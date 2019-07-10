محافظ القليوبية ينتقد المحافظات الأخرى بسبب تعريفة الأجرة
تحرير:هيثم بطاح
١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م
الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية
انتقد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، طريقة رفع التعريفة بالمحافظات الأخرى، مشيرًا إلى أنهم استعانوا بمراقبة السوق ومدى ارتفاع الأسعار، وتم تحديد التعريفة على هذا الأساس ولم يلتزموا بالتعريفة القانونية تزامنًا مع قرار مجلس الوزراء برفع أسعار الوقود، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور أحمد عواد السكرتير العام، واللواء حمدى الحشاش السكرتير المساعد، واللواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور وبعض وكلاء الوزارات ورؤساء المدن والأحياء وممثلي مديريات الخدمات.
وشدد المحافظ، على ضرورة متابعة الأسعار، وعدم المغالاة فيها وترك المواطن فريسة لجشع التجار.
وأمر المحافظ، باستمرار رفع حالة الطوارئ، حتى يتم ضبط الأجرة، وضرورة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مؤكدا أن المحافظة التزمت بالنسب القانونية للزيادة.
ووجه المحافظ رؤساء المدن ومديري المواقف بالمتابعة المستمرة
وشدد المحافظ، على ضرورة متابعة الأسعار، وعدم المغالاة فيها وترك المواطن فريسة لجشع التجار.
وأمر المحافظ، باستمرار رفع حالة الطوارئ، حتى يتم ضبط الأجرة، وضرورة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مؤكدا أن المحافظة التزمت بالنسب القانونية للزيادة.
ووجه المحافظ رؤساء المدن ومديري المواقف بالمتابعة المستمرة والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وخطوط السير، والإعلان عن الأسعار الجديدة لأجرة الركوب داخل كل موقف وفي مكان ظاهر للجميع وكتابة خط السير المحدد لكل سيارة سواء داخل المدينة أو بين المدن.
وكلف محافظ القليوبية مدير إدارة المرور بضرورة تشديد الرقابة على الالتزام بالأجرة المحددة والالتزام بخطوط سير السيارات خارج وداخل المدينة وتوقيع أقصى عقوبة على المخالفين.