الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع رينارد
١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م
هيرفي رينارد
أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن هناك ثقة واقتناع باستمرار الأوروجوياني مارتن لاسارتي، مديرًا فنيًا للفريق، الموسم القادم وأنه لا يوجد أي توجه أو نية لتغييره.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن كافة الأنباء التي تم تدوالها عن بدء مفاوضات مع هيرفي رينارد، المدرب الفرنسي لمنتخب المغرب غير صحيحة.
وأوضح المصدر أن لاسارتي انطلق بالفعل في مرحلة التجهيز والإعداد للموسم الجديد، وأيضًا استكمال بطولة الدوري الممتاز، التي يسعي الأهلي لحسمها في مباراتي المقاولون العرب والزمالك، لذلك هناك تركيز تام في دعم المدرب الأوروجوياني وتلبية طلباته.
وفي سياق منفصل، قرر مارتن لاسارتي، أن يخوض اللاعبون التدريب على فترتين اليوم الأربعاء ضمن برنامج الإعداد بالمعسكر الخارجي المقام حاليا في مدينة اليكانتي الإسبانية.
وطلب لاسارتي رفع الحمل البدني للاعبين؛ من أجل الوصول لأفضل مستوى من الجاهزية، حيث يلتقي الفريق غدا مع فريق نيو بورت كاونتي الإنجليزي في
وفي سياق منفصل، قرر مارتن لاسارتي، أن يخوض اللاعبون التدريب على فترتين اليوم الأربعاء ضمن برنامج الإعداد بالمعسكر الخارجي المقام حاليا في مدينة اليكانتي الإسبانية.
وطلب لاسارتي رفع الحمل البدني للاعبين؛ من أجل الوصول لأفضل مستوى من الجاهزية، حيث يلتقي الفريق غدا مع فريق نيو بورت كاونتي الإنجليزي في المباراة التجريبة الثانية التي تقام على ملعب بيناتار أرينا.
وكان الأهلي قد حقق فوزا عريضا على فريق سوكر سمارت الإسباني بنتيجة تسعة أهداف دون مقابل، في أول اللقاءات الودية بالمعسكر الذي يختتم يوم 16 يوليو الجاري.
يذكر أن الجهاز الفني قد منح رباعي الأهلي الدولي «محمد الشناوي ووليد سليمان ومروان محسن وأيمن أشرف» راحة لعدة أيام عقب خروج المنتخب الوطني من دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حاليا.