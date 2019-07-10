غانا تعتذر عن الخروج المبكر من الكان

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م

غانا

أصدر الاتحاد الغاني لكرة القدم، بيانًا للاعتذار للجماهير عن خروج النجوم السوداء المبكر من كأس الأمم الإفريقية، وودعت غانا البطولة المقامة حاليًا في مصر من دور الـ16، بالخسارة أمام تونس بركلات الترجيح (6-4) وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، وقال الاتحاد الغاني في بيانه: "نشعر بالصدمة من خروج المنتخب المبكر من البطولة، وذلك عل الرغم من الإمكانيات الكبيرة التي وفرناها للفريق سواء من معسكرات للإعداد أو من تعاون الحكومة، التي سعت لتوفير كل سبل الراحة لاستعادة اللقب الغائب عن خزائن غانا منذ 37 عامًا.

وأضاف البيان: "نعتذر لكل الجماهير الغانية التي حرصت على مساندة الفريق، كما نعتذر لرئيس البلاد ولوسائل الإعلام على ذلك الخروج المبكر، ونتوجه بالشكر إلى كل من دعم المنتخب". وتابع البيان: "لا سبيل إلى استعادة مجد الكرة الغانية الضائع داخل القارة الإفريقية سوى تطوير الكرة الغانية، من خلال تطوير البنية

وأضاف البيان: "نعتذر لكل الجماهير الغانية التي حرصت على مساندة الفريق، كما نعتذر لرئيس البلاد ولوسائل الإعلام على ذلك الخروج المبكر، ونتوجه بالشكر إلى كل من دعم المنتخب".



وتابع البيان: "لا سبيل إلى استعادة مجد الكرة الغانية الضائع داخل القارة الإفريقية سوى تطوير الكرة الغانية، من خلال تطوير البنية التحتية، والاهتمام بالدوري المحلي سواء من قبل المشجعين أو الرعاة".



يذكر أن غانا توجت بكأس أمم إفريقيا 4 مرات من قبل أعوام 1963 و1965 و1978 و1982، وحققت غانا أسوأ نتيجة لها في البطولة منذ نسخة مصر 2006، فمنذ نسخة 2008، لم تغب شمس غانا عن الدور نصف النهائي في كأس الأمم الإفريقية، وخسرت المباراة النهائية مرتين عامي 2010 و2015.