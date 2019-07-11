فرش شقق الأسمرات سبب تأخر تسكين أهالي الدويقة

تعد منطقة الدويقة من أقدم المناطق العشوائية بحى منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، وبالرغم من هدم مئات المنازل بها ونقل سكانها فإنه حتى الآن لم يتم التخلص منها نهائيا
تمكنت الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية من التخلص نهائيا من العديد من المناطق العشوائية ونقل سكانها أو تعويضهم ثم هدم كل المنازل العشوائية والبدء فى بناء وحدات جديدة، مثلما حدث فى منطقة تل العقارب بالسيدة زينب ومنطقة مثلث ماسبيرو، ولكن تظل منطقة الدويقة المنطقة الأقدم والأكثر عشوائية، وتعمل الحكومة جاهدة على التخلص منها، إلا أن ذلك لم يحدث، وهناك أهالى يصرخون يوميا مطالبين الحكومة بتسليمهم وحدات جديدة بعد أن تم حصرهم منذ فترة طويلة دون أن ينقلهم الحى للوحدات الجديدة، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب عدم القضاء على عشوائيات الدويقة.
محمود السيد، أحد سكان منطقة الدويقة بحى منشأة ناصر، قال لـ"التحرير"، إن الحى قام منذ فترة طويلة بعمل حصر لمجموعة من سكان الدويقة استعدادا لنقلهم إلى الوحدات الجديدة بحى الأسمرات، ولكن هذا لم يحدث، بالرغم من إرسال الشكاوى إلى الحى بشكل يومى، لافتا إلى أن منازلهم مهددة بالسقوط ولا يوجد بها مرافق، وتهدد
محمود السيد، أحد سكان منطقة الدويقة بحى منشأة ناصر، قال لـ"التحرير"، إن الحى قام منذ فترة طويلة بعمل حصر لمجموعة من سكان الدويقة استعدادا لنقلهم إلى الوحدات الجديدة بحى الأسمرات، ولكن هذا لم يحدث، بالرغم من إرسال الشكاوى إلى الحى بشكل يومى، لافتا إلى أن منازلهم مهددة بالسقوط ولا يوجد بها مرافق، وتهدد أرواح المواطنين.
وأشار السيد إلى أنه لم يتم الإعلان عن موعد محدد لنقل المجموعة التى قام الحى بحصرها، وهناك تخوفات من أن الحى لن يتحرك إلا بعد حدوث كارثة جديدة مثل كارثة 2008 والتى راح ضحيتها ما يقرب من 100 مواطن، مطالبا المسئولين بضرورة نقل سكان الدويقة وتسليمهم الوحدات السكنية الجديدة.
ومن جانبه قال أحمد عبد الحفيظ، أحد سكان الدويقة، إن منطقة الرزاز تشكل خطورة داهمة على حياة السكان، مشيرا إلى أنه لا ينكر ما قامت به الحكومة من نقل عدد كبير من الأسر إلى حى الأسمرات وهدم المبانى التى كانت تشكل خطورة على أرواحهم، ولكن الجزء المتبقى من عشوائيات الدويقة يشكل خطورة على أرواح السكان.
(اقرأ أيضا: أهالي الدويقة وناصر يتقدمون بـ41 بلاغًا ضد محافظ القاهرة بسبب «شقق الأسمرات»)
وأضاف عبد الحفيظ أن السكان يعيشون فى منازل تكسوها مياه الصرف الصحى ومهددة بالسقوط، هذا إلى جانب خطورة سقوط الصخور، وعلى الرغم من حصر السكان المستحقين للوحدات السكنية بالأسمرات فإن عملية النقل تأخرت، لافتا إلى أن الأجهزة التنفيذية نفذت إزالات تصل إلى نصف المنازل الكائنة بالمنطقة والنصف الآخر ينتظر مصيره تحت الأنقاض.
ومن جانبه قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق العشوائيات، فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن هناك فئة تم حصرها بالفعل وسبب تأخر تسكينهم هو أن وزارة التضامن لم تنته من فرش الوحدات الجديدة وتواصل فرشها، وسوف تنتهى منها قريبا، وهناك فئة أخرى تصرخ وهى من الفئات غير المستحقة للوحدات السكنية وتريد الحصول على أكثر من وحدة دون وجه حق.
وأضاف صديق أنه بعد الانتهاء من فرش الوحدات الجديدة بالأسمرات سيتم البدء فى نقل 3000 أسرة من منشأة ناصر إلى هناك، ومعهم 1500 أسرة من مجرى العيون أيضا، لافتا إلى أن الأسر المتبقية فى الدويقة عددها 4000 أسرة.
(اقرأ أيضا: المحافظة: إزالة كل العقارات المتضررة في منشأة ناصر)
اللواء محمد عبد الجليل، رئيس حى منشأة ناصر، قال لـ"التحرير"، إن اللجنة العلمية المنوط بها تحديد المناطق ذات الخطورة الداهمة، انتهت من عملها صباح اليوم وبمجرد إعلانها النتيجة سيبدأ الحى فى حصر المستحقين وتسليمهم الوحدات ولكن بشكل مفاجئ حتى لا يذهب غير المستحقين إلى المنطقة، أملا فى الحصول على وحدات ليست من حقهم.
وأضاف عبد الجليل أن الحكومة تمكنت من تسكين 5000 أسرة من حى منشأة ناصر خلال العامين الماضيين وستواصل تسكين العدد المتبقى للقضاء نهائيا على عشوائيات الدويقة، لافتا إلى أن الحصر يتم بناء على التحريات التى تقوم بها لجنة مكونة من مباحث قسم منشأة ناصر ومباحث المرافق والحى لتحديد المستحقين.
جدير بالذكر أن منطقة الدويقة من أقدم وأكبر المناطق العشوائية بحي منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، وتعد منشأة ناصر من أكثر المناطق عشوائية، ويبلغ عدد سكانها 55 ألف نسمة تعود أصول أغلبهم إلى مدن القناة، وقد هاجروا بعد حرب 67، واستقروا على أرض المنشية بطريقة غير رسمية، بعد أن استولوا عليها بوضع اليد.
(اقرأ أيضا: رئيس حي منشأة ناصر: الدويقة كانت مهددة بانهيار صخري)