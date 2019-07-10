لو بتعلمي ابنك سباحة.. اعرفي أعراض الغرق الجاف

أهم شيء هو مراقبة أعراض الغرق الجاف بعناية بعد النزول إلى الماء، حيث تحدث الأعراض الدقيقة.. دعوة للمساعدة في حالات الطوارئ

تحرير:مي فؤاد ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

الغرق

عندما يسقط طفل أو شخص بالغ في الماء، فمن الطبيعي أن يبتلع الماء، ما يجعله في حالة ذعر، وبمجرد أن يتم إنقاذ الشخص من الماء، يفترض معظمنا أن الخطر قد انتهى. عندما تدخل كمية من الماء فى الرئتين بالخطأ، تتراكم السوائل داخل القصبة الهوائية وتسبب حدوث ما يسمى بـ"الوذمة الرئوية"، ما يؤدي إلى إعاقة التنفس لدى الشخص المصاب وانخفاض نسبة الأكسجين في أعضاء الجسم وأنسجته، وهو ما يعرف باسم "الغرق الجاف"، ورغم أن هذا ليس مصطلحا طبيا أو تشخيصيا، يصف الأطباء هذه الظاهرة بأنها "متلازمة ما بعد الغمر"، وعلى الرغم من أنها نادرة، فإنها تحدث بالفعل.

يحدث الغرق الجاف بشكل رئيسي عند الأطفال، على الرغم من أن 95%من الأطفال يخرجون من الماء بشكل طبيعي بعد الانزلاق تحت الماء دون قصد، فمن المهم أن تكون متيقظا وعلى دراية بأعراض الغرق الجاف التي يمكن أن تحدث بمجرد خروج طفلك إلى البر، فالغرق الجاف هو حالة طبية طارئة تتطلب عناية فورية. الغرق الجاف مقابل الغرق