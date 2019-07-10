تحذير.. هواتف أبل معرضة للتدمير بدون التحديث الأخير

تحرير:التحرير ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

أبل

نشر موقع "ماك رامورز" التقني المتخصص في أخبار شركة "آبل" تقريرا، يؤكد فيه ضرورة قيام مستخدمي هواتف أبل وأجهزتها المختلفة، بتحديث إصدار IOS الأخير وهو تحديث أمني جديد لنظام التشغيل، والذي يعالج ثغرة خطيرة في نظام التشغيل، وذلك بعدما طالبت شركة "آبل" الأمريكية جميع مستخدمي نظام تشغيل "آي أو إس" الخاص بهواتف "آيفون" بضرورة تحديث نظام تشغيلهم فورا، حتى لا يسقطوا ضحية تلك الثغرة الخطيرة، وطالب الموقع المستخدمين بضرورة تحديث نظام تشغيلهم، حتى لا يسقطوا ضحية تلك الثغرة الخطيرة، التي تتمثل في ظهور رسائل "خبيثة مشوهة" في هاتف آيفون.

وأوضح التقرير أن بداية ظهور تلك الثغرة كان في 13 مايو الماضي، لذلك فإن التحديث الجديد يجعل مستخدمي "آيفون" في أمان. وحتى الآن لم يتم اكتشاف ميزات جديدة في أول خمسة إصدارات iOS 12.4 التجريبية، لذلك ليس من الواضح تمامًا ما سيأتي في التحديث، من الممكن أن يركز التحديث على ميزة غير متوفرة بعد - بطاقة Apple. تخطط