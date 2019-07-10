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تعرف على تفاصيل ألبوم هيثم شاكر الجديد

تحرير:محمد عبد المنعم ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م
هيثم شاكر
هيثم شاكر
اقترب المطرب هيثم شاكر من طرح أحدث ألبوماته، ومن المقرر أن يطرحه في أغسطس المقبل، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على اسمه، ويضم 12 أغنية، وهي: "ماتوصونيش"، "لحقتِني"، "يا حبيبة"، "إحنا افترقنا"، "مش مهم أنا"، "بحبك لنفسي"، "بابي مفتوح"، "جاب الكلام بعضه"، "راحتي وياك"، "ماتغيبوش"، "مهما بعدنا"، "راحوا". ويتعاون خلاله مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم "أيمن بهجت قمر، عمرو مصطفى، شريف مكاوي، نادر عبد الله، أحمد إبراهيم، وليد سعد، أمير طعيمة، رمضان محمد، شادي حسن، أحمد وجيه، محمد رفاعي، تامر علي"، وغيرهم.
وترويجًا للألبوم حرص الشاعر محمد عاطف على طرح بوستر الألبوم، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وكان قد روج هيثم للألبوم عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" بنشر صور له، والتعليق عليها بأن الألبوم سيطرح قريبا، كما نشر عددا من الصور له فى الأستوديو مع فريق عمل الألبوم وكتب عليها: "الحمد لله خلصنا
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وائل كفوري يستعد لحفله الأول في السعودية

يستعد الفنان وائل كفوري لإحياء حفله الأول في المملكة العربية السعودية، الشهر الجاري، ضمن فعاليات "موسم جدة" بدعم من الهيئة العامة للترفيه. وأعلن الحساب الرسمي للمهرجان عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن النجم اللبناني سيشارك في المهرجان من خلال حفل بتاريخ 14 يوليو على مسرح الصالة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية، ومن جانبه روج "كفوري" لحفل "ملك الرومانسية" بالسعودية، ونشر عبر حسابه بـ"إنستجرام"، بوستر الليلة المنتظرة، ودشّن هاشتاج "#وائل_كفوري_في جدة".
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شاهد.. محمد رمضان مع سعد لمجرد أمام برج إيفل

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الثلاثاء، صورة جمعته بالمطرب المغربي سعد لمجرد في العاصمة الفرنسية باريس، وهي مأخوذة من كليب الأغنية التي يقدمانها معًا. وظهر رمضان في الصورة جالسًا على سيارة، وإلى جواره لمجرد، ومن خلفهما برج إيفل، وعلق على الصورة قائلا: "(انساي) قريبا .. الأسطورة والمعلم". ومن المقرر أن تطرح الأغنية قريبًا، لكن لم يحدد موعد معين لذلك، وقد تأخرت تلك الأغنية كثيرًا بسبب المشكلات التي واجهت النجم المغربي مؤخرًا.
نيكي-ميناج

نيكي ميناج تتراجع عن إحياء حفلها في السعودية

تراجعت مغنية الراب الأميركية نيكي ميناج عن إحياء حفلها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية؛ قائلة إنها "تريد إظهار دعمها لحقوق المرأة والمثليين وحرية التعبير"، وفق وكالة أسوشتيد برس. وأضافت في بيان لهان اليوم الثلاثاء: "بعد تفكير عميق، قررت ألا أقدم حفلا في جدة، رغم أني تمنيت أن أقدم عروضي أمام محبيَّ في السعودية، لكني وبعد دراسة الأمر، وجدت أنه من المهم أن أظهر دعمي الواضح لحقوق المرأة ومجتمع المثليين وحرية التعبير". وكان من المقرر أن تحيي نيكي حفلها في الـ18 من يوليو الحالي.
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تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة غنائية مع عمرو مصطفى

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن اشتراكه مع عمرو مصطفى فى عمل فنى جديد. وكتب تركي آل الشيخ منشورا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «سيجمعنى ألبوم كامل من كلماتى وألحان وغناء عمرو مصطفى وبتوزيع لنخبة من الموزعين العالميين وفى أكبر وأحدث استوديوهات العالم». وأضاف آل الشيخ: «أعتقد أنه سيكون نقلة فى عالم الموسيقى العربية، وأنا أرفع راية التحدي، اعملوا مزيكا زى كده أو كونوا مستمعين فقط».
عادل-امام

تأجيل عودة عادل إمام إلى لوكيشن تصوير «فلانتينو»

كان من المفترض أن تعود أسرة مسلسل «فلانتينو» بطولة الفنان عادل إمام، إلى لوكيشن التصوير مطلع الأسبوع الجاري، من أجل استكمال التصوير الذي توقف قبل موسم رمضان المنقضي لعام 2019، ويستأنف المخرج رامي إمام التصوير داخل ديكور مدينة الإنتاج الإعلام بوجود الزعيم والفنانة دلال عبد العزيز، وأن يتواصل التصوير لمدة أسبوع ومن ثم يحصلون على إجازة، على أن يعود مع بداية الشتاء، لأن المشاهد المتبقية خاصة بفضل الشتاء؛ ولكن أعلن صناع المسلسل، عن تأجيل التصوير لمدة 3 شهور حتى شهر سبتمبر المقبل، ولم توضح الجهة المنتجة سبب التأجيل مرة أخرى.
محمد-فؤاد

عودة نجوم الطرب في صيف 2019.. محمد فؤاد سجل 60 أغنية

يستعد عدد كبير من النجوم فى مصر والوطن العربي لطرح ألبوماتهم خلال موسم الصيف لعام 2019، ودائما ما يحظى هذا الموسم بالنصيب الأكبر من الإنتاج الغنائي؛ إذ ينتظره الملايين للاستمتاع بأغاني نجومهم المفضلين، بعد انتهاء السنة الدراسية وضغوطات الامتحانات، ولذا يحرص عدد كبير من المطربين وفرق الأندرجراوند على الانتهاء من ألبوماتهم قبل انطلاق الموعد الرسمي لإجازة نهاية العام،؛ ما يشعل المنافسة، على عكس موسم الشتاء الذي لا يحظى بنفس الإقبال.. وخلال الأيام الماضية ظهرت ملامح موسم الصيف الغنائي بعد كشف النجوم عن موعد طرح ألبوماتهم.
عمرو-مصطفى

عمرو مصطفى.. قصة حب فاشلة صنعت منه ملحنا

بمناسبة مرور 20 عاما على بداية مشواره الفني كملحن، احتفل الفنان عمرو مصطفى بهذه المناسبة وأعلن عن بداية جديدة من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر صورة له معلّقا "النهارده هاكون تميت 20 سنة كملحن، ذكرى أول أغنية (خليك فاكرني)، البداية كانت (خليك فاكرني) والنهاية كانت (طبعًا قادرين نعملها)"، وأكد عمرو مصطفى أنه بذلك يعلن اعتزال التلحين والاتجاه للغناء فقط خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هناك ألبوما قادما له هذا العام 2019، قائلًا: "بداية مستقبل جديد في الغناء فقط، الألبوم السنادي إن شاء الله".
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