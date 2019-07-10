دراسة: بخاخة أنسولين للأنف تحسن وظائف المخ والذاكرة

دراسة جديدة تطرح بخاخة للأنف مُحملة بالأنسولين، تعمل على التحسين من وظائف المخ والذاكرة، وما زال الباحثون يقومون بإجراء المزيد من الدراسات للوصول إلى نتائج مؤكدة
عندما تسمع أن مرض السكري قد بلغ حدّته، أي تزايدت نسبته بشكل كبير، ستجد أن الأطباء يوصون بأخذ حقن من الأنسولين للحفاظ على توازن معدلات السكر في الجسم، وبطريقة أخرى فإن الأنسولين دائما مرتبط بمرضى السكري، إلا أنه توجد دراسة جديدة وضحت بعض الاستخدامات الجديدة للأنسولين، فكشفت الأبحاث عن أن بخاخة للأنف معبأة بالأنسولين تساعد فى التعزيز من الذاكرة بالنسبة للبالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة، وذلك من خلال تحسين الاتصال بين مناطق المخ، نقلا عن "daily mail".
كشفت الأبحاث الجديدة عن أن بخاخة من الأنسولين للأنف يمكنها أن تحسن من الوظائف الإدراكية بالنسبة لمن يعانون من السمنة المفرطة، وحالة ما قبل السكر (إحدى الحالات التي تتطابق فيها بعض معايير تشخيص مرض السكري)، فعادة يستخدم الهرمون الموجود في الأنسولين في تنظيم معدلات السكر في الدم وعملية الأيض أيضا عند
كشفت الأبحاث الجديدة عن أن بخاخة من الأنسولين للأنف يمكنها أن تحسن من الوظائف الإدراكية بالنسبة لمن يعانون من السمنة المفرطة، وحالة ما قبل السكر (إحدى الحالات التي تتطابق فيها بعض معايير تشخيص مرض السكري)، فعادة يستخدم الهرمون الموجود في الأنسولين في تنظيم معدلات السكر في الدم وعملية الأيض أيضا عند مَن يعانون من مرض السكري، ولكن وجد العلماء أن استنشاق الأنسولين يصل إلى المخ مباشرة، ويعمل على التعزيز من الذاكرة والتحسين من الاتصال بين مناطق المخ المرتبطة بالأداء الإدراكي.
قال فريق بحث إن النتائج والاكتشافات تعد أولية، لكنها اقترحت أن السمنة ليست فقط تؤدي إلى الذاكرة الضعيفة، بل أيضا الأنسولين ربما يستطيع أن يعكس ذلك، فكشفت الدراسات السابقة عن أن الأنسولين من المحتمل أن يصل إلى المخ مباشرة، حيث يؤثر فى المناطق التي تلعب دورا مهما في الذاكرة والرغبة في تناول الطعام.
وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري 2، يصبح الجسم مقاومًا للأنسولين الذي ينتجه بشكل طبيعي، ولكن عندما يقاوم المخ الأنسولين، تتدهور حالة الذاكرة، وربما يؤدي إلى زيادة خطورة الإصابة بالخرف.
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ما زال العلماء غير متأكدين من ارتباط مرض السكري بالخرف، ولكن من المعروف أن مرض السكري يزيد من خطورة أمراض القلب والسكتات الدماغية، التي تؤدي بعد ذلك إلى تلف الأوعية الدموية، وتتسبب أيضا في الالتهابات، فوفقا لجمعية الزهايمر، فإن تصلب الشرايين والالتهابات تساعد بشكل كبير في أمراض المخ المتعلقة بالتقدم في العمر.
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وذلك قاد الباحثين إلى دراسة العلاقة المحتملة بين حساسية المخ من الأنسولين، والذاكرة بالنسبة لمن يعانون من السمنة من البالغين، وللتأكد من ذلك بشكل عملي، قام فريق البحث بإجراء تجربة على مجموعة من البالغين يتميزون بارتفاع مؤشر كتلة الجسم، وقاموا بإعطاء إحدى المجموعات "أنسولين" من خلال الأنف، كما أعطوا المجموعة الأخرى علاجا بديلا، ووجدوا أن هؤلاء الذين تم إعطاؤهم الأنسولين يقومون بأداء أفضل في المهام المتعلقة بالمخ أكثر من الآخرين الذين يتم إعطاؤهم أدوية بديلة.
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كما أوضحت فحوصات المخ أن الاتصال الذي يقوم به الأنسولين وتحدثنا عنه مسبقا، يقوم بالتعزيز بين الفصوص اليسرى واليمنى في المخ، كما تلعب هذه المناطق دورا مهما في عمل الذاكرة، والمرونة المعرفية (القدرة على التنقل بين التفكير في أمرين مختلفين)، وفي أثناء استمرار الدراسة، قرر الباحثون النظر في ما إذا كانت معدلات الدهون في الجسم تلعب دورا في الوظائف المعرفية، كما أن النتائج الأولية سوف تعرض في الأسبوع الأول من الاجتماع السنوي للبحث بطريقة أفضل في الدراسة.
تتسبب السمنة بشكل عام في كثير من المشكلات الصحية؛ مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وأكثر من يعانون هم البالغون؛ لذا يجب اتباع أنظمة غذائية صحية تقيك من الأمراض.
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