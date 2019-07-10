وائل كفوري يستعد لحفله الأول في السعودية

تحرير:محمد عبد المنعم ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م

وائل كفوري

يستعد الفنان وائل كفوري لإحياء حفله الأول في المملكة العربية السعودية، الشهر الجاري، ضمن فعاليات "موسم جدة" بدعم من الهيئة العامة للترفيه. وأعلن الحساب الرسمي للمهرجان عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن النجم اللبناني سيشارك في المهرجان من خلال حفل بتاريخ 14 يوليو على مسرح الصالة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية، ومن جانبه روج "كفوري" لحفل "ملك الرومانسية" بالسعودية، ونشر عبر حسابه بـ"إنستجرام"، بوستر الليلة المنتظرة، ودشّن هاشتاج "#وائل_كفوري_في جدة".

وطرح وائل كفوري مؤخرًا أحدث أغنياته التي حملت اسم "استشبهت فيكي" من كلمات الشاعر منير بو عساف، وألحان هشام بولس، وتوزيع داني حلو. "موسم جدة" يقام بدعم الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، حيث يقدم مجموعة من الأنشطة والفعاليات المنوعة والترفيهية والمغامرات الرياضية والعروض المسرحية والكوميدية، والحفلات الغنائية