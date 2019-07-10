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بعد إهانة ترامب.. استقالة السفير البريطاني في أمريكا

تحرير:وكالات ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م
ترامب وماي
ترامب وماي
تقدم السير كيم داروش، السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، باستقالته، اليوم الأربعاء، على خلفية الأزمة التي وقعت بين واشنطن ولندن، عقب تسريب مراسلات له، ينتقد فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي". وخلال الرسائل المسربة التي بدت أنها منذ صيف 2017، قال السير كيم: "الرئيس ترامب يشيع انعدام الأمن، ويمكن أن يواجه العار والسقوط". وأضاف: "نحن لا نعتقد حقا أن هذه الإدارة ستصبح طبيعية إلى حد كبير، فهي أقل من حيث الأداء وأكثر صعوبة في التوقع، وتمزق الفصائل، وهي خرقاء من الناحية الدبلوماسية وغير كفؤة".
ووصف ترامب، أمس الثلاثاء، السفير بأنه "شخص غبي"، إذ كتب: "السفير السيئ الذي وضعته المملكة المتحدة في الولايات المتحدة ليس بشخص نحن متحمسون للعمل معه، إنه شخص غبي جدا، يجب عليه التحدث مع حكومته بشأن فشلهم في مفاوضات بريكست، وليس التفكير في انتقاداتي لهم". واستمر ترامب، في إطلاق قذائفه عبر تغريدة أخرى،
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الانهيار الفني يصيب حاملة الطائرات الروسية الوحيدة

على الرغم من محاولات روسيا المستمرة مواكبة الولايات المتحدة على مستوى القدرات العسكرية والصناعية الدفاعية، فإن ذلك يأتي في المقام الرئيسي للتربح اقتصاديا من الصفقات الضخمة التي تراهن عليها موسكو بقوة كإحدى وسائل تعزيز قدراتها المالية والسياسية. التركيز على الشق التجاري والاقتصادي من الصناعات العسكرية، أسهم بشكل رئيسي في إضعاف بعض القدرات الدفاعية الرئيسية لموسكو، وعلى رأسها حاملة الطائرات الوحيدة التي يمتلكها الجيش الروسي، والتي باتت على حالة فنية غير جيدة.
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بالأرقام.. اقتصاد تركيا يدفع ثمن أطماع أردوغان

لم تعد الأمور في الاقتصاد التركي تسير على النهج الذي يريده الرئيس رجب طيب أردوغان، خاصة بعد أن تلقت أنقرة العديد من الضربات على المستوى الاقتصادي بفعل العقوبات الأمريكية القاسية، أو حتى بسبب القرارات السيئة لأردوغان في السياسات المالية. سعي أردوغان الدائم نحو امتلاك كافة مقاليد السلطة الاقتصادية وقيادة السياسة المالية للبلاد، أدت جميعها لحالة من انعدام التوازن على المستوى الاقتصادي، وبالأخص بعدما أقال مراد تشتين قايا، محافظ البنك المركزي التركي خلال الأيام القليلة الماضية.
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هل اقترب سقوط نظام إيران بعد فشل المشروع الإصلاحي؟

"كلما تخلى الناس عن الأمل في الإصلاحات، زاد احتمال استقطابهم نحو قوى المعارضة التي تطالب بإسقاط النظام"، بهذه الكلمات توقع الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي قرب سقوط النظام الإيراني، وسط تحذيرات أطلقها من أجل تجنب هذا السقوط. خاتمي الذي يعد زعيم التيار الإصلاحي في إيران، طالب خلال اجتماعه مع أعضاء نقابة المهندسين، بـ"بذل الجهود من أجل تشكيل استراتيجية فعالة للإصلاحيين تجذب الناس للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة"، المزمع إجراؤها بعد نحو تسعة أشهر.
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هل تلعب فرنسا دور الوساطة بين ترامب وإيران؟

بدا من الواضح أن انتظار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتخاذ إيران خطوة جادة تضمن العودة مجددًا للمفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية شاملة بين الجانبين، هو أمر لم يعد ضمن أولويات البيت الأبيض في الوقت الحالي، لا سيما بعد مرور ما يزيد على عام كامل على انسحاب ترامب من الاتفاق النووي. التعامل المباشر بين ترامب وإيران لم يعد مطروحًا، على الأقل في الوقت الحالي، وهو ما يعني أن الاستعانة بوساطة قد يراه الرئيس الأمريكي هو الحل الأفضل في الوقت الحالي لتجنب الصراعات السياسية.
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وزير-الخارجية-المكسيكي

المكسيك تسيطر على المهاجرين بـ6 آلاف جندي

في شهر يونيو الجاري، قطعت المكسيك وعدا للولايات المتحدة الأمريكية، بأنها ستخفض عدد المهاجرين الذين يرغبون في الوصول إلى حدود أمريكا، وبهذا الوعد كان المكسيك ترغب في تجنب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض مزيد من التعريفات الجمركية. وفي خطوة لتحقيق هذا الوعد، أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، اليوم الجمعة، اكتمال نشر حوالي 6 آلاف جندي من عناصر الحرس الوطني جنوبي البلاد للمساعدة في السيطرة على تدفق المهاجرين القادمين من منطقة أمريكا الوسطى باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية.
ترامب

ترامب يعلن شرط إجراء أي صفقة مع إيران

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه ليس لدى الولايات المتحدة الأمريكية أي شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع إيران، إلا أن ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية سيكون جزءا من أي اتفاق مستقبلي مع طهران، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له. وفي ذات السياق، قال أمير علي حاجي زادة قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني: "القوات الأمريكية في المنطقة كانت تهديدا لكنها الآن فرصة لإيران، إنهم لا يتحدثون عن حرب مع إيران لأنهم يعرفون مدى انكشافهم أمامها".
ترامب-وبن سلمان

اتصال هاتفي بين ترامب وبن سلمان بشأن تهديد إيران

صرح البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بأن اتصالا هاتفيا تم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحثا خلاله دور المملكة العربية السعودية الهام في تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وسوق النفط العالمي، كما تطرقا إلى التهديد الإيراني في المنطقة، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" في نبأ عاجل له. من ناحية أخرى دعت أمريكا، في وقت سابق اليوم، مجلس الأمن الدولي، لعقد اجتماع مغلق بشأن إيران، يوم الاثنين المقبل، وأرسلت البعثة الأمريكية مذكرة لأعضاء المجلس.
كيم وشي

شي يركز على الاقتصاد والنووي خلال قمته مع كيم

وصل الرئيس الصيني شي جين بينج إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، أمس الخميس في زيارة رسمية استغرقت يومين، وهي الأولى التي يقوم بها زعيم صيني منذ 14 عاما لكوريا الشمالية. وتلقى شي ترحيبا كبيرا شمل عرضا لأغنية "أنا أحب الصين"، ومشاركة آلاف الأشخاص الذي كانوا يحملون لافتات ملونة شكلت صورة لوجه شي والعلم الصيني. وتعد الصين هي الحليف الرئيسي الوحيد لكوريا الشمالية، وتهدف زيارة شي إلى دعم بيونج يانج في مواجهة ضغوط العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على برامجها النووية والصاروخية وانهيار محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.
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