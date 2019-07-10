ضبط منتحل صفة مندوب بجهة سيادية استولى على أرض بـ5.4 مليار جنيه

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م

الرقابة الإدارية - أرشيفية

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من إلقاء القبض على شخص متهم بانتحال صفة مندوب بأحد الجهات السيادية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات. وقالت الرقابة الإدارية، فى بيان اليوم الأربعاء، إنه تم إلقاء القبض على حاصل على الشهادة الإعدادية منتحل صفة مندوب بأحد الجهات السيادية، طلب من مسئولى مديرية المساحة بمحافظة دمياط، إجراء أعمال الرفع المساحي لصالح أحد المدعين على غير حق، لملكية قطعة أرض مسجلة من الأملاك الأميرية، تبلغ مساحتها 76 فدان على شاطئ مدينة رأس البر، وتبلغ قيمتها السوقية بحوالى 5,4 مليار جنيه.

وأضاف البيان، أنه ضُبط بحوزة المتهم عدد من بطاقات تحقيق الشخصية المزورة المثبت بها عدة صفات له، منها مستشار بالمنظمة العربية والدولية لفض المنازعات، واستشاري جرائم التزييف والتزوير، وخبير أمن المعلومات، بالإضافة لبعض الوظائف الدبلوماسية والقضائية الأخرى. وتم عرض المتهم على النيابة العامة، التى باشرت