دراسة: بخاخة أنسولين للأنف تحسن وظائف المخ والذاكرة

دراسة جديدة تطرح بخاخة للأنف مُحملة بالأنسولين، تعمل على التحسين من وظائف المخ والذاكرة، وما زال الباحثون يقومون بإجراء المزيد من الدراسات للوصول إلى نتائج مؤكدة

تحرير:إسراء سليمان ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م

بخاخة الأنف

عندما تسمع أن مرض السكري قد بلغ حدّته، أي تزايدت نسبته بشكل كبير، ستجد أن الأطباء يوصون بأخذ حقن من الأنسولين للحفاظ على توازن معدلات السكر في الجسم، وبطريقة أخرى فإن الأنسولين دائما مرتبط بمرضى السكري، إلا أنه توجد دراسة جديدة وضحت بعض الاستخدامات الجديدة للأنسولين، فكشفت الأبحاث عن أن بخاخة للأنف معبأة بالأنسولين تساعد فى التعزيز من الذاكرة بالنسبة للبالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة، وذلك من خلال تحسين الاتصال بين مناطق المخ، نقلا عن "daily mail".

كشفت الأبحاث الجديدة عن أن بخاخة من الأنسولين للأنف يمكنها أن تحسن من الوظائف الإدراكية بالنسبة لمن يعانون من السمنة المفرطة، وحالة ما قبل السكر (إحدى الحالات التي تتطابق فيها بعض معايير تشخيص مرض السكري)، فعادة يستخدم الهرمون الموجود في الأنسولين في تنظيم معدلات السكر في الدم وعملية الأيض أيضا عند