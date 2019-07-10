أنجلينا جولي بـ«قميص نوم» في باريس (صور)

تحرير:التحرير ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

أنجلينا جولي

النجمة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولي دائمًا تخطف أنظار محبيها وعدسات المصورين بإطلالات جذابة وأنيقة، وفعلتها هذه المرة في أثناء وجودها في العاصمة الفرنسية باريس، حيث ارتدت "جولي" البالغة من العمر 43 عاما، صباح الثلاثاء، فستانا طويلا بدون أكمام باللون الأبيض المخطط بخطوط رفيعة سوداء اللون، وانتعلت حذاءً باللون الأسود، وحملت شالا من الصوف باللون الأبيض على ذراعيها، ووضعت لمسات من المكياج الرقيق الهادئ، بالإضافة إلى أن "أنجلينا" قامت بتصفيف شعرها بشكل مريح لينسدل على كتفيها وظهرها.

وبنهاية اليوم، ظهرت أنجلينا جولي في باريس من أجل تصوير أجدد إعلانات ماركة العطور التي تعمل سفيرة لها "غيرلان- Guerlain" مرتدية "قميص نوم" لونه عاجيّ، تزينت حوافه بالتطريزات الحريرية. وانتشرت الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنجمة الأمريكية أنجلينا جولي، وهي تطل بقميص نوم من شرفة منزل في باريس، حيث