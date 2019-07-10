محافظ القليوبية ينتقد المحافظات الأخرى بسبب تعريفة الأجرة

تحرير:هيثم بطاح ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية

انتقد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، طريقة رفع التعريفة بالمحافظات الأخرى، مشيرًا إلى أنهم استعانوا بمراقبة السوق ومدى ارتفاع الأسعار، وتم تحديد التعريفة على هذا الأساس ولم يلتزموا بالتعريفة القانونية تزامنًا مع قرار مجلس الوزراء برفع أسعار الوقود، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور أحمد عواد السكرتير العام، واللواء حمدى الحشاش السكرتير المساعد، واللواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور وبعض وكلاء الوزارات ورؤساء المدن والأحياء وممثلي مديريات الخدمات.

وشدد المحافظ، على ضرورة متابعة الأسعار، وعدم المغالاة فيها وترك المواطن فريسة لجشع التجار. وأمر المحافظ، باستمرار رفع حالة الطوارئ، حتى يتم ضبط الأجرة، وضرورة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مؤكدا أن المحافظة التزمت بالنسب القانونية للزيادة. ووجه المحافظ رؤساء المدن ومديري المواقف بالمتابعة المستمرة