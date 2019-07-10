تعرف على تفاصيل ألبوم هيثم شاكر الجديد

تحرير:محمد عبد المنعم ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

هيثم شاكر

اقترب المطرب هيثم شاكر من طرح أحدث ألبوماته، ومن المقرر أن يطرحه في أغسطس المقبل، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على اسمه، ويضم 12 أغنية، وهي: "ماتوصونيش"، "لحقتِني"، "يا حبيبة"، "إحنا افترقنا"، "مش مهم أنا"، "بحبك لنفسي"، "بابي مفتوح"، "جاب الكلام بعضه"، "راحتي وياك"، "ماتغيبوش"، "مهما بعدنا"، "راحوا". ويتعاون خلاله مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم "أيمن بهجت قمر، عمرو مصطفى، شريف مكاوي، نادر عبد الله، أحمد إبراهيم، وليد سعد، أمير طعيمة، رمضان محمد، شادي حسن، أحمد وجيه، محمد رفاعي، تامر علي"، وغيرهم.

وترويجًا للألبوم حرص الشاعر محمد عاطف على طرح بوستر الألبوم، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وكان قد روج هيثم للألبوم عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" بنشر صور له، والتعليق عليها بأن الألبوم سيطرح قريبا، كما نشر عددا من الصور له فى الأستوديو مع فريق عمل الألبوم وكتب عليها: "الحمد لله خلصنا