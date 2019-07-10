الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع رينارد

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م

هيرفي رينارد

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن هناك ثقة واقتناع باستمرار الأوروجوياني مارتن لاسارتي، مديرًا فنيًا للفريق، الموسم القادم وأنه لا يوجد أي توجه أو نية لتغييره. وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن كافة الأنباء التي تم تدوالها عن بدء مفاوضات مع هيرفي رينارد، المدرب الفرنسي لمنتخب المغرب غير صحيحة. وأوضح المصدر أن لاسارتي انطلق بالفعل في مرحلة التجهيز والإعداد للموسم الجديد، وأيضًا استكمال بطولة الدوري الممتاز، التي يسعي الأهلي لحسمها في مباراتي المقاولون العرب والزمالك، لذلك هناك تركيز تام في دعم المدرب الأوروجوياني وتلبية طلباته.

وفي سياق منفصل، قرر مارتن لاسارتي، أن يخوض اللاعبون التدريب على فترتين اليوم الأربعاء ضمن برنامج الإعداد بالمعسكر الخارجي المقام حاليا في مدينة اليكانتي الإسبانية. وطلب لاسارتي رفع الحمل البدني للاعبين؛ من أجل الوصول لأفضل مستوى من الجاهزية، حيث يلتقي الفريق غدا مع فريق نيو بورت كاونتي الإنجليزي في