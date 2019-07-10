رياضة

غانا تعتذر عن الخروج المبكر من الكان

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م
غانا
غانا
أصدر الاتحاد الغاني لكرة القدم، بيانًا للاعتذار للجماهير عن خروج النجوم السوداء المبكر من كأس الأمم الإفريقية، وودعت غانا البطولة المقامة حاليًا في مصر من دور الـ16، بالخسارة أمام تونس بركلات الترجيح (6-4) وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، وقال الاتحاد الغاني في بيانه: "نشعر بالصدمة من خروج المنتخب المبكر من البطولة، وذلك عل الرغم من الإمكانيات الكبيرة التي وفرناها للفريق سواء من معسكرات للإعداد أو من تعاون الحكومة، التي سعت لتوفير كل سبل الراحة لاستعادة اللقب الغائب عن خزائن غانا منذ 37 عامًا.
وأضاف البيان: "نعتذر لكل الجماهير الغانية التي حرصت على مساندة الفريق، كما نعتذر لرئيس البلاد ولوسائل الإعلام على ذلك الخروج المبكر، ونتوجه بالشكر إلى كل من دعم المنتخب". وتابع البيان: "لا سبيل إلى استعادة مجد الكرة الغانية الضائع داخل القارة الإفريقية سوى تطوير الكرة الغانية، من خلال تطوير البنية
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وائل-جمعة

بعد فضيحة الاعتذار.. وائل جمعة يهين لاعبي المنتخب

فتح وائل جمعة، مدافع المنتخب الوطني والنادي الأهلي، النار على لاعبي الفراعنة، بعد الإعلان المستفز الذي تم تداوله منذ ساعات، عقب توديع الفراعنة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة. الإعلان ظهر فيه السداسي (أحمد المحمدي، محمود علاء، محمود تريزيجيه، طارق حامد، أحمد حسن كوكا، نبيل عماد دونجا)، وهم يقدمون اعتذارًا للجماهير بعد الخروج من "كان" 2019، إذ قال السداسي: «بصوا إحنا ممكن نديكم حجج السنين، وممكن نقول الحكام، وإنتم عارفين، بس أسلم حاجة نعتذر، آسفين».
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مدرب مدغشقر: مواجهة تونس لها حسابات خاصة

أكد نيكولا ديبوي، المدير الفني الفرنسي لمنتخب مدغشقر، تقديره للمنتخب التونسي، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم الأربعاء، فى استاد السلام، قبل انطلاق مباراة منتخب مدغشقر أمام نسور قرطاج، غدا الخميس، في الساعة التاسعة مساءً، ضمن مباريات دور الـ8 بمنافسات كأس الأمم الإفريقية 2019. وأضاف مدرب مدغشقر: "المباراة غدا لها حسابات خاصة، فالمنتخب التونسى من الفرق القوية التي تلعب كرة هجومية، بالإضافة إلى نجاحه في الإطاحة بمنتخب قوي مثل المنتخب الغاني، ولديهم الطموح لبلوغ الدور قبل النهائى".
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فضيحة جديدة للاعبي المنتخب.. أول اعتذار مدفوع الأجر

لم تمر سوى أيام قليلة على الخروج المهين للمنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت الماضي على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة، ما تسبب في بكاء وحسرة وغضب الجماهير المصرية في ليلة خروج المنتخب، حتى خرج لاعبو الفراعنة واستفزوا الجماهير المصرية من جديد، من خلال ظهورهم في إعلان أذيع منذ ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي.
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لاعبي الجزائر يحتفلوا بالصعود‎ (4)

دور الـ16 في الكان.. الجزائر الأقوى ومصر الأسوأ

أسدل الستار أمس الاثنين، على مباريات دور الـ16 من منافسات كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، بتأهل 8 فرق إلى ربع النهائي هي: بنين والسنغال ونيجيريا وجنوب إفريقيا ومدغشقر والجزائر وتونس وكوت ديفوار، وشهد هذا الدور تسجيل 19 هدفًا، كان للجزائر ونيجيريا نصيب الأسد منهم بواقع 3 أهداف لكل فريق، وساهمت تلك الأهداف في وصول 4 لاعبين إلى صدارة قائمة هدافي البطولة برصيد 3 أهداف وهم أدم وناس وأديون إيجالو وساديو ماني وسيدريك باكومبو إضافة إلى ساديو ماني.
غانا-النجوم-السوداء

تفوق تاريخي كاسح لغانا على تونس قبل صدام الكان اليوم

تختتم، اليوم الإثنين، مباريات دور الـ16 من النسخة رقم 32 لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وذلك عندما يصطدم المنتخب التونسي بنظيره الغاني على استاد الإسماعيلية في تمام الساعة التاسعة مساءً، ووصلت تونس إلى هذا الدور بعد احتلالها المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بالتعادل بنتيجة 1-1 مع كل من أنجولا ومالي والتعادل سلبيا مع موريتانيا، أما غانا فتصدرت ترتيب المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، بالتعادل 2-2 مع بنين و0-0 مع الكاميرون، قبل التغلب على غينيا بيساو بهدفين دون رد.
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مدرب غانا: مواجهتنا أمام تونس ستكون ترفيهية

أكد كواسي أبياه، المدير الفني لمنتخب غانا، أن مباراته أمام نظيره منتخب تونس، والمقرر لها غدًا "ليست بالسهلة، ونحترم الفريق المنافس للغاية"، وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة فريقه أمام غانا، على ملعب نادي الإسماعيلية الدولي الرياضي، في إطار التصفيات المؤهلة لدور الـ8 ببطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 من الشهر الجاري: «مباراة الغد نعتبرها ترفيهية من الدرجة الأولى. نواجه فريقا قويا، والمشاهدون في كل مكان سوف يستمتعون بهذا اللقاء الحاسم».
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كان 2019.. السرية شعار مدرب تونس قبل موقعة غانا

طلب الفرنسي آلان جريس المدير الفني لمنتخب تونس، من مسؤولي اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا تفقد ملعب الإسماعيلية غدًا الجمعة، بسبب رغبته في التعرف على الملعب قبل أن يخوض عليه مباراته أمام منتخب غانا يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات دور الستة عشر للمسابقة القارية المقامة حاليا في مصر حتي يوم 19 يوليو الجاري. وقرر جريس فرض السرية على مران المنتخب التونسي غدًا ورفض السماح بتصويره أو إجراء أي مقابلات إعلامية، وأبلغ رسميا القائمين على التنظيم بعدم دخول أى فرد للملعب وإبعاده عن اللاعبين وأفراد الجهاز الفني.
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