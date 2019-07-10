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بسبب «تصريحات خاطئة» محافظ القليوبية يحذر المسئولين

تحرير:علاء النجار ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م
الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية
الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية
قرر الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، إحالة أحد المسئولين بصحة المحافظة إلى التحقيق لإدلائه بتصريحات إعلامية غير دقيقة في وسائل الإعلام أثناء افتتاح مبادرة 100 مليون صحة للمرأة، والخاصة بالكشف المبكر عن أورام الثدي، والتي انطلقت مطلع الشهر الجاري، حيث أفاد المسؤول أن نسبة الإصابة في المحافظة تخطت 80% وهو أمر خاطئ ويتم تناقله بشكل خاطئ. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عواد السكرتير العام واللواء حمدى الحشاش السكرتير المساعد واللواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور وبعض وكلاء الوزارات ورؤساء المدن والأحياء.
وقال المحافظ إن ما حدث من المسؤول بالمركز الطبي وضع المحافظة في حرج، مشيرًا إلى أنه تلقى اتصالات عديدة من مسؤولين يستفسرون منه عن صحة هذه التصريحات، متعجبين من صدورها خلال وجودي كمحافظ طبيب على رأس الجهاز التنفيذي. وجه المحافظ إنذارا شديد اللهجة لمسئولي المحافظة، بعدم التصريح إعلاميا في أي موضوع أو
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نجل صلاح عيسى بعد رفع الحصانة: والدي سيثبت براءته

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زيادة 15%.. تعرف على أسعار المواصلات بالقليوبية

اعتمد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب السيارات السرفيس بمواقف المحافظة بزيادة بلغت 15% لتتناسب مع الأسعار الجديدة للمواد البترولية التي أقرها مجلس الوزراء. ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة على محطات تموين السيارات والمواقف العمومية وتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب، لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين وعدم مخالفتها، واتخاذ كافة الإجراءات تجاه المخالفين، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن وإدارة المرور ومباحث المرور ومشروع المواقف.
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