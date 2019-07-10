جريمة

التحقيق في انهيار شونة ومصرع عامل في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م
انهيار شونة مكابس قطن
انهيار شونة مكابس قطن
أكد اللواء هشام كمال رئيس حي غرب محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أنه يتم التحقيق في واقعة انهيار جدار من شونة بالعقار رقم 51 شارع الأشوان متفرع من شارع أبو بكر الصديق كوم الشقافة، الكائنة بنطاق حي غرب. وأكد رئيس الحي، أن التحقيقات أثبتت أن العقار عبارة عن "شونة مكابس القطن ملك البنك الأهلى وبنك مصر"، وأن الحادث أسفر عن مصرع عامل يدعى "أحمد عبد العزيز محمد"، يبلغ من العمر 48 عام وهو أحد العمال القائمين بالأعمال داخل العقار وتصادف وجوده أثناء الانهيار.
وأوضح رئيس حي غرب، أنه تم تكليف المشرف على المتابعة الميدانية وفنى الإدارة الهندسية بالتوجه لموقع البلاغ، وبالمعاينة الظاهرية على الطبيعة، تبين أن العقار مكون من دور أرضي، بالإضافة لدورين علويين في الشونة المشار إليها، وتبين سقوط سقف الشونة ودرج السلم وكمر الحديد. وأشار إلى أن الأعمال تتم بناء على
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توصيلة و14 طعنة.. حل لغز مقتل محفظة قرآن بإمبابة

لغز العثور على جثة سيدة مسنة، تعمل محفظة قرآن كريم بمنطقة إمبابة، بها عدة طعنات، نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في كشف غموضه، إذ تبين أن وراء ارتكاب الجريمة البشعة شابا؛ بغرض السرقة، وألقي القبض على المتهم الذي أقر بارتكاب جريمته بدافع السرقة بعدما رأى المجني عليها تعود إلى شقتها محملة بعدة حقائب فعرض مساعدتها ثم خطط لسرقتها، إلا أن الأمور تطورت وأجهز عليها بسلاح أبيض كان بحوزته. وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث وتحريز السلاح.
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مفاجأة في جلسة إلغاء نظام التعليم بالتابلت (مستند)

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المحروسة.. قصة مقهى تحول لغرفة عمليات لإخماد حريق «بولا»

بينما كان يجمع حساب المشروبات من زبائنه، إذ بدخان كثيف يصل إلى القهوة، الجميع يتساءل: ماذا جرى؟، إيه اللى بيحصل؟، الدخان ده جاى منين بالظبط؟، يجرى الأسطى محمود، صاحب الـ40 عاما، ميكانيكى خراطة، ليكتشف في النهاية وجود حريق في كنيسة الأنبا بولا، بشارع دويدار على مقربة من محطة مترو الدمرداش، تحولت بعدها «قهوة المحروسة» إلى غرفة عمليات حقيقية لإنقاذ مبنى دور العبادة المسيحية من الدمار المحقق قبيل دقائق قليلة من وصول سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق المروع الذي استمر 4 ساعات تقريبا.
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حرق طفلة وقتل أبيها.. لماذا كل هذا الانتقام؟

«إلحقونا يا ناس.. شقة بتاع البطيخ بتولع» كانت تلك هى الاستغاثة التى أطلقتها إحدى سيدات حلوان، حين رأت النيران تلتهم شقة جارها بائع البطيخ، الذي يقيم وطفلته بمفردهما داخل الشقة، ليحاول الأهالي جاهدين إطفاء النيران، علاوة على الاتصال بقوات الحماية المدنية لإخمادها، بينما فى النهاية عثروا على جثة الرجل الأربعيني ونجلته محترقتين، لكن مشهد الجثتين أكد وقوع جريمة قتل عمد باستخدام أسلحة بيضاء، وأن النيران مجرد ستار فى محاولة لطمس معالم الجريمة وتضليل رجال المباحث، الذين كونوا فريق بحث لكشف هوية القاتل.
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قطار - أرشيفية

مصرع عامل سقط من القطار أثناء زيارة صديقه بالقليوبية

لقى عامل مصرعه متأثرا بإصابته إثر سقوطه من قطار، في طريقه لزيارة أحد أصدقائه بالقناطر الخيرية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات. البداية، بتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد ورود بلاغ لقسم شرطة قليوب من عمليات النجدة بوجود جثة لأحد الأشخاص على شريط السكة الحديد بناحية عرب شركس دائرة القسم. على الفور، انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ لكشف هوية الجثة وملابسات الحادث بالكامل.
القبض-على-متهم

ضبط 3 عناصر إجرامية بحشيش وتامول في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط ثلاثة أشخاص وبحيازتهم 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات، و7500 قرص لعقار التامول المخدر، بهدف توزيعها على زبائنهم. بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بورود معلومات تفيد وجود حركة ونشاط لبعض تجار المخدرات واعتزامهم ترويج بعض المواد المخدرة والعمل على توزيعها لزبائنهم في المحافظة، مستهدفين فئة الشباب وطلبة الجامعات والمدارس.
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إصابة شخصين انهارت عليهما شرفة عقار في الإسكندرية

أصيب شخصان في شارع الغرفة التجارية بمنطقة محطة الرمل وسط محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، جراء انهيار شرفة عقار بالطابق الأخير، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الميري الجامعي لتلقي العلاج. بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بلاغا بإصابة شخصين عقب مرورهما بالشارع المشار إليه، انهارت عليهما شرفة عقار بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم وإدارة الحماية المدنية ترافقها سيارات الإسعاف لمحل الواقعة.
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إخلاء سبيل متهمين بمصرع سيدة أثناء تنفيذ قرار إزالة

قرر المستشار ياسر أبوغنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، إخلاء سبيل سائق لودر ومهندس الوحدة المحلية لقرية عين غصين دائرة مركز الإسماعيلية، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة القضية، في واقعة سقوط سور من الطوب الجيري على سيدة حامل في العقد الثالث من العمر، ما أدى إلى وفاتها في الحال، وذلك في أثناء تنفيذ قرار إزالة بإحدى المنازل المجاورة لمنزل المجني عليها بعزبة أبو عرفية بدائرة مركز الإسماعيلية، وذلك بعد سماع أقوال زوج المجني عليها وأهلها، والجيران وشهود العيان للواقعة.
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