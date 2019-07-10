نيمار يثير غضب سان جيرمان بمقابلة رونالدو

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

نيمار

التقى نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، مع نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، في مدينة تورينو الإيطالية أمس الثلاثاء، وذلك من أجل تصوير أحد الإعلانات مع النجم البرتغالي. ويملك النجمان عقد رعاية مع نفس شركة الملابس الرياضية، ولكن لم توضح صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ما إذا كان الثنائي التقيا من أجل التصوير لنفس الشركة أم لأمر آخر، وتأتي تلك المقابلة في الوقت الذي تحوم فيه الكثير من الشكوك حول مستقبل النجم البرازيلي مع باريس سان جيرمان، لرغبته الشديدة في الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي.

وكان من المفترض أن ينضم نيمار إلى معسكر باريس سان جيرمان الإعدادي للموسم الجديد يوم الإثنين الماضي، إلا أنه تغيب عن الحضور، الأمر الذي أثار غضب الفريق الفرنسي بشدة. ويرغب نيمار في إنهاء رحلته مع الفريق الفرنسي والعودة من جديد إلى برشلونة، الذي رحل عنه في صيف 2017 تجاه باريس سان جيرمان في صفقة قياسية

وكان من المفترض أن ينضم نيمار إلى معسكر باريس سان جيرمان الإعدادي للموسم الجديد يوم الإثنين الماضي، إلا أنه تغيب عن الحضور، الأمر الذي أثار غضب الفريق الفرنسي بشدة.



ويرغب نيمار في إنهاء رحلته مع الفريق الفرنسي والعودة من جديد إلى برشلونة، الذي رحل عنه في صيف 2017 تجاه باريس سان جيرمان في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، والتي وصلت إلى 222 مليون يورو.



ولا يمانع باريس سان جيرمان في رحيل نجمه البرازيلي بشرط واحد، وهو أن يأتي بعرض قيمته 222 مليون يورو، وهو نفس الرقم الذي دفعه الفريق الفرنسي لضمه منذ عامين.



يذكر أن نيمار أثار الكثير من الجدل مع باريس سان جيرمان بسبب سوء سلوكه وتصرفاته المثيرة للجدل، التي عرضته للإيقاف في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي.