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لو بتعلمي ابنك سباحة.. اعرفي أعراض الغرق الجاف

أهم شيء هو مراقبة أعراض الغرق الجاف بعناية بعد النزول إلى الماء، حيث تحدث الأعراض الدقيقة.. دعوة للمساعدة في حالات الطوارئ
تحرير:مي فؤاد ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م
الغرق
الغرق
عندما يسقط طفل أو شخص بالغ في الماء، فمن الطبيعي أن يبتلع الماء، ما يجعله في حالة ذعر، وبمجرد أن يتم إنقاذ الشخص من الماء، يفترض معظمنا أن الخطر قد انتهى. عندما تدخل كمية من الماء فى الرئتين بالخطأ، تتراكم السوائل داخل القصبة الهوائية وتسبب حدوث ما يسمى بـ"الوذمة الرئوية"، ما يؤدي إلى إعاقة التنفس لدى الشخص المصاب وانخفاض نسبة الأكسجين في أعضاء الجسم وأنسجته، وهو ما يعرف باسم "الغرق الجاف"، ورغم أن هذا ليس مصطلحا طبيا أو تشخيصيا، يصف الأطباء هذه الظاهرة بأنها "متلازمة ما بعد الغمر"، وعلى الرغم من أنها نادرة، فإنها تحدث بالفعل.
يحدث الغرق الجاف بشكل رئيسي عند الأطفال، على الرغم من أن 95%من الأطفال يخرجون من الماء بشكل طبيعي بعد الانزلاق تحت الماء دون قصد، فمن المهم أن تكون متيقظا وعلى دراية بأعراض الغرق الجاف التي يمكن أن تحدث بمجرد خروج طفلك إلى البر، فالغرق الجاف هو حالة طبية طارئة تتطلب عناية فورية. الغرق الجاف مقابل الغرق
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السمنة-في-النساء

دراسة: النساء على شكل كمثرى أكثر صحة من شكل التفاحة

السمنة مشكلة كبيرة تهدد النساء حول العالم، خاصة إن كانت الدهون تتجمع في منطقة الخصر، وكشفت دراسة أن النساء ذوات الجسم على شكل تفاحة في الغالب يعانين من نوبات قلبية وسكتات دماغية مثل النساء اللاتي لديهن أجسام على شكل الكمثرى. ويقول العلماء إن تخزين الدهون حول المعدة يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب، حتى عند النساء اللاتي يتمتعن بجسم رشيق ومناسب، وذلك لأن الدهون يتم تجمعها حول الأعضاء الرئيسية مثل الكبد والبنكرياس، وتطلق المواد الكيميائية الضارة في الدم التي يمكن أن تسبب أمراض القلب.
طماطم (2)

دراسة: الطماطم تحمي من سرطان البروستاتا

عند الحديث عن الأمراض ستجد أنك تسرد أشكاله المختلفة دون تصنيفها إلى أمراض تصيب الرجال وأخرى تصيب النساء، ولكن عند التحدث عن سرطان الثدي فبنسبة كبيرة تصيب النساء، وبالنسبة لسرطان البروستاتا فالرجال هم الأكثر عرضة للإصابة به، ويعتبر من الأمراض الشائعة حول العالم في الآونة الأخيرة، وبالرغم من أنه غير معروف الأسباب حتى الآن، إلا أن هناك بعض التغييرات البسيطة في أسلوب الحياة التي تخفف من الخطورة، فطعام واحد ربما يحمي ملايين الرجال من سرطان البروستاتا، نقلًا عن "express".
تأثير الطلاء على الصحة

تشوهات الأجنة.. تعرف على مخاطر رائحة الدهانات

طبيعة البشر متغيرة دائمًا، فربما تستيقظ ذات يوم تقرر تغيير ديكور منزلك بالكامل، بداية من شراء ستائر جديدة وأنتيكات رائعة إلى تغيير ألوان الطلاء، إذا كنت تحب الألوان الباستيل فيمكنك تغيير طلاء غرفتك إلى البيبي بلو أو البينك أو الأصفر، كل ذلك له تأثير رائع عليك وعلى حالتك المزاجية، ولكن الطلاء قد يتسبب في كثير من الأمراض في كثير من الأحيان، لذا احرص على التهوية الجيدة في المنزل من خلال فتح النوافذ والابتعاد وتغطية الطعام جيدًا، نقلًا عن "healthline".
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