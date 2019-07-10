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أنجلينا جولي بـ«قميص نوم» في باريس (صور)

تحرير:التحرير ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م
أنجلينا جولي
أنجلينا جولي
النجمة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولي دائمًا تخطف أنظار محبيها وعدسات المصورين بإطلالات جذابة وأنيقة، وفعلتها هذه المرة في أثناء وجودها في العاصمة الفرنسية باريس، حيث ارتدت "جولي" البالغة من العمر 43 عاما، صباح الثلاثاء، فستانا طويلا بدون أكمام باللون الأبيض المخطط بخطوط رفيعة سوداء اللون، وانتعلت حذاءً باللون الأسود، وحملت شالا من الصوف باللون الأبيض على ذراعيها، ووضعت لمسات من المكياج الرقيق الهادئ، بالإضافة إلى أن "أنجلينا" قامت بتصفيف شعرها بشكل مريح لينسدل على كتفيها وظهرها.
وبنهاية اليوم، ظهرت أنجلينا جولي في باريس من أجل تصوير أجدد إعلانات ماركة العطور التي تعمل سفيرة لها "غيرلان- Guerlain" مرتدية "قميص نوم" لونه عاجيّ، تزينت حوافه بالتطريزات الحريرية. وانتشرت الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنجمة الأمريكية أنجلينا جولي، وهي تطل بقميص نوم من شرفة منزل في باريس، حيث
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أمل-رزق

ابنة أمل رزق تتعرض لحادث مروع..والدتها تهاجم النقابة

كشفت الفنانة أمل رزق عن تعرض ابنتها الفنانة الشابة لمى كتكت، وأصدقائها لحادث سير مروع، موضحة أنها في المستشفى حاليا وحالتها حرجة للغاية، وهاجمت "رزق" نقابة المهن التمثيلية التي يترأسها الفنان الدكتور أشرف زكي بسبب عدم مساندتها في محنتها حتى الآن، خاصة أن ابنتها هي الأخرى عضوة بالنقابة. وكتبت أمل رزق عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صباح اليوم الأربعاء: "إلى كل الناس الجدعة اللي بتحبني.. بنتي وأصحابها عملوا حادثة موت وحاليا في المستشفى وكعادة النقابة لم تفعل شيئا وبنتي لوحدها وبطولها، ربنا فوق الكل وحمينا".
ريب-تورن (2)

وفاة الأمريكي ريب تورن الحاصل على جائزة «إيمي»

ذكرت تقارير إعلامية، صباح اليوم الأربعاء، أن الممثل الأمريكي ريب تورن، الحاصل على جائزة إيمي، توفي ليلة أمس الثلاثاء، عن عمر 88 عاما، وقالت عائلته لمجلة "هوليوود ريبورتر" ووسائل إعلام أخرى، إن «تورن» توفي بهدوء في منزله، ولم يتم الإفصاح عن سبب الوفاة، لكن الممثل الأمريكي كان محاطا لحظة وفاته ببناته وزوجته، الممثلة إيمي رايت. وريب تورن هو ممثل ومخرج أفلام، حصل على جوائز عديدة خلال مشواره الفني، من بينها جائزة المسرح العالمي عام 1959، كما ترشح لجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن فيلم "Cross Creek" عام 1983.
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أحمد فلوكس يرد على شائعات انفصاله عن هنا شيحة (صور)

نشر الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، مجموعة من الصور لأصدقائه وأحبابه الداعمين له فى مشواره، ومن بينهم صورة مع زوجته الفنانة هنا شيحة، ليأتي ذلك ردا ضمنيا منه على الأخبار المتداولة بشأن انفصال الثنائي. وعلق قائلًا: "دول القلوب الطاهرة اللي باشكر ربنا عليهم.. الحبايب والأقارب والأصدقاء والأخوات اللي داعمين ليا في حياتي وفي شغلي طول الوقت.. وفي ناس تانية كتير بس للأسف مش لاقي صور ليهم.. ربنا يخليكو ليا.. ونجاح دوري في الممر، باهدي ليكم ولأبويا لأنكم كنتو سبب فيه لدعمكم وحبكم ليا.. هذه هي معنى القلوب الطاهرة".
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محمد-رمضان (6)

شاهد.. محمد رمضان مع سعد لمجرد أمام برج إيفل

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الثلاثاء، صورة جمعته بالمطرب المغربي سعد لمجرد في العاصمة الفرنسية باريس، وهي مأخوذة من كليب الأغنية التي يقدمانها معًا. وظهر رمضان في الصورة جالسًا على سيارة، وإلى جواره لمجرد، ومن خلفهما برج إيفل، وعلق على الصورة قائلا: "(انساي) قريبا .. الأسطورة والمعلم". ومن المقرر أن تطرح الأغنية قريبًا، لكن لم يحدد موعد معين لذلك، وقد تأخرت تلك الأغنية كثيرًا بسبب المشكلات التي واجهت النجم المغربي مؤخرًا.
أنجلينا-جولي

شاهد.. أنجلينا جولي تعلن الحرب في Maleficent 2

طرحت استوديوهات شركة والت ديزني، تريلر فيلم Maleficent: Mistress of Evil، الذي تقوم ببطولته النجمة العالمية إنجلينا جولي، والذي يعد الجزء الثاني من فيلم Maleficent، المعروض عام 2014، وحقق نجاحًا مذهلا حول العالم. ووصلت مدة التريلر إلى أكثر من دقيقتين، كانت كافية لإثارة حماس الجمهور، الذي يتشوف إلى مشاهدة جزء لا يقل في المستوى عن سابقه، كما بدا من الإعلان الرسمي للفيلم، (المستوحى من القصة الكلاسيكية الشهيرة "سنووايت") أن تكلفته ستتجاوز سابقه أيضًا، كما تركت الفنانة إيل فانينج التي تلعب دور الأمير الصغيرة، انطباعًا جيدًا من خلال التريلر.
أنجلينا جولي

التايمز تضم أنجلينا جولي للكتابة عن قضايا اللاجئين

أعلن إدوارد فيلسينثال رئيس تحرير مجلة "التايمز" الأمريكية، عن تعيين النجمة العالمية أنجلينا جولي بالمجلة كمحررة مساهمة بدايةً من الأربعاء الماضي، على أن تظهر الموضوعات المحررة من قبلها بشكل شهري. وتابع "فيلسينثال" خلال تصريحاته أن موضوعات "جولي" من المقرر أن تتركز على حقوق الإنسان، وقضايا التهجير، ويعد هذا استغلالا من المجلة للنجمة العالمية نظرًا لخبرتها في العمل بالأمم المتحدة، لمدة 18 سنة، كما أنها خلال السبع سنوات الأخيرة كانت مبعوثة المنظمة لشؤون اللاجئين.
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