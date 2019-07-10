تفاصيل خطة أمريكا لحماية الملاحة في الخليج

الاقتراح الأمريكي بإنشاء تحالف عسكري دولي لحماية الملاحة في المضيق، اكتسب زخما منذ هجمات مايو ويونيو الماضيين، ضد ناقلات النفط في مياه الخليج.

تحرير:أحمد سليمان ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م

البحرية الأمريكية

"لماذا نحمي الممرات البحرية نيابة عن الدول الأخرى لسنوات عدة دون مقابل؟ على هذه الدول حماية سفنها في هذه المنطقة الخطرة"، طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا التساؤل في وقت سابق من شهر يونيو الماضي، في أعقاب الهجوم على ناقلات نفطية في الخليج العربي. والآن، يبدو أن الولايات المتحدة وجدت طريقة لتنفيذ هذه الخطة، حيث قال جنرال أمريكي، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تأمل في تشكيل تحالف عسكري، خلال الأسبوعين المقبلين لحماية المياه الاستراتيجية قبالة إيران واليمن، حيث تلقي واشنطن باللوم على إيران والمقاتلين التابعين لها بالوقوف وراء هذه الهجمات.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أنه بموجب الخطة، التي تم الانتهاء منها فقط في الأيام الأخيرة، ستوفر الولايات المتحدة سفن قيادة وتؤدي جهود المراقبة للتحالف العسكري. في الوقت نفسه سيقوم الحلفاء بدوريات في المياه بالقرب من سفن القيادة الأمريكية ومرافقة السفن التجارية التي تحمل أعلام دولها. وقد أوضح الجنرال جوزيف