جريمة

ضبط منتحل صفة مندوب بجهة سيادية استولى على أرض بـ5.4 مليار جنيه

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م
الرقابة الإدارية - أرشيفية
الرقابة الإدارية - أرشيفية
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من إلقاء القبض على شخص متهم بانتحال صفة مندوب بأحد الجهات السيادية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات. وقالت الرقابة الإدارية، فى بيان اليوم الأربعاء، إنه تم إلقاء القبض على حاصل على الشهادة الإعدادية منتحل صفة مندوب بأحد الجهات السيادية، طلب من مسئولى مديرية المساحة بمحافظة دمياط، إجراء أعمال الرفع المساحي لصالح أحد المدعين على غير حق، لملكية قطعة أرض مسجلة من الأملاك الأميرية، تبلغ مساحتها 76 فدان على شاطئ مدينة رأس البر، وتبلغ قيمتها السوقية بحوالى 5,4 مليار جنيه.
وأضاف البيان، أنه ضُبط بحوزة المتهم عدد من بطاقات تحقيق الشخصية المزورة المثبت بها عدة صفات له، منها مستشار بالمنظمة العربية والدولية لفض المنازعات، واستشاري جرائم التزييف والتزوير، وخبير أمن المعلومات، بالإضافة لبعض الوظائف الدبلوماسية والقضائية الأخرى. وتم عرض المتهم على النيابة العامة، التى باشرت
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محكمة

السجن 10 سنوات لـ«مزوّر حكم الإدارية» في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالوهاب ووليد عبدالمنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الأربعاء، بمعاقبة شاب، في العقد الرابع من عمره، بالسجن لمدة عشر سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 2446 جنايات ههيا لسنة 2018، بالاشتراك مع آخر في تزوير حُكم تابع للمحكمة الإدارية العليا، بالإضافة إلى استمارة صرف راتب شهري منسوب صدورها للإدارة التعليمية بمركز ومدينة ههيا، وذلك سعيًا منه للتعيين في الإدارة التعليمية.
حريق كنيسة الأنبا بولا

أول تعليق من الكنيسة على حريق دير الأنبا بولا

قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن حريقًا نشب، صباح اليوم، بمقر الدير الكائن في منطقة حدائق القبة بالقاهرة، ما أسفر عن تدمير مبنى المقر بالكامل بفعل النيران. وأضافت الكنيسة، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أن أجهزة الحماية المدنية استطاعت بعد ذلك إخماد النيران والسيطرة على الموقف. وبحسب بيان الكنيسة، لم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية. ومن جانبه، قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة، إن جهات التحقيق تعمل حاليا لمعرفة سبب اندلاع الحريق.
حريق كنيسة الأنبا بولا

طفيها يارب.. شهود يروون ساعات الرعب بحريق كنيسة بولا

«حد يتصل بالمطافي في نار طالعة من الكنيسة»، كان هذا النداء الأول الذي أطلقه محمد هلال، أحد شباب شارع «الدويدار»، لينذر بحريق ضخم مروع أمسك بمقر كنيسة الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة الشعبية، انطلقت بعدها شرارة الأهالي الجدعان ليقوم كل منهم بدوره في إلقاء جرادل المياه ناحية الحريق، الذي بدأ صغيرا ثم سرعان ما تحول إلى دخان كثيف وألسنة لهب غطت سماء الحى الشعبي بأكمله، وسط حالة من الذعر والهلع انتابت أهالي المنطقة خوفا من امتداد النيران للعقارات المجاورة أو سقوط ضحايا.
مشاجرة - أرشيفية

قتيل وساعة رعب ببورسعيد بسبب معركة بالأسلحة النارية

قتل شخص، مساء أمس الثلاثاء، في محافظة بورسعيد، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية في حي الشرق، بسبب خلاف على إحدى اللافتات الإعلانية لمحله وأحد المحال المجاورة له، حيث تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد مقتل شخص يبلغ من العمر 43 عامًا؛ بعد إصابته بطلق ناري وقطع بالشريان الرئيسي للفخذ بعد مشاجرة وقعت بينه وبين شخص آخر، وقام الأهالي بنقله إلى المستشفى آل سليمان لتلقي العلاج ودخوله غرفة العمليات إلا أنه لقي مصرعه.
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الرقابة الإدارية (3)

بمساعدة مواطنين.. «الرقابة الإدارية» تضبط موظفين مرتشين

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، عن ضبط عدد من الموظفين الفاسدين على مستوى الجمهورية، وذلك بفضل المشاركة الإيجابية من جانب المواطنين، ومثمنة الموظفين الشرفاء الذين أبوا الحصول على منافع مادية من وظائفهم وشاركوا في ضبط عدد من القضايا.
رشوة

«أمن الدولة» تُحقق مع قاضي الجنح المتهم بالرشوة

تجري نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها مع قاض يشغل عضو اليسار بمحكمة جنح مستأنف أكتوبر، تم ضبطه أمس الثلاثاء، في قضية رشوة، نظير أداء عمل من أعمال وظيفته القضائية، ومن المقرر أن تواجهه النيابة بتحريات رجال الرقابة الإدارية، وأجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، جاء قرار النيابة بإلقاء القبض على القاضي المتهم بناء على معلومات حققتها النيابة وتسجيلات قامت بها، وفقًا لاختصاصها القانوني الذي يوكل للنيابة العامة وحدها سلطة إلقاء القبض على أعضاء الهيئات القضائية دون غيرها من جهات الضبط والتحري.
متهمو مزرعة الدواجن

حكاية عصابة الـ«فيس» استولوا على 338 ألف جنيه برسالة

«أنا جاي من الخليج وعايز أغير عملة.. أعمل إيه؟» رسالة كتبها شاب على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي، ليلقى وقعها صدى فى نفس مندوب تحصيل بإحدى الشركات الخاصة، فكر فى إقناع صاحب الشركة التى يعمل بها فى الاستعانة بصاحب منشور تغيير العملة، وإجراء عملية التبادل فيما بينهما بعيدًا عن سعر التداول الرسمي، وأرسل المندوب رسالة إلى الشخص صاحب المنشور يستفسر منه عن المبلغ الذى يرغب فى استبداله، ولم يتكلف الطرف الثاني سوى رسالة مماثلة، حصل منها وعناصر تشكيل عصابي من شركائه على مبلغ 345 ألف جنيه.
شهود-فى-محكمة (2)

«حكم فندق الأهرام وولاية سيناء» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات بداية الأسبوع، اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، تتقدمها محاكمة علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة التموين"، وتعقد المحاكمة برئاسة على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وبحضور أسامة سيف رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأحمد سعفان ويحيي عمر مروان ومحمد عبد الناصر وكلاء نيابة أمن الدولة، على خلفية اتهامات بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد على سبيل الرشوة.
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