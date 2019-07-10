سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

تفاصيل خطة أمريكا لحماية الملاحة في الخليج

الاقتراح الأمريكي بإنشاء تحالف عسكري دولي لحماية الملاحة في المضيق، اكتسب زخما منذ هجمات مايو ويونيو الماضيين، ضد ناقلات النفط في مياه الخليج.
تحرير:أحمد سليمان ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م
البحرية الأمريكية
البحرية الأمريكية
"لماذا نحمي الممرات البحرية نيابة عن الدول الأخرى لسنوات عدة دون مقابل؟ على هذه الدول حماية سفنها في هذه المنطقة الخطرة"، طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا التساؤل في وقت سابق من شهر يونيو الماضي، في أعقاب الهجوم على ناقلات نفطية في الخليج العربي. والآن، يبدو أن الولايات المتحدة وجدت طريقة لتنفيذ هذه الخطة، حيث قال جنرال أمريكي، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تأمل في تشكيل تحالف عسكري، خلال الأسبوعين المقبلين لحماية المياه الاستراتيجية قبالة إيران واليمن، حيث تلقي واشنطن باللوم على إيران والمقاتلين التابعين لها بالوقوف وراء هذه الهجمات.
وأشارت وكالة "رويترز" إلى أنه بموجب الخطة، التي تم الانتهاء منها فقط في الأيام الأخيرة، ستوفر الولايات المتحدة سفن قيادة وتؤدي جهود المراقبة للتحالف العسكري. في الوقت نفسه سيقوم الحلفاء بدوريات في المياه بالقرب من سفن القيادة الأمريكية ومرافقة السفن التجارية التي تحمل أعلام دولها. وقد أوضح الجنرال جوزيف
اقرأ المزيد
البيت-الابيض

السيول تغرق محيط البيت الأبيض وشوارع واشنطن (فيديو)

هطلت أمطار غزيرة على العاصمة الأمريكية "واشنطن" الإثنين الماضي، ما غمر أجزاء كبيرة من شوارع المدينة ومرافقها العامة. وتداولت صفحات الإنترنت وموقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، صورا وفيديوهات تظهر السيول التي غطت بعض شوارع المدينة، والتي وصل ارتفاع منسوب المياه في بعضها لأكثر من 16 سنتيمترا. ونشر رواد مواقع التواصل فيديوهات تبين شلالات المياه التي تدفقت من أسقف بعض محطات المترو في واشنطن، والتي انسكبت مياهها على القطارات مباشرة.
ترامب

بعد التسريبات.. ترامب يهين سفير بريطانيا: غبي ومغفل

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السفير البريطاني كيم داروش، في واشنطن، والذي قرر قطع اتصالاته معه قبل أيام، ردا على ما ورد في المذكرات الدبلوماسية السرية المسربة التي أرسلها الأخير لحكومة بلاده، وانتقد فيها الرئيس الأمريكي وشكك في قدرته على الحكم وإدارة البيت الأبيض.. ووصف ترامب اليوم الثلاثاء، السفير بأنه "شخص غبي"، إذ كتب: "السفير السيء الذي وضعته المملكة المتحدة في الولايات المتحدة ليس بشخص نحن متحمسون للعمل معه. إنه شخص غبي جدا. يجب عليه التحدث مع حكومته بشأن فشلهم في مفاوضات بريكست، وليس التفكير بانتقاداتي لهم".
إريك سوولويل

مرشح ديمقراطي ينسحب من انتخابات الرئاسة الأمريكية

أعلن إريك سوولويل، النائب الديمقراطي بالكونجرس الأمريكي، انسحابه من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر لها 2020، ليصبح أول مرشح ينسحب من السباق الانتخابي. وجاء انسحاب سوولويل في بيان ألقاه أمام أعضاء حملته في كاليفورنيا، الإثنين، لينهي محاولته القصيرة لخوض المنافسة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي. وقال سوولويل، إنه ينهي حملته الانتخابية الرئاسية لكنه يبدأ مساعيه في الكونجرس بمنظور جديد من أجل حياة مواطنيه وما لمسه من احتياجاتهم خلال فترة حملته الرئاسية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، وتحقيق مفهوم «أمريكا لكل الأمريكيين».
ترامب

ترامب: إيران لن تمتلك أبدًا سلاحا نوويا

في أول تعليق له على رفع إيران من مستوى تخصيب اليورانيوم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن طهران لن تحصل على السلاح النووي أبدًا، بحسب "العربية.نت". وأضاف الرئيس الأمريكي أن إيران تفعل "أمورا سيئة كثيرة"، مشددا على أنه من الأفضل لنظام طهران توخي الحذر. وأعلنت إيران استعدادها للتراجع عن إجراءات تخصيب اليورانيوم فى حال وفاء الدول الأوروبية الموقعة على اتفاق فيينا بالتزاماتها، وذلك بحسب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم".
اقرأ المزيد من الأخبار
غارة-لتحالف-دعم-الشرعية-في-اليمن

«أ ف ب»: الإمارات تسحب بعض قواتها من اليمن

أعلنت الإمارات اليوم الإثنين أنها ستخفض عدد قواتها المشاركة في تحالف دعم الشرعية في اليمن، وذلك في مسعاها للتحول من استراتيجية عسكرية إلى استراتيجية "السلام أولا". ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أيه إف بي" عن مسؤول إماراتي كبير قوله: "تراجعت قواتنا على عدد من المستويات لأسباب استراتيجية في مدينة الحديدة ولأسباب تكتيكية" في أجزاء أخرى من البلاد. وأضاف أن "الأمر يتعلق بالانتقال مما أسميه إستراتيجية العسكرية أولا إلى إستراتيجية السلام أولا، وهذا ما أعتقد أننا نفعله".
محمد-بن-سلمان

«جريمة خاشقجي مؤلمة».. الحوار الكامل لمحمد بن سلمان

"لا نريد حربا في المنطقة، لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية"، هكذا علق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، على الأحداث الساخنة التي يشهدها الخليج العربي مؤخرا، في رد يفتح الباب واسعا أمام كافة الاحتمالات، وذلك خلال حوار مطول أجرته معه جريدة الشرق الأوسط السعودية، تم التطرق خلاله إلى العديد من الأزمات الإقليمية والدولية والملفات الشائكة في المنطقة، وواقع العلاقات ومستقبلها مع إيران، والأوضاع في اليمن وسوريا والسودان، وقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وخطط المملكة الاقتصادية.
ميليشيات-الحوثى

بعد استهداف المطارات.. الحوثيون للسعودية: انتظروا أياما مؤلمة

واصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية باليمن، تهديداتها للسعودية، والتي تطورت مؤخرا، إلى مستوى خطير باستهداف مواقع ومنشآت غير عسكرية وتخص تعاملات المدنيين داخل أراضي المملكة، وتوعدت الحركة المسلحة المدعومة من إيران، بمزيد من الهجمات الإرهابية وسط حالة من التباهي بالعمليات العدوائية الأخيرة والتي طالت مدنيين، إذ أعلنت فضائية "المسيرة" الناطقة بلسان الحوثي، أن حركة شنت هجمات جديدة بطائرات مسيرة على مطاري جازان وأبها جنوب السعودية، وأكدت أنهما خرجا من الخدمة، على الرغم من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اعتراض وإسقاط قوات الدفاع الملكي، طائرة بدون طيار "أطلقتها المليشيات الإرهابية باتجاه أبها".
صاروخ-ايراني

السعودية تعترض صاروخا باليستيا في سماء أبها

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخًا باليستيًّا، مساء السبت، في سماء أبها جنوب غرب المملكة، بحسب "العربية. نت". وكانت القوات الجوية الملكية السعودية تمكنت صباح أمس الجمعة من اعتراض وإسقاط خمس طائرات دون طيار مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط. وقال المتحدث باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، إن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org