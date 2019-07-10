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دب يقود سيارة بحثا عن طعام في كولورادو

تحرير:مي فؤاد ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م
السيارة المحطمة
السيارة المحطمة
تمكن دب في كولورادو من الخروج للنزهة والهروب من الغابة، ليدخل في سيارة مفتوحة "سوبارو"، ويجلس خلف مقودها، لتبدأ السيارة في الانحدار إلى أسفل المنحدر. وفقا لتصريحات الشرطة، فتح الدب باب السيارة على جانب السائق وصعد إليه، وعندما أغلق الباب خلفه، حاول الدب بمخالبه فتح أبواب السيارة الأربعة جميعًا للخروج، لكنه، عن غير قصد، انحدر بالسيارة إلى أسفل التل. ثم تدحرجت السيارة أسفل التل لمسافة 100 قدم، لتصطدم بشجرة قبل أن تتوقف. ونتيجة الصدمة تم فتح أحد أبواب السيارة الأربعة، ليفر الدب سيرا على الأقدام غير مهتم بشيء، في اتجاه غير معروف.
نشر القسم صورة السيارة المحطمة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وذكر مكتب الشريف بمقاطعة بولدر في ولاية كولورادو الأمريكية: "الليلة الماضية، هجم الدب المنحرف على باب السائق بحثا عن طعام، حيث كانت السيارة مفتوحة بالفعل وتسلق الباب، وبالطبع أغلق الباب خلفه، ثم حاول الدب فتح جميع الأبواب الأربعة، ولكن
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