رياضة

أنشيلوتي عن الصفقة التبادلية المحتملة: لن يحدث

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١١ م
كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي
كشف كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي، عن حقيقة الصفقة التبادلية المحتملة مع إنتر ميلان، بضم فريق الجنوب ماورو إيكاردي، مهاجم النيراتزوري، مقابل رحيل لورينزو إنسيني إلى إنتر ميلان، خلال الميركاتو الجاري. وردا على سؤال عن إمكانية حدوث ذلك، قال أنشيلوتي لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، اليوم الأربعاء: "لا، لن يحدث، فإنسيني هو قائد نابولي ونحن جميعا سعداء بوجوده هنا. وبالنسبة للوزانو فهو لاعب مختلف عن إيكاردي، فأحدهما مهاجم صريح بينما الآخر يمكنه اللعب في أي مكان. نحن مهتمون بالكثير من اللاعبين، لكن المشكلة أن العديد من الأندية الأخرى تريدهم أيضا".
وحول التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز، نجم ريال مدريد، قال أنشيلوتي: "لا أعرف إذا كان سينضم إلينا أم لا، لكننا نأمل في ذلك. أعرف خاميس جيدا، يمكنه اللعب في جميع أنحاء خط الوسط، وفي ريال مدريد اعتدت على استخدامه لاعبَ وسط أيسر، وفي اليمين أيضا بجانب المنتصف، ومكانه لا يمثل لي مشكلة، لأنه سريع وقابل
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بعد فضيحة الاعتذار.. وائل جمعة يهين لاعبي المنتخب

فتح وائل جمعة، مدافع المنتخب الوطني والنادي الأهلي، النار على لاعبي الفراعنة، بعد الإعلان المستفز الذي تم تداوله منذ ساعات، عقب توديع الفراعنة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة. الإعلان ظهر فيه السداسي (أحمد المحمدي، محمود علاء، محمود تريزيجيه، طارق حامد، أحمد حسن كوكا، نبيل عماد دونجا)، وهم يقدمون اعتذارًا للجماهير بعد الخروج من "كان" 2019، إذ قال السداسي: «بصوا إحنا ممكن نديكم حجج السنين، وممكن نقول الحكام، وإنتم عارفين، بس أسلم حاجة نعتذر، آسفين».
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مدرب مدغشقر: مواجهة تونس لها حسابات خاصة

أكد نيكولا ديبوي، المدير الفني الفرنسي لمنتخب مدغشقر، تقديره للمنتخب التونسي، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم الأربعاء، فى استاد السلام، قبل انطلاق مباراة منتخب مدغشقر أمام نسور قرطاج، غدا الخميس، في الساعة التاسعة مساءً، ضمن مباريات دور الـ8 بمنافسات كأس الأمم الإفريقية 2019. وأضاف مدرب مدغشقر: "المباراة غدا لها حسابات خاصة، فالمنتخب التونسى من الفرق القوية التي تلعب كرة هجومية، بالإضافة إلى نجاحه في الإطاحة بمنتخب قوي مثل المنتخب الغاني، ولديهم الطموح لبلوغ الدور قبل النهائى".
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فضيحة جديدة للاعبي المنتخب.. أول اعتذار مدفوع الأجر

لم تمر سوى أيام قليلة على الخروج المهين للمنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت الماضي على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة، ما تسبب في بكاء وحسرة وغضب الجماهير المصرية في ليلة خروج المنتخب، حتى خرج لاعبو الفراعنة واستفزوا الجماهير المصرية من جديد، من خلال ظهورهم في إعلان أذيع منذ ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي.
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سكاي: إنتر يقترب من حسم صفقة لوكاكو

يستعد مسؤولو نادي إنتر الإيطالي للسفر إلى بريطانيا هذا الأسبوع، من أجل إجراء مباحثات مع مانشستر يونايتد حول إمكانية ضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ويعاني إنتر من ضغوطات كبيرة لإتمام تلك الصفقة، حيث يتوجب على النيراتزوري رفع قيمة العرض المقدم بعدما أبدى يوفنتوس أيضًا اهتمامًا بضم لوكاكو، وذلك في الوقت الذي يرغب فيه مانشستر يونايتد الحصول على 75 مليون جنيها إسترلينيا للموافقة على رحيل مهاجمه البلجيكي، الذي يتواجد في الوقت الحالي مع الفريق في فترة الإعداد للموسم الجديد.
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ديبالا يحسم موقفه من البقاء في يوفنتوس

حسم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا موقفه من الرحيل إلى صفوف إنتر الإيطالي هذا الصيف، حيث أشارت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية اليوم الثلاثاء، إلى إخبار ديبالا للسيدة العجوز برغبته في الاستمرار في صفوف الفريق الموسم المقبل تحت قيادة المدرب الجديد ماوريسيو ساري، حيث يشعر بأنه سيكون له دور كبيرًا في المشروع المقبل للفريق، لينهي الجدل بالتالي حول احتمالية انتقاله إلى صفوف إنتر، خاصة أن الكثير من التقارير انتشرت مؤخرًا حول رغبة إنتر ويوفنتوس في الدخول في صفقة تبادلية بين ديبالا والمهاجم الأرجنتيني الآخر ماورو إيكاردي
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سولسكاير يحدد بديل بوجبا في مانشستر يونايتد

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، أن ناديي ريال مدريد ويوفنتوس، يتأهبان للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، هذا الصيف، ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن مانشستر يونايتد بات قريبًا من فتح الباب أمام رحيل بوجبا في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث ذكرت تقارير بريطانية أن بوجبا لا يريد خوض فترة الإعداد للموسم الجديد مع مانشستر يونايتد، وسيتقدم بطلب رسمي للرحيل، إذا لم يوافق المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير على خروجه من أولد ترافورد.
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نجم ريال مدريد سلاح الملكي لضم ماني

كشفت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن نادي ريال مدريد الإسباني، يخطط للحصول على خدمات السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول في الميركاتو الصيفي الجاري، وأضافت أن إدارة الملكي ستحاول استغلال رغبة الريدز في ضم اللاعب ماركو أسينسيو، من أجل الحصول على خدمات ماني. ويريد مدرب ليفربول، يورجن كلوب، تعزيز صفوفه قبل بداية الموسم الجديد، ويرى في أسينسيو، خيارا مناسبا لتنويع قدراته الهجومية، علمًا بأن أسينسيو، أحد أهداف يورجن كلوب في الصيف الماضي، قبل أن يتمسك ريال مدريد باستمرار اللاعب.
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