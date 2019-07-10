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تعرف على مصير المحذوفين من التموين بعد غلق التظلمات

انتهت ثلاث مراحل من تنقية البطاقات التموينية وأصبحنا على مشارف تنفيذ المرحلة الرابعة والتي يتم بموجبها حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية
تحرير:أسماء فتحى ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
بطاقات التموين
بطاقات التموين
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن غلقها باب التظلمات بعد مدة تجاوزت الثلاثة أشهر، تفاوتت ردود الفعل بشأنها، بين قبول التظلم وحذف البطاقة، وهو الأمر الذى جعل مصير المحذوفين مخيفا، حيث لم يعد أمامهم أى فرصة جديدة للتظلم. وكانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب قد ناقشت خلال اجتماعها، الذى عُقد أول من أمس الإثنين، عددا من طلبات الإحاطة الموجهة إلى وزير التموين، تتعلق بإرجاء تطبيق حذف غير المستحقين من بطاقات التموين حتى الانتهاء من الفصل في التظلمات المقدمة من المواطنين.
«التموين»: الحذف تم لغير المستحقين وهناك من هم أحق أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى أن محددات استبعاد المواطنين موضوعية وتتلاءم مع مستوى المعيشة بشكل عام، مؤكدا أن هناك نحو 60 ألف مواطن يمتلكون سيارة "هامر" وكانوا يحصلون على الدعم التموينى وهناك من تجاوزت فاتورة الكهرباء
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منفذ-بيع-لحوم

منها اللحوم.. انخفاض أسعار 6 سلع يقود التضخم للتراجع

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانا، اليوم الأربعاء، أظهر تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في مصر خلال يونيو الماضي إلى أقل مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأشار البيان إلى أن معدل التضخم السنوي بلغ خلال الشهر الماضي 9.4% وهو أقل مستوى له منذ مارس 2016، فيما بلغ معدل التضخم الشهري خلال يونيو الماضي 0.8% وهو أقل مستوى له منذ ديسمبر 2018. وأرجع البيان أسباب انخفاض معدل التضخم الشهري إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (10.0%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.2%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.6%).
عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

«الاتصالات» تفتتح مركز قياس جودة خدمات المحمول غدا

يفتتح غدًا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت مركز قياس جودة خدمات المحمول بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، وتتمثل مهام المركز الجديد في قياس جودة خدمات شركات المحمول التي تقدمها للجمهور، وذلك بعد شكاوى متكررة تقدم بها الكثير من العملاء للجهاز على مدار الشهور الماضية، بالإضافة إلى الشكاوى المتكررة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع وزير الاتصالات في أكثر من لقاء صحفي للتأكيد على اعتماد الوزارة خلال الفترة القادمة على وسائل تكنولوجية متطورة لقياس جودة الخدمة المقدمة للجمهور.
البنك-المركزى-المصرى

البنك المركزي: التضخم يتراجع إلى 6.4% في يونيو

كشف البنك المركزي قبل قليل، تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 6.4% بنهاية شهر يونيو، مقابل 7.8% في شهر مايو. وسجل الرقم القياسي الأساسي للمستهلكين، المعد من قِبل البنك المركزي، معدلا شهريا بلغ 0.3% في يونيو 2019، مقابل 1.2% في مايو 2019، وحوالي 1.6% في ذات الشهر من العام السابق. وقال المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني، إن التضخم العام السنوي للحضر بلغ 9.4% في يونيو الماضي، مقارنة بنحو 14.1% في مايو الماضي، وسجل معدلا شهريا سالب 0.8%، مقارنة بنحو 1.1% في مايو، و3.5% في ذات الشهر من العام السابق.
احمد-جعفر-فروع-سامسونج-تشهد نموًا-في-أرباحها (2)

41% نمو أرباح سامسونج مصر عن النصف الأول من 2019

أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس مصر نمو أرباح فروعها بنسبة تجاوزت 41% في النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأشاد أحمد جعفر، رئيس قطاع التسويق بشركة سامسونج إلكترونيكس مصر، بالجهود المبذولة لتحقيق استراتيجية سامسونج التوسعية في مصر، حيث تمتلك سامسونج الآن 73 منفذ بيع لمنتجاتها يتركز نحو 38% منها في القاهرة الكبرى، و18% في مدن صعيد مصر، و18% في مدن الدلتا، إلى جانب 8% في كل من الإسكندرية ومدن القناة، كما أعلنت سامسونج إلكترونيكس مصر عن طرح موديل جديد من الغسالات ذات تحميل أمامي بسعة 8 كجم بتكنولوجيا Add Wash.
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الخبز-البلدى

هل تطبق التموين منظومة جديدة للخبز بعد زيادة الوقود؟

أعلنت أمس وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال قرار رسمى عن زيادة تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم بدءا من صدور القرار، مؤكدة فى بيان رسمى صادر عنها أن الوزارة تتحمل كامل الزيادة دون المساس بقيمة الرغيف، مشددة على أن السعر الذى يتحمله المواطن لن يزيد على الخمسة قروش للرغيف الواحد مع الاحتفاظ بكامل المواصفات المقدمة من الوزارة لأصحاب المخابز البلدية التى تراعى فى شكل وحجم الرغيف، معتبرة أن المساس برغيف الخبز خط أحمر، وأن الدولة ستتحمل أى فارق فى الأسعار للمخابز التى تعمل بالسولار.
عطارة-بيع-الفول (2)

أزمة بسبب إضافة الفول إلى السلع التموينية المقررة

أعلنت وزارة التموين خلال فترة سابقة، أن المواطن يحق له الاختيار بين السلع التموينية كيف يشاء، ثم عادت لتحدد فى بيان رسمى السلع الأساسية التى يجب أن يحصل المواطن على حصته التموينية منها، وأخيرا أعلنت وزارة التموين عن توافر أكثر من 50 منتجا سلعيا يمكن للمواطنين الاختيار من بينها للحصول على السلع اللازمة لاحتياجاتهم من خلال بطاقات التموين محددةً هامش ربح البقالين. كلها تصريحات عامة، إلا أن الواقع عكس ما يتم الترويج له فى أغلب الأوقات، وفقا لما أكده التجار والبقالون فى منافذ بيع السلع التموينية المختلفة.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

التموين: تخفيض سعر الأرز.. واحتياطي السلع آمن

ألقى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، كلمة في مؤتمر الاستثمار في التجارة، والذي نظمه جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الأحد، أكد خلالها أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاساسية آمن، والاحتياطي من القمح يكفي 4 شهور ونصف الشهر، إذ تم خلال الموسم الحالي شراء 3.260 ألف طن قمح محلي، بالإضافة إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت يكفي 3.3 شهر، والاحتياطي الاستراتيجي من الأزر يكفينا حتى 15 أكتوبر المقبل، كما أن سعر الأرز سيتم تخفيضه، كما تم تخفيض سعر المكرونة، أمس السبت.
بطاقات-تموينية

بعد غلق باب التظلمات| تعرف على فئات الحذف من التموين

انتهت المرحلة الثالثة من تنقية البطاقات التموينية المستهدفة غير المستحقين للدعم التمويني، والتى بدأت منذ ما يقرب من 6 أشهر متتالية، وتم غلق باب التظلم الذى تم فتحه أمام المواطنين على مدار ما يقرب من 105 أيام. واستهدفت مرحلة التظلم مَن لهم الأحقية في صرف السلع التموينية والأكثر احتياجا أو من تم حذفهم من بطاقات التموين وفقًا لبيانات غير صحيحة، وتم إنذار المواطنين قبل حذفهم وسُمح لهم بالتظلم ليتم قبوله أو رفضه خلال الفترة الماضية، وقد انتهت فترة التظلم فعليا لتبدأ مرحلة الحذف مع أول يوليو المقبل.
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