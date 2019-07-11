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فرش شقق الأسمرات سبب تأخر تسكين أهالي الدويقة

تعد منطقة الدويقة من أقدم المناطق العشوائية بحى منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، وبالرغم من هدم مئات المنازل بها ونقل سكانها فإنه حتى الآن لم يتم التخلص منها نهائيا
تحرير:هالة صقر ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م
الدويقة
الدويقة
تمكنت الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية من التخلص نهائيا من العديد من المناطق العشوائية ونقل سكانها أو تعويضهم ثم هدم كل المنازل العشوائية والبدء فى بناء وحدات جديدة، مثلما حدث فى منطقة تل العقارب بالسيدة زينب ومنطقة مثلث ماسبيرو، ولكن تظل منطقة الدويقة المنطقة الأقدم والأكثر عشوائية، وتعمل الحكومة جاهدة على التخلص منها، إلا أن ذلك لم يحدث، وهناك أهالى يصرخون يوميا مطالبين الحكومة بتسليمهم وحدات جديدة بعد أن تم حصرهم منذ فترة طويلة دون أن ينقلهم الحى للوحدات الجديدة، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب عدم القضاء على عشوائيات الدويقة.
محمود السيد، أحد سكان منطقة الدويقة بحى منشأة ناصر، قال لـ"التحرير"، إن الحى قام منذ فترة طويلة بعمل حصر لمجموعة من سكان الدويقة استعدادا لنقلهم إلى الوحدات الجديدة بحى الأسمرات، ولكن هذا لم يحدث، بالرغم من إرسال الشكاوى إلى الحى بشكل يومى، لافتا إلى أن منازلهم مهددة بالسقوط ولا يوجد بها مرافق، وتهدد
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«التعليم» تعلن نسبة النجاح في مادة الجيولوجيا

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الجيولوجيا بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019 (الدور الأول). وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الجيولوجيا، البالغ عددها 10 آلاف و470 ورقة، أسفرت عن نجاح 9617 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 91.9%.
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سعيد مرعي يؤدي اليمين أمام السيسي رئيسا للمحكمة الدستورية

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من ينفذ الأحكام؟ المحليات تمتنع والمجتمع المدني يصرخ

تكتظ الأحياء بالمقاهى والمبانى المخالفة، وهو ما يؤرق ليس فقط المسئولين بل والسكان أيضا ممن يطالبون بحقهم الدستورى فى سكن آمن وهواء نقى، وهو ما دفع بعض أعضاء المجتمع المدنى من أحياء محافظة القاهرة لإطلاق مبادرة، يطالبون من خلالها جميع المسئولين بالوزارات المعنية ومحافظة القاهرة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد أصحاب المقاهى والمبانى المخالفة بالأحياء، وذلك بسب تقاعس العاملين بالمحليات عن تنفيذها، وهو ما أسهم فى تفاقم المخالفات، حيت تنتشر المقاهى بشكل كبير أسفل المبانى السكنية بالمخالفة للقوانين، ويتمادى أصحابها فى المخالفات.
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البرلمان ينتقد الحكومة مجددا.. وعبد العال: موقفنا محرج

جدد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، انتقاداته للحكومة، بسبب سياساتها في الأجندة التشريعية على مدار دور الانعقاد، وأنها تقوم بإرسالها بكثافة بنهاية الدور، رغم أن المدة الدستورية لدور الانعقاد تنتهي في 30 يونيو من كل عام، جاء ذلك ردا على النائب كمال أحمد، خلال الجلسة العامة اليوم، والذي قال إن سياسية الحكومة بشأن الأجندة التشريعية "غير مريحة، ولا بد أن يكون هناك تنسيق كبير وواسع، خاصة أنه لا يجوز أن يتم الموافقة على تشريعات بشكل سريع ووصل الأمر لمناقشة قانون التأمينات والمعاشات الذي يقارب من 200 مادة في 3 ساعات، وهذا ما يخل بالشكل الديمقراطي لمصر".
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أسر بلا مأوى بعد هدم عشش السودان.. أين التعويضات؟

مجهود واضح تبذله الحكومة فى مواجهة المناطق العشوائية للقضاء عليها وتطويرها، ونجحت فى ذلك خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ، حيث تمكنت من هدم مناطق عشوائية كثيرة فى مختلف المحافظات، وذلك لطرحها اختيارات بديلة لسكان هذه المناطق مثل الحصول على وحدة بديلة، أو الحصول على تعويض مادى، أو العودة مجددا إلى المنطقة بعد تطويرها والحصول على وحدة سكنية، ولكن كثيرا ما تحدث أزمة بسبب ما يسمى الحصر لسكان المنطقة والتعويض عن الوحدة السكنية وليس حسب عدد الأسر، وهو ما يعتبره البعض ظلما كبيرا لهم ولأسرهم، لأنهم يصبحون بلا مأوى.
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1105 أسواق عشوائية فى مصر والقاهرة تحظى بنصيب الأسد

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