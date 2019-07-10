أنشيلوتي عن الصفقة التبادلية المحتملة: لن يحدث

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

كارلو أنشيلوتي

كشف كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي، عن حقيقة الصفقة التبادلية المحتملة مع إنتر ميلان، بضم فريق الجنوب ماورو إيكاردي، مهاجم النيراتزوري، مقابل رحيل لورينزو إنسيني إلى إنتر ميلان، خلال الميركاتو الجاري. وردا على سؤال عن إمكانية حدوث ذلك، قال أنشيلوتي لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، اليوم الأربعاء: "لا، لن يحدث، فإنسيني هو قائد نابولي ونحن جميعا سعداء بوجوده هنا. وبالنسبة للوزانو فهو لاعب مختلف عن إيكاردي، فأحدهما مهاجم صريح بينما الآخر يمكنه اللعب في أي مكان. نحن مهتمون بالكثير من اللاعبين، لكن المشكلة أن العديد من الأندية الأخرى تريدهم أيضا".

وحول التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز، نجم ريال مدريد، قال أنشيلوتي: "لا أعرف إذا كان سينضم إلينا أم لا، لكننا نأمل في ذلك. أعرف خاميس جيدا، يمكنه اللعب في جميع أنحاء خط الوسط، وفي ريال مدريد اعتدت على استخدامه لاعبَ وسط أيسر، وفي اليمين أيضا بجانب المنتصف، ومكانه لا يمثل لي مشكلة، لأنه سريع وقابل

وحول التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز، نجم ريال مدريد، قال أنشيلوتي: "لا أعرف إذا كان سينضم إلينا أم لا، لكننا نأمل في ذلك. أعرف خاميس جيدا، يمكنه اللعب في جميع أنحاء خط الوسط، وفي ريال مدريد اعتدت على استخدامه لاعبَ وسط أيسر، وفي اليمين أيضا بجانب المنتصف، ومكانه لا يمثل لي مشكلة، لأنه سريع وقابل للتأقلم، فهو يلعب في العديد من الأماكن".



وتابع مدرب ريال مدريد وبايرن ميونيخ السابق: "بالنسبة للقميص رقم 10، فالشيء المهم هو أن يرتدي (خاميس) القميص الأزرق، أما رقمه فغير مهم، ومع ذلك فالأمر يحتاج للصبر والوقت".



وعن موسمه الأول مع البارتينوبي، قال كارلو أنشيلوتي: "وجدت نفسي هنا مع الفريق والمدينة، كان عامًا من التكيف، ونريد أن نكون قادرين على حصد أفضل النتائج".