تفاصيل خطة أمريكا لحماية الملاحة في الخليج

الاقتراح الأمريكي بإنشاء تحالف عسكري دولي لحماية الملاحة في المضيق، اكتسب زخما منذ هجمات مايو ويونيو الماضيين، ضد ناقلات النفط في مياه الخليج.
"لماذا نحمي الممرات البحرية نيابة عن الدول الأخرى لسنوات عدة دون مقابل؟ على هذه الدول حماية سفنها في هذه المنطقة الخطرة"، طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا التساؤل في وقت سابق من شهر يونيو الماضي، في أعقاب الهجوم على ناقلات نفطية في الخليج العربي.
والآن، يبدو أن الولايات المتحدة وجدت طريقة لتنفيذ هذه الخطة، حيث قال جنرال أمريكي، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تأمل في تشكيل تحالف عسكري، خلال الأسبوعين المقبلين لحماية المياه الاستراتيجية قبالة إيران واليمن، حيث تلقي واشنطن باللوم على إيران والمقاتلين التابعين لها بالوقوف وراء هذه الهجمات.
وأشارت وكالة "رويترز" إلى أنه بموجب الخطة، التي تم الانتهاء منها فقط في الأيام الأخيرة، ستوفر الولايات المتحدة سفن قيادة وتؤدي جهود المراقبة للتحالف العسكري.
في الوقت نفسه سيقوم الحلفاء بدوريات في المياه بالقرب من سفن القيادة الأمريكية ومرافقة السفن التجارية التي تحمل أعلام دولها.
وقد أوضح الجنرال جوزيف
وأشارت وكالة "رويترز" إلى أنه بموجب الخطة، التي تم الانتهاء منها فقط في الأيام الأخيرة، ستوفر الولايات المتحدة سفن قيادة وتؤدي جهود المراقبة للتحالف العسكري.
في الوقت نفسه سيقوم الحلفاء بدوريات في المياه بالقرب من سفن القيادة الأمريكية ومرافقة السفن التجارية التي تحمل أعلام دولها.
وقد أوضح الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان المشتركة، تلك التفاصيل للصحفيين بعد اجتماعات حولها يوم الثلاثاء مع وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة مارك إسبر ووزير الخارجية مايك بومبيو.
وقال دانفورد: "إننا نشارك الآن مع عدد من الدول لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تشكيل تحالف يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب".
وأضاف "وبالتالي أعتقد أنه على مدار الأسبوعين المقبلين سنحدد الدول التي لديها الإرادة السياسية لدعم تلك المبادرة، وبعد ذلك سنعمل مباشرة مع الجيوش لتحديد القدرات المحددة التي ستدعم ذلك".
حادث ناقلات النفط بالخليج رسالة إيرانية لأمريكا
وأشارت الوكالة إلى أن إيران لطالما هددت بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس النفط العالمي تقريبًا، في حالة منعها من تصدير نفطها، وهو الأمر الذي سعت إليه إدارة ترامب كوسيلة للضغط على طهران لإعادة التفاوض بشأن اتفاق جديد حول برنامجها النووي.
إلا أن الاقتراح الأمريكي بإنشاء تحالف دولي لحماية الملاحة في المضيق، اكتسب زخما منذ هجمات مايو ويونيو الماضيين، ضد ناقلات النفط في مياه الخليج.
وشهد الشهر الماضي تصاعد التوتر في المنطقة، بعد أن أسقطت إيران طائرة أمريكية دون طيار بالقرب من المضيق، مما دفع الرئيس الأمريكي إلى إصدار أوامر بشن غارات جوية انتقامية، قبل أن يلغيها.
وكان وزير الدفاع الياباني تاكيشي إوايا، قد تبنى وجهة نظر معارضة لإرسال قوات الدفاع الذاتي اليابانية، إلى مضيق هرمز، قائلا إنه لم تقع هجمات أخرى على ناقلات النفط اليابانية، وكان الجيش الياباني يرافق السفن التجارية في خليج عدن لحمايتها من القرصنة منذ عام 2009.
ومن جانبه رفض كوتارو نوجامي نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني، أحد الحلفاء الرئيسيين لواشنطن، التعليق على تصريحات دانفورد.
وقال في مؤتمر صحفي في طوكيو: "ستبقى اليابان على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة والدول الأخرى ذات الصلة وستواصل بذل الجهود من أجل الاستقرار وتخفيف التوتر في الشرق الأوسط".
خسائر بالمليارات.. اليمن يدفع ثمن جرائم الحوثي
وعلى الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين ناقشوا في السابق، خططا لحماية مضيق هرمز علنا، إلا أن كشف دانفورد عن أن التحالف سيشارك أيضًا في تعزيز الأمن في باب المندب قبالة اليمن يبدو أمرا جديدا.
وأشارت "رويترز" إلى أن الولايات المتحدة، والسعودية والإمارات، شعروا بالقلق منذ فترة طويلة، بسبب الهجمات التي يشنها المقاتلون الحوثيون المتحالفون مع إيران في ممر باب المندب المائي الضيق، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب.
ويتم شحن ما يقرب من 4 ملايين برميل من النفط يوميا عبر باب المندب إلى أوروبا والولايات المتحدة وآسيا بالإضافة إلى البضائع التجارية.
وقال دانفورد إن الولايات المتحدة ستوفر سفن "القيادة والسيطرة"، لكنه قال إن مهمة الدول الأخرى ستتمثل في توفير سفن للقيام بدوريات في المياه بين سفن القيادة هذه، بالإضافة لذلك ستكون هناك قطع بحرية لأعضاء التحالف سترافق السفن التجارية لبلدانها.
وأضاف أنه يمكن تعديل حجم الحملة بناء على عدد الدول التي ستشترك بها، "سيكون هذا قابلا للتطوير، لذلك مع وجود عدد صغير من الدول المشاركة، ستكون الحملة صغيرة".