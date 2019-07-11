فرش شقق الأسمرات سبب تأخر تسكين أهالي الدويقة

تعد منطقة الدويقة من أقدم المناطق العشوائية بحى منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، وبالرغم من هدم مئات المنازل بها ونقل سكانها فإنه حتى الآن لم يتم التخلص منها نهائيا

تحرير:هالة صقر ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م

الدويقة

تمكنت الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية من التخلص نهائيا من العديد من المناطق العشوائية ونقل سكانها أو تعويضهم ثم هدم كل المنازل العشوائية والبدء فى بناء وحدات جديدة، مثلما حدث فى منطقة تل العقارب بالسيدة زينب ومنطقة مثلث ماسبيرو، ولكن تظل منطقة الدويقة المنطقة الأقدم والأكثر عشوائية، وتعمل الحكومة جاهدة على التخلص منها، إلا أن ذلك لم يحدث، وهناك أهالى يصرخون يوميا مطالبين الحكومة بتسليمهم وحدات جديدة بعد أن تم حصرهم منذ فترة طويلة دون أن ينقلهم الحى للوحدات الجديدة، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب عدم القضاء على عشوائيات الدويقة.

محمود السيد، أحد سكان منطقة الدويقة بحى منشأة ناصر، قال لـ"التحرير"، إن الحى قام منذ فترة طويلة بعمل حصر لمجموعة من سكان الدويقة استعدادا لنقلهم إلى الوحدات الجديدة بحى الأسمرات، ولكن هذا لم يحدث، بالرغم من إرسال الشكاوى إلى الحى بشكل يومى، لافتا إلى أن منازلهم مهددة بالسقوط ولا يوجد بها مرافق، وتهدد