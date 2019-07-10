تعرف على مصير المحذوفين من التموين بعد غلق التظلمات

انتهت ثلاث مراحل من تنقية البطاقات التموينية وأصبحنا على مشارف تنفيذ المرحلة الرابعة والتي يتم بموجبها حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية

تحرير:أسماء فتحى ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن غلقها باب التظلمات بعد مدة تجاوزت الثلاثة أشهر، تفاوتت ردود الفعل بشأنها، بين قبول التظلم وحذف البطاقة، وهو الأمر الذى جعل مصير المحذوفين مخيفا، حيث لم يعد أمامهم أى فرصة جديدة للتظلم. وكانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب قد ناقشت خلال اجتماعها، الذى عُقد أول من أمس الإثنين، عددا من طلبات الإحاطة الموجهة إلى وزير التموين، تتعلق بإرجاء تطبيق حذف غير المستحقين من بطاقات التموين حتى الانتهاء من الفصل في التظلمات المقدمة من المواطنين.

«التموين»: الحذف تم لغير المستحقين وهناك من هم أحق أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى أن محددات استبعاد المواطنين موضوعية وتتلاءم مع مستوى المعيشة بشكل عام، مؤكدا أن هناك نحو 60 ألف مواطن يمتلكون سيارة "هامر" وكانوا يحصلون على الدعم التموينى وهناك من تجاوزت فاتورة الكهرباء

«التموين»: الحذف تم لغير المستحقين وهناك من هم أحق

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى أن محددات استبعاد المواطنين موضوعية وتتلاءم مع مستوى المعيشة بشكل عام، مؤكدا أن هناك نحو 60 ألف مواطن يمتلكون سيارة "هامر" وكانوا يحصلون على الدعم التموينى وهناك من تجاوزت فاتورة الكهرباء لديهم 1200 جنيه، هؤلاء لا يستحقون الدعم التموينى، وهناك من هم أولى منهم بالحصول على التموين والسلع المدعومة.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك عددا من الضوابط تم تحديدها من خلال لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة تحت إدارة مجلس الوزراء وإشرافه وبها ممثلون عن مجلس الشعب وجميع المختصين بالشأن من الوزارات والجهات وقد تم التوافق على المعايير التى تم الحذف بموجبها، وأضاف قائلا: "مافيش فرد مش مستحق هيحصل على دعم وفيه ناس فعلا أحق بيه من أصحاب السيارات الفارهة وذوي الدخول المرتفعة".

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وكان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى قد سبق وأعلن أن حذف المواطنين ضرورة ويتبعها إعادة توزيع عادل لمستحقات المواطنين من الدعم التموينى، مؤكدا أن الوزارة تسعى لإيصال الدعم لمستحقيه وما دون ذلك يعد إهدارا للمال العام.

وكانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب قد ناقشت خلال اجتماعها، المنعقد أول من أمس الإثنين، عددا من طلبات الإحاطة الموجهة إلى وزير التموين، تتعلق بإرجاء تطبيق حذف غير المستحقين من بطاقات التموين حتى الانتهاء من الفصل في التظلمات المقدمة من المواطنين.

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مواطنون: نحتاج إلى فتح باب التظلم مجددا.. والحذف جائر

إيمان محمود، مواطنة تم حذف بطاقتها التموينية قالت إنها وأسرتها فى بطاقة تموين الأب الذى يمتلك سيارة موديل 2014 وهي ليست من السيارات الفخمة أو مرتفعة الثمن إلا أن وزارة التموين قامت بإيقاف بطاقتهم التموينية ولم تقبل أي تظلم تم تقديمه، مؤكدة أن امتلاك سيارة فى ظل ارتفاع أسعار المواصلات العامة لأسرة مكونة من 6 أفراد فى مراحل التعليم الحكومى المختلفة ليست رفاهية.

وأضافت أنها ووالدها توجها لأكثر من مكتب تموينى دون جدوى وأخيرا تم غلق باب التظلم قبل إعادة بطاقتهم، ولفتت قائلة: "إحنا محتاجين التموين وكمان العيش على الأقل مش بنرميه إحنا فعلا بنعتمد عليه يوميا والاحتياج مش بوجود سيارة من عدمها، فيه حاجات تانية كتير أهم وفى أغلب الدول الخارجية السيارة أحد أساسيات الحياة وضرورة ولا تدل على الثراء، كما قال وزير التموين".

سيد عبد الله مواطن من محافظة بنى سويف، أكد أن أولاده يسكنون معه فى نفس المنزل ولكل منهم طابق وقام بتقديم أكثر من تظلم إلى وزارة التموين بأن لديه ثلاثة أبناء إضافة إليه فى استهلاك الكهرباء ووجود العداد باسمه لا يعنى أنه يستهلك كل هذه الكمية، مؤكدا أن بطاقته التموينية توقفت ولم يفلح معها أي تظلم قام بتقديمه.

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يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد وضعت عددا من المحددات التى تم بموجبها حذف المواطنين من بطاقات التموين، ومنها "ألا تزيد فاتورة استهلاك الكهرباء على 650 كيلو وات/ شهريا، ألا تزيد فاتورة استهلاك المحمول على 800 جنيه/ شهريا، ألا تصل مصاريف المدارس إلى 30 ألف جنيه/ سنويا فأكثر للفرد الواحد داخل الأسرة، ألا يمتلك المواطن سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث، ألا يكون من شاغلى الوظائف العليا".