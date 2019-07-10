حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

تحذير.. هواتف أبل معرضة للتدمير بدون التحديث الأخير

تحرير:التحرير ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
أبل
أبل
نشر موقع "ماك رامورز" التقني المتخصص في أخبار شركة "آبل" تقريرا، يؤكد فيه ضرورة قيام مستخدمي هواتف أبل وأجهزتها المختلفة، بتحديث إصدار IOS الأخير وهو تحديث أمني جديد لنظام التشغيل، والذي يعالج ثغرة خطيرة في نظام التشغيل، وذلك بعدما طالبت شركة "آبل" الأمريكية جميع مستخدمي نظام تشغيل "آي أو إس" الخاص بهواتف "آيفون" بضرورة تحديث نظام تشغيلهم فورا، حتى لا يسقطوا ضحية تلك الثغرة الخطيرة، وطالب الموقع المستخدمين بضرورة تحديث نظام تشغيلهم، حتى لا يسقطوا ضحية تلك الثغرة الخطيرة، التي تتمثل في ظهور رسائل "خبيثة مشوهة" في هاتف آيفون.
وأوضح التقرير أن بداية ظهور تلك الثغرة كان في 13 مايو الماضي، لذلك فإن التحديث الجديد يجعل مستخدمي "آيفون" في أمان. وحتى الآن لم يتم اكتشاف ميزات جديدة في أول خمسة إصدارات iOS 12.4 التجريبية، لذلك ليس من الواضح تمامًا ما سيأتي في التحديث، من الممكن أن يركز التحديث على ميزة غير متوفرة بعد - بطاقة Apple. تخطط
اقرأ المزيد
بوكيمون-جو

لعبة بوكيمون جو تحقق 2.6 مليار دولار خلال 3 سنوات

كانت حديث العالم عقب إطلاقها ببضعة أشهر، حتى تسببت في حوادث في بعض الدول، وبعد 3 سنوات من طرحها عبر الهواتف المحمولة، كشف تقرير حديث عن أن لعبة بوكيمون جو حققت إيرادات بقيمة 2.6 مليار دولار منذ إطلاقها قبل 3 سنوات، ويأتى أكثر من نصفها من الولايات المتحدة واليابان فقط. وبحسب موقع الإحصائيات "sensor tower" الأمريكى، فإن الأرقام التي حققتها بوكيمون جو تجعلها ثاني أنجح لعبة من حيث الإيرادات مقارنةً بكل ألعاب "الموبايل" الناجحة التي سبقتها مثل Candy Crush Saga وClash Royale.
البيان-الصحفي-الخاص ب OPPO

OPPO تكشف النقاب عن أول كاميرا مخفية تحت الشاشة

أعلنت "أوبو" عن تقنية "الكاميرا المخفية تحت الشاشة"، تلك التكنولوجيا المبتكرة الجديدة التي تتيح للمستخدمين تجربة فريدة للشاشة الكاملة، من خلال هاتف متكامل تتوافر فيه كل الخصائص والتقنيات الحديثة التي تجعله الاختيار الأول بين الهواتف الذكية حول العالم. وتعد تقنية الكاميرا المخفية تحت الشاشة خطوة مهمة نحو تطوير كاميرات الهواتف المحمولة، حيث تستطيع الكاميرا اجتذاب أكبر قدر ممكن من الضوء لضمان أجمل وأنقى الصور، مع الحصول على صورة كاملة، بالإضافة إلى إجراء مكالمات الفيديو، وإلغاء قفل الهاتف باستخدام صورة الوجه وعرض المحتوى على شاشة كاملة.
realme-3-pro

باع 1000 هاتف في 5 قائق.. السر وراء Realme 3 Pro

أطلقت شركة realme الرائدة في مجال الهواتف الذكية، هاتف realme 3 Pro بمواصفات تجمع ما بين الأداء القوي والتصميم المستوحى من سباق الدراجات النارية لومان، والذي يتميز بألوانه المتدرجة، ويعتبر الهاتف الأول من نوعه في تلك الفئة السعرية الذي يأتي بمعالج ثماني النواة Qualcomm Snapdragon 710 بالإضافة إلى بطارية ضخمة بسعة 4045 مللي أمبير وشاحن فلاش VOOC 3.0 السريع الموجود بداخل العلبة. ومع بدء عمليات بيع هاتف realme 3 Pro نسخة الـ 4+64 جيجابايت على موقع جوميا، نفذت 1000 وحدة من الجهاز في 5 دقائق فقط.
اقرأ المزيد من الأخبار
فيسبوك

مسئول بـ«أبل» للمستخدمين: احذفوا فيسبوك

قدم أحد مؤسسي شركة أبل ستيف وزنياك، بعض النصائح لمعظم مستخدمي موقع فيسبوك: احذف حسابك. قال المليونير، الذي شارك في تأسيس أبل مع ستيف جوبز، مؤخرًا إن عدم وجود خصوصية عليه هو مصدر قلقه الرئيسي. قال وزنياك: "هناك العديد من أنواع الأشخاص المختلفة على فيسبوك، وبعض مزايا فيسبوك تستحق خسارة الخصوصية. لكن بالنسبة للكثيرين مثلي، التوصية هي بالنسبة لمعظم الناس، لا بد من التخلص من حسابات الفيسبوك الخاصة بهم". حذف وزنياك حسابه على فيسبوك في مارس 2018، بعد فترة وجيزة من نشر الأخبار حول فضيحة شركة كامبريدج أنالاتيكا، أثناء حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
google-gmail

جي ميل يفعّل خاصية الوضع الليلي لنظام أندرويد

يبدو أن الوضع الليلي سيكون أهم ميزة ضمن أنظمة التشغيل للأجهزة الحديثة لعام 2019؛ لذا لم يقتصر الأمر على أن نظامي أندرويد وiOS يقدمان تلك الخاصية على النظام بأكمله، بل إن جوجل وأبل مشغولتان أيضًا بالعمل على إضافة سمة الوضع الليلي لجميع تطبيقات الهواتف الخاصة بهما. يعد بريد جي ميل الإلكتروني من جوجل هو التطبيق الأحدث في إضافة تلك الميزة لنظام أندرويد، لكن لم يتم تفعيل تلك الخاصية حتى الآن، ولا يزال العمل مستمرا عليها، على الرغم من أن الخاصية تظهر بشكل عشوائي للأشخاص الذين يشغلون أحدث إصدار من التطبيق.
شركة-أبل

ارتفاع سعر آيفون 11 المقرر إطلاقه سبتمبر المقبل

ينتظر العديد من مالكي هواتف آيفون، إطلاق الإصدار الجديد من آيفون 11. لكن خلال الفترة الأخيرة؛ تكاثرت التسريبات حول الجهاز كلما اقترب الموعد المحدد من نزوله. فمن ناحية، انتشرت الشائعات حول تصميم الجهاز التقليدي. ومن ناحية أخرى؛ ارتفاع سعره الجنوني والذي قد يخفض مبيعاته في السوق، الأمر الذي سيودي بحياة الشركة بأكملها. يمكن أن ترفع أبل أسعار هواتف الجيل التالي الخاص بها وهو آيفون 11، بما يصل إلى 300 جنيه إسترليني أو 435 جنيها إسترلينيا للطراز الأعلى من حيث المواصفات.
أبل

تصميم آيفون 11.. لو كان جوبز حيًا لطرد موظفي الشركة

يعيش محبو هواتف آيفون حالة من الترقب والانتظار، وتسريبات تتصاعد وتيرتها كلما اقترب سبتمبر، موعد إعلان آبل عن أحدث أجهزتها. تدور تكهنات كثيرة حول آيفون 11 المنتظر، أبرزها حول كاميرات خلفية ثلاثية تميز الجهاز وتمنحه ذكاء غير مسبوق. الرؤية الليلية والواقع المعزز AR أبرز ما ستضيفه تلك الكاميرا، إن صحت الأقاويل. باتت التكهنات حول الكاميرا الثلاثية أقرب للواقع من الخيال، لا سيما بتسريبات قدمتها جهات مصنعة لحافظات جلدية وبلاستيكية (كفرات) اعتمدت فيها التصميم الثلاثي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org