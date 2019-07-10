على وقع الاحتجاجات.. الجزائر تدخل في فراغ دستوري

بانتهاء ولاية الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح المرفوض شعبيا، تدخل الجزائر في مرحلة الفراغ الدستوري، إلى جانب الفراغ في مجلس الشعب منذ أكثر من أسبوع
انتهت عهدة الرئيس الانتقالي في الجزائر عبد القادر بن صالح الذي تولى حكم البلاد بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل الماضي، دون أن يضع الجزائر على أهم خطوات الفترة الانتقالية المتمثلة في تنظيم الانتخابات الرئاسية، فقد كلف الدستور الرئيس الانتقالي بتنظيم انتخابات رئاسية في غضون ثلاثة أشهر، وحدد بن صالح تاريخ الرابع من يوليو الجاري موعدا لها، لكنه ألغي بقرار من طرف المجلس الدستوري لعدم توفر مرشحين.
ولم يتم الإعلان عن تاريخ جديد للانتخابات الرئاسية حتى الآن بعد إلغاء تلك التي كانت مقررة في خلال الشهر الجاري.
وكان المجلس الدستوري قدم فتوى دستورية تسمح ببقاء بن صالح حتى انتخاب رئيس جديد من قبل المجلس الدستوري، إلا أن تلك الفتوى لاقت الكثير من الاعتراضات لأن الدستور لا ينص على ذلك.
ولهذا السبب يرى مختصون في القانون أن البلاد في "فراغ دستوري" منذ أمس، وأن استمرار بن صالح على رأس الدولة غير شرعي.
وبانتهاء ولاية
وكان المجلس الدستوري قدم فتوى دستورية تسمح ببقاء بن صالح حتى انتخاب رئيس جديد من قبل المجلس الدستوري، إلا أن تلك الفتوى لاقت الكثير من الاعتراضات لأن الدستور لا ينص على ذلك.
ولهذا السبب يرى مختصون في القانون أن البلاد في "فراغ دستوري" منذ أمس، وأن استمرار بن صالح على رأس الدولة غير شرعي.
وبانتهاء ولاية بن صالح المرفوض شعبيا، تدخل الجزائر في مرحلة الفراغ الدستوري، إلى جانب الفراغ في مجلس الشعب منذ أكثر من أسبوع بعد استقالة معاذ بوشارب.
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ومنذ أمس، أصبحت الجزائر أمام خطر داهم اسمه الفراغ الدستوري الذي يمكن أن يكون ذريعة لأي طرف متربص بالبلاد ليطرح نفسه ممثلا شرعيا للشعب.
مظاهرات طلابية
وعلى وقع هذا الفراغ الدستوري، واصل مئات الطلاب والأساتذة الجزائريين حراكهم أمس الثلاثاء، للأسبوع العشرين على التوالي، للمطالبة "بتغيير النظام" و"إطلاق سراح المعتقلين السياسيين".
وتتزامن المظاهرات مع انتهاء ولاية الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح بعد انقضاء فترة التسعين يوما المنصوص عليها في الدستور.
وكان المجلس الدستوري، قد ألغى الانتخابات المقررة في الرابع من يوليو "لاستحالة" تنظيمها بسبب عدم وجود مرشحين، وهي حالة "لم ينص عليها الدستور".
وكعادتهم كل يوم ثلاثاء منذ 20 أسبوعا، تظاهر مئات الطلاب والأساتذة في الجزائر للمطالبة بـ"تغيير النظام" وإطلاق "سراح المعتقلين السياسيين"، وذلك تزامنا مع انتهاء ولاية عبد القادر بن صالح دستوريا.
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وردد المتظاهرون شعارات "النظام ارحل" و"جزائر حرة وديمقراطية" بينما كانوا يسيرون في شوارع العاصمة الجزائرية دون تسجيل حوادث بالرغم من الانتشار الكبير لعناصر الشرطة.
وحول هذا الوضع نقلت "فرانس 24" عن فريد شربال أستاذ البيولوجيا بجامعة العلوم والتكنولوجيا بالجزائر العاصمة، وهو أحد المشاركين في المظاهرات إن ذلك "أدخلنا في طريق مسدود".
مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تعليقات ساخرة التي أكدت على أن الجزائر دخلت هذا “الفراغ الدستوري”، ولم تتوقف الحياة في البلاد.
"رئيسة جمهورية نفسي"
إحدى الناشطات قالت "من اليوم أنا رئيسة جمهورية نفسي.. ما أحلى الفراغ الدستوري".
أما الكاتب الصحفي نجم الدين سيدي عثمان فقد علق ساخرا على صفحته بموقع فايسبوك "ما أجمل حياة الجزائريين هذه الأيام، في ظل الفراغ الدستوري"، وفقا لـ "القدس العربي".
وحول مصير بن صالح تنقسم المعارضة اليوم إلى كتلتين، كتلة "البديل الديمقراطي" التي تضم سبعة أحزاب سياسية أبرزها حزب جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب العمال اليساري، وتصر هذه الكتلة على عدم الاعتراف ببن صالح رئيسا للدولة بعد 9 يوليو، وتطالب بمرحلة انتقالية بقيادة رئيس انتقالي أو مجلس رئاسي من الشخصيات المستقلة، وهو المطلب الذي ترفضه جملة وتفصيلا مؤسسة الجيش التي تُصنف كفاعل رئيسي، بسبب العواقب التي ستنجر وراء الفراغ الدستوري.
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أما الكتلة الثانية فتضم قطاعا عريضا من أحزاب المعارضة على غرار حركة مجتمع السلم الجزائرية أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد وحزب طلائع الحريات بقيادة رئيس الوزراء السابق على بن فليس وأيضا جبهة العدالة والتنمية "حزب إسلامي"، وأظهرت هذه الأحزاب موافقتها في اجتماع عقدته السبت على خطة بن صالح لكنها وضعت شروطا بالمقابل قالت إنها "ضرورية" قبل الجلوس على طاولة الحوار.