أول تعليق من الكنيسة على حريق دير الأنبا بولا

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م

دير الأنبا بولا

قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن حريقًا نشب، صباح اليوم، بمقر الدير الكائن في منطقة حدائق القبة بالقاهرة، ما أسفر عن تدمير مبنى المقر بالكامل بفعل النيران. وأضافت الكنيسة، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أن أجهزة الحماية المدنية استطاعت بعد ذلك إخماد النيران والسيطرة على الموقف. وبحسب بيان الكنيسة، لم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية. ومن جانبه، قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة، إن جهات التحقيق تعمل حاليا لمعرفة سبب اندلاع الحريق.

وأمرت النيابة العامة بانتداب خبراء المعمل الجنائي، لفحص آثار الحريق الذى نشب، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، فى كنيسة ودير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة، وذلك لتحديد سبب الحريق، ومكان بدايته وانتهائه، وحصر التلفيات والخسائر، بينما أنهى فريق من النيابة معاينة آثار الحريق، ورجحت المعاينة