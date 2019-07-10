الاستعلامات تطلق منصة بـ3 لغات لتوضيح «حقوق الإنسان»
١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م
ضياء رشوان
أطلقت الهيئة العامة للاستعلامات منصة إلكترونية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، تتضمن قاعدة بيانات محلية وإقليمية ودولية عن كل ما يتعلق بموضوعات حقوق الإنسان. وقال الكاتب ضياء رشوان رئيس الهيئة، إن الهدف من إصدار هذه المنصة هو إرساء المفاهيم الصحيحة عن حقوق الإنسان ومضمونها الحقيقي الشامل بأبعاده ومكوناته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وشرح الأسس القانونية والثقافية والعالمية لهذا المفهوم وتطبيقاته، من أجل مواجهة محاولات التسييس والاستخدام المغرض لتحقيق أهداف سياسية، وتنفيذ أجندات مشبوهة بتوظيف زائف لشعارات حقوق الإنسان.
وقال رشوان، إن المنصة الجديدة حملت اسم دراسات في حقوق الإنسان وهو نفس عنوان الدورية الأكاديمية التي تصدرها الهيئة كل ثلاثة شهور، وتعنى بنشر ثقافة حقوق الإنسان على أسس سليمة، مشراً إلى أن هذه المنصة هي جزء من نشاط إعلامي واسع تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات كهيئة إعلامية مصرية رسمية من أجل تحقيق أهداف
وقال رشوان، إن المنصة الجديدة حملت اسم دراسات في حقوق الإنسان وهو نفس عنوان الدورية الأكاديمية التي تصدرها الهيئة كل ثلاثة شهور، وتعنى بنشر ثقافة حقوق الإنسان على أسس سليمة، مشراً إلى أن هذه المنصة هي جزء من نشاط إعلامي واسع تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات كهيئة إعلامية مصرية رسمية من أجل تحقيق أهداف الدولة في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، فضلاً عن الوحدة المتخصصة المعنية بحقوق الإنسان التي أنشأتها الهيئة.
وأكد رئيس هيئة الاستعلامات، أن المنصة الجديدة مصدر موضوعي للباحثين والمهتمين والقراء في مصر وخارجها، مشيرا إلى أنه يرأس تحريرها رئيس قطاع الإعلام الخارجي عبد المعطي أبو زيد، وتتولى إدارة التحرير د. غادة حلمي أحمد، ويساهم فيها مجموعة متميزة من كافة إدرات الهيئة.