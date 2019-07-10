سولسكاير يفتح النار على الإعلام بسبب بوجبا

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م

بوجبا

قلل أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، من أهمية التكهنات حول رغبة بول بوجبا في مغادرة النادي، وقال إن وسائل الإعلام لديها أجندة ضد اللاعب الفرنسي الفائز بكأس العالم. وأبلغ وكيل أعمال بوجبا صحيفة تايمز أخيرا بأن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما ينوي الرحيل عن يونايتد، بينما قال اللاعب نفسه في طوكيو الشهر الماضي إنه يعتقد أن الوقت حان من أجل تحد جديد في مكان آخر. وذكرت تقارير أن يوفنتوس وريال مدريد يرغبان في ضم بوجبا ولاحقت التكهنات يونايتد في رحلته لأستراليا استعدادا للموسم الجديد، حيث يواجه بيرث جلوري يوم السبت وديا.

ويتبقى عامان في عقد بوجبا مع وجود بند يسمح بتمديده لعام ثالث، ووجه سولسكاير انتقادات إلى وسائل الإعلام بسبب إطلاق العنان لأحاديث الانتقالات. وقال سولسكاير: "وكلاء اللاعبين يتحدثون طيلة الوقت. مثلما قلت، لا يوجد لدينا أي عروض من أي ناد. هذا كل ما أستطيع قوله بشأن هذا الأمر، وهناك أجندة ضد بوجبا، إنه

ويتبقى عامان في عقد بوجبا مع وجود بند يسمح بتمديده لعام ثالث، ووجه سولسكاير انتقادات إلى وسائل الإعلام بسبب إطلاق العنان لأحاديث الانتقالات.



وقال سولسكاير: "وكلاء اللاعبين يتحدثون طيلة الوقت. مثلما قلت، لا يوجد لدينا أي عروض من أي ناد. هذا كل ما أستطيع قوله بشأن هذا الأمر، وهناك أجندة ضد بوجبا، إنه شخص بارز، ولاعب محترف رائع ولم يكن هناك أي مشكلات على الإطلاق ويمتلك قلبا من ذهب".



واختير بوجبا، الذي انتقل ليونايتد في أغسطس 2016 قادما من يوفنتوس في صفقة قياسية وقتها بلغت قيمتها 89.3 مليون جنيه إسترليني (112.43 مليون دولار)، ضمن فريق العام بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي وسجل 31 هدفا في 142 مباراة بجميع المسابقات.



ويبدأ مانشستر يونايتد مشواره في الموسم الجديد ضد تشيلسي باستاد أولد ترافورد يوم 11 أغسطس.

