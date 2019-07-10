محافظ القليوبية يهنئ شبين القناطر: الأولى بالتعديات

تحرير:علاء النجار ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م

تعديات - صورة أرشيفية

قال الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، إن مركز شبين القناطر حصل على المركز الأول في التعديات على الأراضي الزراعية، مضيفا: "نهنئ شبين القناطر بوصولها للمركز الأول في التعديات"، وعنّف المسئولين بسبب التراخي في مواجهة التعديات في كافة أنحاء المحافظة. جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور أحمد عواد السكرتير العام واللواء حمدى الحشاش السكرتير المساعد واللواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور وبعض وكلاء الوزارات ورؤساء المدن والأحياء وممثلى مديريات الخدمات.

وأضاف المحافظ، أن الحكومة بصدد إصدار اللائحة التنفيذية للتصالح في المخالفات، وبذلك ينتهي عهد الأعذار ولابد من مواجهة أي مخالفات أو تعديات، موضحًا أن تقنين التعديات على أملاك الدولة تشهد بطئا في الإجراءات، مؤكدًا أن العمل يتطلب الإسراع في الإجراءات مع مراعاة الدقة والحرص. ووجه إنذارا شديد اللهجة لغير