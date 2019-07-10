الاستعلامات تطلق منصة بـ3 لغات لتوضيح «حقوق الإنسان»

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م

ضياء رشوان

أطلقت الهيئة العامة للاستعلامات منصة إلكترونية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، تتضمن قاعدة بيانات محلية وإقليمية ودولية عن كل ما يتعلق بموضوعات حقوق الإنسان. وقال الكاتب ضياء رشوان رئيس الهيئة، إن الهدف من إصدار هذه المنصة هو إرساء المفاهيم الصحيحة عن حقوق الإنسان ومضمونها الحقيقي الشامل بأبعاده ومكوناته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وشرح الأسس القانونية والثقافية والعالمية لهذا المفهوم وتطبيقاته، من أجل مواجهة محاولات التسييس والاستخدام المغرض لتحقيق أهداف سياسية، وتنفيذ أجندات مشبوهة بتوظيف زائف لشعارات حقوق الإنسان.

وقال رشوان، إن المنصة الجديدة حملت اسم دراسات في حقوق الإنسان وهو نفس عنوان الدورية الأكاديمية التي تصدرها الهيئة كل ثلاثة شهور، وتعنى بنشر ثقافة حقوق الإنسان على أسس سليمة، مشراً إلى أن هذه المنصة هي جزء من نشاط إعلامي واسع تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات كهيئة إعلامية مصرية رسمية من أجل تحقيق أهداف