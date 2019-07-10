السجن 10 سنوات لـ«مزوّر حكم الإدارية» في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالوهاب ووليد عبدالمنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الأربعاء، بمعاقبة شاب، في العقد الرابع من عمره، بالسجن لمدة عشر سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 2446 جنايات ههيا لسنة 2018، بالاشتراك مع آخر في تزوير حُكم تابع للمحكمة الإدارية العليا، بالإضافة إلى استمارة صرف راتب شهري منسوب صدورها للإدارة التعليمية بمركز ومدينة ههيا، وذلك سعيًا منه للتعيين في الإدارة التعليمية.

تعود تفاصيل القضية إلى مطلعَّ العام المُنقضي، عندما أقدمَّ المدعو «م.ش.ع.م» شاب في نهاية العقد الرابع من العمر، وهوَّ ليس من أرباب الوظائف العمومية، على الاشتراك مع آخر، مجهول الهوية، في ارتكاب وتزوير مُحررين رسميين، أحدهما عبارة عن حكم منسوب للمحكمة الإدارية بالشرقية، حمل رقم 6642 لسنة