكثافة السكانية المرتفعة على صرخاته من شدة ألم الحروق التي أصابت جسده.
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عامل يشعل النيران في شقة صديقه بحلوان

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، فى كشف لغز حريق شقة سكنية بمنطقة حلوان، إذ تبين أن عاملا وراء الواقعة بدافع الانتقام من صديقه صاحب الشقة؛ بسبب وجود خلافات مالية بينهما. تعود التفاصيل إلى تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة كائنة بدائرة القسم، فانتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة كائنة بالطابق الأرضى من العقار محل البلاغ، ما نتج عنه احتراق بعض محتويات غرفة النوم، دون حدوث إصابات.
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