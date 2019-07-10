التحقيق في انهيار شونة ومصرع عامل في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م

انهيار شونة مكابس قطن

أكد اللواء هشام كمال رئيس حي غرب محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أنه يتم التحقيق في واقعة انهيار جدار من شونة بالعقار رقم 51 شارع الأشوان متفرع من شارع أبو بكر الصديق كوم الشقافة، الكائنة بنطاق حي غرب. وأكد رئيس الحي، أن التحقيقات أثبتت أن العقار عبارة عن "شونة مكابس القطن ملك البنك الأهلى وبنك مصر"، وأن الحادث أسفر عن مصرع عامل يدعى "أحمد عبد العزيز محمد"، يبلغ من العمر 48 عام وهو أحد العمال القائمين بالأعمال داخل العقار وتصادف وجوده أثناء الانهيار.

وأوضح رئيس حي غرب، أنه تم تكليف المشرف على المتابعة الميدانية وفنى الإدارة الهندسية بالتوجه لموقع البلاغ، وبالمعاينة الظاهرية على الطبيعة، تبين أن العقار مكون من دور أرضي، بالإضافة لدورين علويين في الشونة المشار إليها، وتبين سقوط سقف الشونة ودرج السلم وكمر الحديد. وأشار إلى أن الأعمال تتم بناء على