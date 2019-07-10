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الاستعلامات تطلق منصة بـ3 لغات لتوضيح «حقوق الإنسان»

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م
ضياء رشوان
ضياء رشوان
أطلقت الهيئة العامة للاستعلامات منصة إلكترونية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، تتضمن قاعدة بيانات محلية وإقليمية ودولية عن كل ما يتعلق بموضوعات حقوق الإنسان. وقال الكاتب ضياء رشوان رئيس الهيئة، إن الهدف من إصدار هذه المنصة هو إرساء المفاهيم الصحيحة عن حقوق الإنسان ومضمونها الحقيقي الشامل بأبعاده ومكوناته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وشرح الأسس القانونية والثقافية والعالمية لهذا المفهوم وتطبيقاته، من أجل مواجهة محاولات التسييس والاستخدام المغرض لتحقيق أهداف سياسية، وتنفيذ أجندات مشبوهة بتوظيف زائف لشعارات حقوق الإنسان.
وقال رشوان، إن المنصة الجديدة حملت اسم دراسات في حقوق الإنسان وهو نفس عنوان الدورية الأكاديمية التي تصدرها الهيئة كل ثلاثة شهور، وتعنى بنشر ثقافة حقوق الإنسان على أسس سليمة، مشراً إلى أن هذه المنصة هي جزء من نشاط إعلامي واسع تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات كهيئة إعلامية مصرية رسمية من أجل تحقيق أهداف
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تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

120 شهرا.. شروط استحقاق المعاش في قانون التأمينات الجديد

استأنفت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، ووافق أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على المادة الخاصة بشروط استحقاق المعاش، وجاء حسم المادة بالتوافق مع الحكومة، بالنص على تحديد مرحلة انتقالية يكون خلالها شرط استحقاق المعاش، هو الاشتراك بالتأمينات لمدة لا تقل عن 120 شهرا، على أن تزداد لـ180 شهرا بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد، وحددت المادة 21 الخاصة باستحقاق المعاش بعد تعديلها الحالات والشروط.
النائب-صلاح-عيسى

البرلمان يوافق على رفع الحصانة عن صلاح عيسى

وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، على تقرير اللجنة التشريعية في اجتماعها مساء أمس، الخاص برفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى، بناء على الطلب المقدم من النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب المتهم بالرشوة، والذي سيخضع لتحقيقات النيابة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، إذ توجه للنائب اتهامات باستغلال نفوذه كعضو برلماني وعضو بالمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، فى تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان م. ا. ولطفى ف. ج، نظير مبلغ مالي قدره مليون جنيه على سبيل الرشوة.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب

صلاح عيسى يغيب عن جلسة رفع الحصانة البرلمانية

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم، الجلسة العامة، بعرض تقرير اللجنة التشريعية الخاص برفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى، ومن المقرر أن يواصل المجلس خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة ثلاث شهور جديدة، ومن المتوقع، أيضا، أن يستكمل المجلس مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى، وذلك بعدما تم ارجاء مناقشته بالجلسة العامة أمس لجلسة مقبلة، بعدما نشب خلاف حول إضافة تطبيقه على الأشخاص الطبيعين، بالإضافة للأشخاص الاعتباريين الواردة فى حكم المحكمة الدستورية.
اختناق- من -الغاز

تعطل شبكة الغازات بمستشفى سوهاج.. ونقل 8 حالات

تعطلت شبكة الغازات بمستشفى سوهاج العام، ما أثر فى المرضى الموضوعين على أجهزة التنفس الصناعي، وتم إعلان حالة الطوارئ في مديرية الصحة واستدعاء الأطقم الطبية والتمريض، وجرى توفير 7 سيارات إسعاف مجهزة ونقل الحالات إلى عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة في وقت قياسي، قبل تدهور حالاتهم الصحية. وقال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إنه تم نقل حالة إلى مستشفى سوهاج العسكري، وحالة إلى مستشفى مصر الخاص، وحالتين إلى مستشفى طيبة رويال الخاص، وحالة إلى مستشفى "الخاصة"، وحالة إلى مركز الصفا للحضانات، وحالة إلى الجمعية الشرعية.
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الإعدام-في-ايران

فساد إيران يصل للاتجار بأعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

"خطوة حقيرة ومثيرة للقلق" هكذا وصف المجتمع الطبي في إيران قرارا يتيح التبرع بأعضاء من نفذت فيهم أحكام الإعدام، في هذا البلد الذي لا يزال من بين البلدان الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام على مستوى العالم. هذا القرار الذي أصدره رئيس القضاء الإيراني إبراهيم رئيسي الذي يتيح التبرع بأعضاء من نفذت فيهم أحكام الإعدام للمرضى، أثار حالة من الجدل في إيران، هذا الجدل وصل إلى قبة البرلمان أمس السبت، حيث طالب أحد النواب بعرضه على التصويت في البرلمان لإبداء الرأي فيه.
ضياء-رشوان

رشوان يدعو الصحفيين للالتزام بقرارات النقابة تجاه المحبوسين

وجه ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، نداءً لأعضاء النقابة الحريصين على قيام نقابتهم بواجباتها القانونية والنقابية تجاه زملائهم المحبوسين على ذمة بعض القضايا، بالالتزام بما يتخذه النقيب ومجلس النقابة ولجنة الحريات من قرارات وإجراءات للوفاء بهذه الواجبات بما يضمن تحقيق مصالح وحقوق هؤلاء الزملاء. ودعا رشوان، في بيان له عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، أعضاء النقابة إلى العمل والتعاون مع من شرفتهم الجمعية العمومية بتمثيلها في أداء هذه الواجبات، وأن يحرصوا على أن تكون اقتراحاتهم ومبادراتهم لمساندة زملائهم المحبوسين ضمن العمل النقابى المؤسسى.
مجلس-النواب (1)

نائب يطالب الحكومة بإجراء حازم ضد قطر لاحتجاز مصريين

انتقلت أزمة احتجاز مصريين في قطر إلى مجلس النواب، بعد الإدانات الحقوقية الواسعة التي شهدتها هذه الأزمة، وتقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والسفير سامح شكري وزير الخارجية، بشأن احتجاز مواطنين مصريين في قطر دون إدانة أو محاكمة، قائلا إن المحتجزين المصريين وليد عبد العزيز وعلى محمد سالم، تم القبض عليهما في نوفمبر 2018، واحتجزا بتهمة تورطهما في قضية قرصنة بث شبكة قنوات BeIN الفضائية الرياضية، دون دليل إدانة واحد أو محاكمة.
قصف صاروخي - أرشيفية

سوريا تُحبط هجمات صاروخية إسرائيلية على دمشق وحمص

تصدت الدفاعات الجوية السورية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، لعدوان بالصواريخ في محيط دمشق ووسط البلاد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا التي تحدثت عن مقتل 4 مدنيين جراء الهجمات. وأوردت وكالة سانا في خبر عاجل أن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان بالصواريخ في ريف دمشق وحمص"، مشيرة إلى أنها أسقطت عددا منها، ولم توجه سانا أصابع الاتهام لأي جهة، وهي عادة ما تستخدم كلمة "عدوان" حين تتهم إسرائيل بشن غارات ضد مواقع عسكرية في البلاد، بحسب "سكاي نيوز عربية".
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