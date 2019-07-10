لو بتعلمي ابنك سباحة.. اعرفي أعراض الغرق الجاف

أهم شيء هو مراقبة أعراض الغرق الجاف بعناية بعد النزول إلى الماء، حيث تحدث الأعراض الدقيقة.. دعوة للمساعدة في حالات الطوارئ
عندما يسقط طفل أو شخص بالغ في الماء، فمن الطبيعي أن يبتلع الماء، ما يجعله في حالة ذعر، وبمجرد أن يتم إنقاذ الشخص من الماء، يفترض معظمنا أن الخطر قد انتهى.
عندما تدخل كمية من الماء فى الرئتين بالخطأ، تتراكم السوائل داخل القصبة الهوائية وتسبب حدوث ما يسمى بـ"الوذمة الرئوية"، ما يؤدي إلى إعاقة التنفس لدى الشخص المصاب وانخفاض نسبة الأكسجين في أعضاء الجسم وأنسجته، وهو ما يعرف باسم "الغرق الجاف"، ورغم أن هذا ليس مصطلحا طبيا أو تشخيصيا، يصف الأطباء هذه الظاهرة بأنها "متلازمة ما بعد الغمر"، وعلى الرغم من أنها نادرة، فإنها تحدث بالفعل.
يحدث الغرق الجاف بشكل رئيسي عند الأطفال، على الرغم من أن 95%من الأطفال يخرجون من الماء بشكل طبيعي بعد الانزلاق تحت الماء دون قصد، فمن المهم أن تكون متيقظا وعلى دراية بأعراض الغرق الجاف التي يمكن أن تحدث بمجرد خروج طفلك إلى البر، فالغرق الجاف هو حالة طبية طارئة تتطلب عناية فورية.
الغرق الجاف مقابل الغرق
يحدث الغرق الجاف بشكل رئيسي عند الأطفال، على الرغم من أن 95%من الأطفال يخرجون من الماء بشكل طبيعي بعد الانزلاق تحت الماء دون قصد، فمن المهم أن تكون متيقظا وعلى دراية بأعراض الغرق الجاف التي يمكن أن تحدث بمجرد خروج طفلك إلى البر، فالغرق الجاف هو حالة طبية طارئة تتطلب عناية فورية.
الغرق الجاف مقابل الغرق الثانوي
الغرق الجاف والغرق الثانوي كلاهما نتيجة الإصابات التي تحدث تحت الماء، فيحدث الغرق الجاف في أقل من ساعة بعد ابتلاع الماء، لكن الغرق الثانوي، وهو أمر نادر الحدوث، فقد يحدث حتى 48 ساعة بعد ابتلاع الماء.
ينتج الغرق الثانوي عن المياه التي تتراكم في الرئتين، بما يشبه إلى حد بعيد ما نعدّه غرقا حقيقيا؛ لأنه يشمل امتلاء الرئة بالماء، ليسبب صعوبات في التنفس. ولكل من الغرق الجاف والغرق الثانوي تداعيات صحية خطيرة يمكن أن تكون قاتلة.
أعراض الغرق الجاف
يجب أن تلاحظ علامات التحذير من الغرق الجاف خلال ساعة واحدة بعد الخروج من الماء.
- الغرق الجاف يؤدي إلى إغلاق الأحبال الصوتية فوق القصبة الهوائية، ويسمى هذا التأثير "تشنج الحنجرة"، وقد يكون تشنج الحنجرة خفيفا، ما يتسبب في صعوبة التنفس، أو قد يكون شديدا، ما يمنع أي أكسجين من الدخول إلى الرئتين أو الخروج منهما.
- صعوبة في التنفس أو التحدث.
- التهيج أو السلوك المضطرب.
- السعال.
- ألم في الصدر.
- انخفاض الطاقة أو النعاس.
إذا كان طفلك يواجه صعوبة في التنفس، فقد لا يتمكن من التحدث أو التعبير عن أعراضه؛ لهذا السبب من المهم مراقبة الطفل بعناية بعد تعرضه للانزلاق في الماء للتأكد من أنه يتنفس بشكل طبيعي.
علاج الغرق الجاف
حاول أن تُبقي الطفل هادئا طوال فترة تشنج الحنجرة، فالحفاظ على الهدوء يمكن أن يساعد عضلات القصبة الهوائية على الاسترخاء بسرعة أكبر.
بمجرد وصول الإسعاف، سيقومون بإدارة العلاج في مكان الحادث، وقد يشمل ذلك التنفس الصناعي إذا توفي شخص ما بسبب نقص الأكسجين.
بمجرد أن يكون الطفل مستقرا، سيتم نقله إلى المستشفى للفحص الشامل. وتتطلب أعراض الغرق الجاف بعد حادث الغمر مراقبة طبية للتأكد من أن التنفس يحدث بشكل طبيعي واستبعاد الحالات الأخرى، مثل الغرق الثانوي أو الالتهاب الرئوي الجرثومي.
قد يكون من الضروري إجراء أشعة سينية على الصدر أو التقييم من قبَل إخصائي رئوي لامتصاص الماء في الرئتين.
الوقاية من الغرق الجاف
الغرق الجاف هو نوع من الغرق، وهو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة بين الأطفال الصغار، لكن يمكنك تقليل فرص الغرق عن طريق بذل قصارى جهدك لمنع حوادث المياه تماما.
في حالة الأطفال الذين تبلغ أعمارهم عامين أو أقل، فإن أي نوع من الغرق يمثل خطورة كبيرة، حتى لو ظل الطفل تحت الماء لمدة دقيقة أو دقيقتين فقط.
يجب الاهتمام بالإشراف على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات في أي جسم مائي، وهذا يشمل حوض الاستحمام.
يجب ألا يسبح الأطفال دون سن 4 سنوات بدون مساعدة.
يجب على الطفل تعلُّم السباحة لأنها تجعل الجسم أكثر صحة ولياقة، وحتى يتعلم الطفل الطريقة الصحيحة لممارسة السباحة ولا يتعرض لمخاطر الغرق، فأهم شيء هو مراقبة أعراض الغرق الجاف بعناية بعد النزول إلى الماء.
اقرأ أيضا: الإسهال.. مياه حمامات السباحة ليست آمنة لطفلك