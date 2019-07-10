لعبة بوكيمون جو تحقق 2.6 مليار دولار خلال 3 سنوات

تحرير:التحرير ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

بوكيمون

كانت حديث العالم عقب إطلاقها ببضعة أشهر، حتى تسببت في حوادث في بعض الدول، وبعد 3 سنوات من طرحها عبر الهواتف المحمولة، كشف تقرير حديث عن أن لعبة بوكيمون جو حققت إيرادات بقيمة 2.6 مليار دولار منذ إطلاقها قبل 3 سنوات، ويأتى أكثر من نصفها من الولايات المتحدة واليابان فقط. وبحسب موقع الإحصائيات "sensor tower" الأمريكى، فإن الأرقام التي حققتها بوكيمون جو تجعلها ثاني أنجح لعبة من حيث الإيرادات مقارنةً بكل ألعاب "الموبايل" الناجحة التي سبقتها مثل Candy Crush Saga وClash Royale.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف الإيرادات كان من متجر بلاي ستور، أي بنسبة 54% وما مقداره 1.43 مليار دولار، بينما الباقي 1.22 مليار دولار من متجر أبل. ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن تصل عائدات اللعبة إلى 3 مليارات دولار بحلول نهاية العام الجاري. وبلغت عائدات ألعاب الفيديو في عام 2018 ذروة جديدة