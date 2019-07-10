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دراسة: بخاخة أنسولين للأنف تحسن وظائف المخ والذاكرة

دراسة جديدة تطرح بخاخة للأنف مُحملة بالأنسولين، تعمل على التحسين من وظائف المخ والذاكرة، وما زال الباحثون يقومون بإجراء المزيد من الدراسات للوصول إلى نتائج مؤكدة
تحرير:إسراء سليمان ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م
بخاخة الأنف
بخاخة الأنف
عندما تسمع أن مرض السكري قد بلغ حدّته، أي تزايدت نسبته بشكل كبير، ستجد أن الأطباء يوصون بأخذ حقن من الأنسولين للحفاظ على توازن معدلات السكر في الجسم، وبطريقة أخرى فإن الأنسولين دائما مرتبط بمرضى السكري، إلا أنه توجد دراسة جديدة وضحت بعض الاستخدامات الجديدة للأنسولين، فكشفت الأبحاث عن أن بخاخة للأنف معبأة بالأنسولين تساعد فى التعزيز من الذاكرة بالنسبة للبالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة، وذلك من خلال تحسين الاتصال بين مناطق المخ، نقلا عن "daily mail".
كشفت الأبحاث الجديدة عن أن بخاخة من الأنسولين للأنف يمكنها أن تحسن من الوظائف الإدراكية بالنسبة لمن يعانون من السمنة المفرطة، وحالة ما قبل السكر (إحدى الحالات التي تتطابق فيها بعض معايير تشخيص مرض السكري)، فعادة يستخدم الهرمون الموجود في الأنسولين في تنظيم معدلات السكر في الدم وعملية الأيض أيضا عند
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انقاذ-اشخاص-من-الغرق (4)

لو بتعلمي ابنك سباحة.. اعرفي أعراض الغرق الجاف

عندما يسقط طفل أو شخص بالغ في الماء، فمن الطبيعي أن يبتلع الماء، ما يجعله في حالة ذعر، وبمجرد أن يتم إنقاذ الشخص من الماء، يفترض معظمنا أن الخطر قد انتهى. عندما تدخل كمية من الماء فى الرئتين بالخطأ، تتراكم السوائل داخل القصبة الهوائية وتسبب حدوث ما يسمى بـ"الوذمة الرئوية"، ما يؤدي إلى إعاقة التنفس لدى الشخص المصاب وانخفاض نسبة الأكسجين في أعضاء الجسم وأنسجته، وهو ما يعرف باسم "الغرق الجاف"، ورغم أن هذا ليس مصطلحا طبيا أو تشخيصيا، يصف الأطباء هذه الظاهرة بأنها "متلازمة ما بعد الغمر"، وعلى الرغم من أنها نادرة، فإنها تحدث بالفعل.
السمنة-في-النساء

دراسة: النساء على شكل كمثرى أكثر صحة من شكل التفاحة

السمنة مشكلة كبيرة تهدد النساء حول العالم، خاصة إن كانت الدهون تتجمع في منطقة الخصر، وكشفت دراسة أن النساء ذوات الجسم على شكل تفاحة في الغالب يعانين من نوبات قلبية وسكتات دماغية مثل النساء اللاتي لديهن أجسام على شكل الكمثرى. ويقول العلماء إن تخزين الدهون حول المعدة يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب، حتى عند النساء اللاتي يتمتعن بجسم رشيق ومناسب، وذلك لأن الدهون يتم تجمعها حول الأعضاء الرئيسية مثل الكبد والبنكرياس، وتطلق المواد الكيميائية الضارة في الدم التي يمكن أن تسبب أمراض القلب.
طماطم (2)

دراسة: الطماطم تحمي من سرطان البروستاتا

عند الحديث عن الأمراض ستجد أنك تسرد أشكاله المختلفة دون تصنيفها إلى أمراض تصيب الرجال وأخرى تصيب النساء، ولكن عند التحدث عن سرطان الثدي فبنسبة كبيرة تصيب النساء، وبالنسبة لسرطان البروستاتا فالرجال هم الأكثر عرضة للإصابة به، ويعتبر من الأمراض الشائعة حول العالم في الآونة الأخيرة، وبالرغم من أنه غير معروف الأسباب حتى الآن، إلا أن هناك بعض التغييرات البسيطة في أسلوب الحياة التي تخفف من الخطورة، فطعام واحد ربما يحمي ملايين الرجال من سرطان البروستاتا، نقلًا عن "express".
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